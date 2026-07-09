Ieva Jāgere savā pirmajā personiskajā intervijā: “Mums tiešām ir ekskluzīva valsts”
LIAA direktore Ieva Jāgere ikdienā strādā ar skaitļiem, kas mērāmi miljonos. Intervijā žurnālam “Jauns OK” viņa stāsta par darbu ar milzīgām summām, investīcijām un valsts attīstību, kā arī savu personisko attieksmi pret naudu un dzīvi Latvijā.
“Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras” direktorei Ievai Jāgerei 2025. gadā izdevies sasniegt pavisam ambiciozu mērķi - piesaistīt Latvijai miljardu eiro investīcijās. Tāds pats mērķis uzstādīts arī šim gadam. Jūlija “Jauns OK” numurā lasāma ekskluzīva intervija ar Ievu - šī ir arī pirmā lielā saruna par viņu pašu, ne tikai darbu.
Runājot par to, kā ir ikdienā strādāt ar tik lieliem skaitļiem un kas viņai pašai šķiet lielas summas, Ieva atzīst: “Es laikam gribētu uz šo atbildēt tā: laimīgs ir nevis tas, kuram ir daudz, bet tas, kuram pietiek.”
Viņa neslēpj, ka ar savu pieredzi varētu pelnīt daudz vairāk ārpus Latvijas, tomēr apzināti izvēlas palikt šeit. “Ar to kvalifikāciju, kas man ir, citās valstīs es varētu pelnīt, visticamāk, pat desmitreiz vairāk. Bet citā valstī es nejustos ne tik noderīga, ne tik apmierināta ar sevi. Esmu arī totāla Latvijas patriote,” saka Ieva.
Sarunā viņa atklāj, kāpēc Latviju uzskata par ekskluzīvu valsti: “Esmu apmierināta ar apstākļiem, kādos esam, kādu dzīvi varam atļauties. Strādājot topa menedžmenta pozīcijās Latvijā, var atļauties ļoti daudz salīdzinājumā ar Nīderlandi, Somiju vai citām valstīm. To daudzi paši nesaprot, domā, ka vienmēr citur ir labāk, bet, beidzot esot citur, skatās uz Latviju un bieži vien pārvācas atpakaļ, jo apstākļi mums ir fantastiski. Mums tiešām ir ekskluzīva valsts.”
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