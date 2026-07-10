Aija Strautmane: "Etiķete nav pieklājīga smaidīšana un kniksēšana"
Lietišķās etiķetes un protokola eksperte Aija Strautmane intervijā žurnālam "Patiesā Dzīve" atklāti pauž savu attieksmi pret mūsdienu sabiedrību un vērtībām, stāsta par etiķeti un atzīts, ka beidzot viņai ir laiks lēnām baudīt dzīvi un nestaidzīgi mīlēt meitas un mazbērnus.
Aija novērojusi, ka sabiedrībā joprojām valda daudz aplamu priekšstatu par etiķeti. "Etiķete nav pieklājīga smaidīšana un kniksēšana – absolūti ne! Tas ir jautājums par robežām. Etiķete domāta tam, lai mēs cits citam nenodarītu pāri." Eksperte norāda, ka pieklājība nenozīmē izvairīšanos no neērtām sarunām – svarīgi ir pateikt nepieciešamo cieņpilnā veidā.
Intervijā Aija atskatās arī uz savu profesionālo ceļu. Kādreiz viņa vienlaikus strādājusi pat vienpadsmit darbos. Tikai pēdējos gados viņas dzīves ritms kļuvis lēnāks. "Beidzot strādāju tikai vienā darbavietā. Tas manā dzīvē ir nebijis gadījums," viņa saka, piebilstot, ka tikai tagad sapratusi, cik svarīgi ir rūpēties par savu veselību un ļaut sev atpūsties. Agrāk viņa to neapzinājās un bija iemanījusies pilnvērtīgi gulet tikai 2,5 naktis nedēļā.
Īpašu vietu Aijas dzīvē ieņem ģimene. Viņa lepojas ar abām meitām un četriem mazbērniem, taču atzīst, ka intensīvais darba ritms savulaik licis visu darīt steigā. "Es ātri mīlēju meitas, ātri mīlēju mazbērnus. Tagad es to varu darīt lēnāk." Bet dzīvi gan viņa baudot tāpat kā agrāk, tikai citā tempā: "Faktiski visu, ko baudīju un darīju līdz šim, es baudu arī tagad, tikai ne tik ātri."
Runājot par mūsdienu sabiedrību, Aija uzskata, ka cilvēki pārāk bieži panākumus saista ar naudu un statusu. "Elitārs cilvēks ir pakārtots gudrībai, izglītībai, inteliģencei, stājai, godavārdam un atbildībai, nevis naudai.”
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