Nansija Garkalne atklāj savus lielākos skaistuma noslēpumus
Nansiju Garkalni mēs pazīstam kā starojošu un siltu raidījumu vadītāju, digitālā satura veidotāju un dziedātāju ar segvārdu Tikasha Sakama. Pavisam nesen viņa kopā ar grupu Musiqq izdevusi šīs vasaras karstāko hitu - “Tu zini mani no galvas”, kas jau iekarojis topu virsotnes. Žurnālam “Jauns OK” viņa atklāja savus lielākos skaistuma noslēpumus.
Pagājušā gada novembrī mēs viņu pamanījām jaunā - dziedātājas ampluā uz Supernovas skatuves. Kopš tā brīža Nansijas jeb Tikashas Sakamas karjera ir uzņēmusi straujus apgriezienus, šovasar iekodējot savu vārdu visos Latvijas mūzikas topos. Skatoties video klipu un sekojot līdzi Nansijas gaitām, iespējams, ne vienai vien dāmai radies jautājums par to, kā Nansija saglabā tik dabisku un starojošu izskatu.
“Man šķiet, ka mēs jau esam skaistas tieši tādas, kādas esam, un labākais skaistuma padoms, ko varu dot, ir nevis domāt, kā sevi “salabot” ar ārējiem līdzekļiem, bet gan startā rūpēties par sevi no iekšpuses un tad papildināt no āriņas ar dažādiem kopjošiem rituāliem,” atzīst Nansija. “Tas, kas notiek mūsu ķermenī un prātā, vienmēr atspoguļojas ārpusē. Uzturs, dzīvesveids, domas, iekšējā pasaule, emocijas – tas viss ir redzams mūsu sejā, enerģijā un tajā, kā jūtamies pašas par sevi.”
Tomēr aizņemtā karjera un sociālā dzīve neliedz Nansijai atcerēties par svarīgāko. “Ja man personīgi būtu jāizceļ viena TOP lieta, tā noteikti būtu miegs. Bez miega nekur un nekā. Kad esam hroniski nogurušas, to var redzēt ne tikai enerģijā un sejā, bet arī bioloģiski – tas ietekmē ādas atjaunošanos, imunitāti, paātrina novecošanās procesus, personīgi man miega bads veicina izsitumus uz sejas,” atklāj dziedātāja.
Lielu nozīmi viņa piešķir arī cilvēka enerģijai, ar kādu tas ienāk telpā: “Skaistums nav tikai tas, ko redzam spogulī. Skaistums ir arī aura, ko nesam sev līdzi. Tā sajūta, ko cilvēks atstāj telpā, kad ienāk tajā. Tāpēc ir svarīgi kopt ne tikai fiziski ķermeni, bet arī savu prāta higiēnu, attīstīt talantus, nodarboties ar lietām, kas aizrauj, sekot saviem mērķiem un nezaudēt vieglumu. Man vienmēr ir šķitis, ka cilvēkus pa īstam skaistus padara nevis perfekti vaibsti, bet tas, ko viņš dara, kas ir viņa vērtības, kāda ir enerģija, ko dala. Kas ir tas, ko viņš no sevis dod citiem. Jo, galu galā, visspilgtāk mirdz tie cilvēki, kas tiešām no sirds ir labi cilvēki un kuri ir apmierināti paši ar sevi.”
Vairāk par Nansijas dzīvesstila, skaistuma un modes izvēlēm uzzini žurnāla “Jauns OK” jūlija numurā!
Nansija Garkalne prezentē savu debijas singlu
2025. gada 21. novembrī VEF Kamerzālē “Spīdola” notika Nansijas Garkalnes jeb Tikashas Sakamas dziesmas "#010126 CODA" prezentācijas pasākums.