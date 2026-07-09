Uģis Joksts par jaunajām attiecībām: “Ir jābūt sajūtai, ka cilvēks smaržo pēc tevis”
Televīzijas skatītāji Uģi Jokstu pazīst kā cilvēku ar vieglu smaidu un sirsnīgu humoru. Intervijā jūlija “Jauns OK” viņš sniedz ieskatu aiz sava publiskā tēla, atklāti stāstot par dzīvi pēc 50, šķiršanos, attiecību trauslumu un jaunu mīlestību.
Intervijā žurnālam Uģis atklāj dziļi personisku pieredzi. Pirms četriem gadiem viņš pārtraucis kopdzīvi ar sievu. “Tas ir stāsts arī par rutīnu, kurā ieslīgst tā, ka vairs nemaz negribas piepūlēties. Un tad tas nāk – vienaldzība un necieņa. Es pat nezinu, ko vēl par to stāstīt. Sakrita tik liels apstākļu kopums, tik milzīga emociju bagāža – vairs neko ne savākt, ne labot. Tā tas notiek,” viņš atzīst.
Nu jau kādu laiku plaši pazīstamā televīzijas personība ir jaunās attiecībās. “Es vispār tagad ļoti citādāk veidoju attiecības ne tikai ar sievietēm, bet ar cilvēkiem vispār. Daudz rūpīgāk. Man nav attiecības vienkārši attiecību pēc. Ir jābūt sajūtai, ka cilvēks smaržo pēc tevis, pēc tā, kas tev der. Ja tā nav, tad lai vispār nav. Es tagad daudz vairāk laika veltu tam, lai saprastu citus cilvēkus, viņu teikto un arī viņu rīcību. Cenšos nebūt paviršs. Un – kāds pārsteigums! – tas nav nemaz tik sarežģīti! Tad vēl tāds vārds kā “lēnprātība”. Es agrāk bieži karstu sastrēbu, kaut ko pasakot. Tagad es daudz biežāk ievelku elpu un pats sev saku: ja nav, ko teikt, paklusē.”
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