"Kaira, es mulstu..." Ceļojums uz pilsētu, kura nav domāta vājiem nerviem
Ar divdesmit gadu putekļu kārtu pārklāta, Kaira manā atmiņā ilgu laiku glabājās kā nogurdinoša metropole – pilsēta, kas aši pārslīd skatienam no tūristu autobusa loga, caur piespiedu suvenīru bodēm un steidzīgām, formālām ekskursijām, kurās vietas dvēsele paliek nepamanīta. Un tomēr kaut kur dziļi zemapziņā mājoja sajūta, ka tā nav patiesība.
Šoreiz izvēlējos nevis rūpīgi plānot, bet ļauties nezināmajam – ar cerību sajust gan dievišķo, gan pasaulīgo, ko šī pilsēta sevī slēpj. Spontāns, emociju vadīts lēmums, viena lidmašīnas biļete un vēlme beidzot ieraudzīt īsto Kairu. Es devos turp, lai atrastu pilsētu, kas slēpjas aiz tūristu ceļvežiem, – haotisku, noslēpumainu, senu, smaržām piesātinātu un neizsakāmi skaistu savā patiesumā. Šis ir stāsts par manu atgriešanos.
“Kaira, es mulstu...” Šī sajūta mani apciemoja jau ceļojuma otrajā dienā, un es nolēmu to paturēt kā sava piedzīvojuma vadmotīvu. Šos vārdus vairākkārt izteicu skaļi, murmināju pie sevis kā mantru, un šī sajūta nav mani atstājusi arī tagad. Jo īpaši pēc Verdi Aīdas iestudējuma Latvijas Nacionālajā operā marta vidū, kad emociju vilnis bija tik spēcīgs, ka mans Kairas stāsts burtiski prasījās tapt uz balta papīra. Starp citu, tieši Ēģiptes valdība savulaik pasūtīja šo operu izcilajam komponistam saistībā ar Suecas kanāla atklāšanas svinībām un Kairas operteātra atvēršanu – un šī sakritība manai pieredzei piešķīra vēl vienu savādu un skaistu šķautni.
Kairas ritmā
Pēc gara lidojuma Kairā ierados vēlu vakarā. Ceļš uz pilsētu pagāja sarunās ar draugiem, kuri mani laipni uzņēma savās mājās. Biju pagalam pārgurusi, tomēr jau pirmajā brīdī aptvēru, ka esmu nonākusi ļoti skaistā vietā – slavenajā Zamalekas rajonā, uz salas pašā Kairas sirdī. Atvēru balkona durvis, un skats no dzīvojamās mājas astotā stāva bija tik maģisks, ka man uz mirkli gluži vai aizrāvās elpa. Nakts stundā upe mirdzēja, kuģīši, noguruši no dienas kņadas, mierīgi atpūtās, pilsēta vēl viegli murdēja, un pa ūdeņiem vēl sparīgi slīdēja viena otra laiva. “Arlabunakti, Kaira! Rīt sākšu tev tuvoties,” nodomāju un devos pie miera.
No rīta pilsēta mostas kā kūpoša terīne. Tam, izrādās, ir pavisam vienkāršs izskaidrojums – Kaira tiešām iekārtojusies vietā, kas atgādina milzīgu bļodu, tādēļ rītos gaisā veidojas savāda dūmaka, blīvējums, kas ainavu padara maģisku un mazliet netveramu. Bet ap astoņiem, kad saule jau sāk sildīt vaigu, viss iegūst citu noskaņu – tase kafijas uz balkona, gardas brokastis, viens selfijs mājās palikušajiem, dziļa rīta gaisa ieelpa –, un uz priekšu.
Kaira nav domāta vājiem nerviem. Tā ir maņu pārsātinājums: putekļi, tveice, garšvielas, nebeidzamu skaņu un trokšņu partitūra. Tā ir pilsēta, kurā pagātne nav ieslēgta tikai vēstures grāmatās, tā elpo tev pakausī ik uz soļa. To ir grūti izskaidrot, bet tas notiek.
Mana pirmās dienas iepazīšanās ar pilsētu sākās uz Kairas neizprotamajām autostrādēm. Skatoties pa automašīnas logu, šķiet, ka šeit valda pilnīga anarhija – haoss uz riteņiem. Joslu sadalījums ir vien aptuvens ieteikums, un automašīnas plūst kā dzīvs, pulsējošs organisms, kurā katrs signāltaures pūtiens ir sava veida valoda, savs kods. Un tad pēkšņi starp daudzstāvu namu siluetiem parādās Gīzas piramīdas. Tas ir brīdis, kad sirds iepukstas straujāk. Redzēt šīs pārpasaulīgās būves nozīmē apjaust cilvēka niecību laika priekšā.
Pēc iespaidīgā kāpiena un vēstures smaguma 9 Pyramids Lounge kļuva par mūsu oāzi. Ieturēt pusdienas uz terases, no kuras paveras skats uz vienīgo līdz mūsdienām saglabājušos pasaules brīnumu, ir greznība, ko nevar izmērīt naudā. Un vēl – tur dzīvo arī suņuki, smalki aprūpēti šī “piramīdu rajona” iemītnieki. Skatoties uz viņiem, šķiet – viņi ļoti labi apzinās, ka ir sava veida VIP suņi, kuri ar pašcieņu pozē tūristu ordām. Protams, arī es nespēju atturēties un ļāvos šim prieciņam.
Pilsēta, kas pārņem maņas
Nolaižoties no tuksneša plato atpakaļ pilsētas dzelmē, nonācām vecpilsētā. Tur Kaira atklāj savu viduslaiku dvēseli. Tā ir kā labirints, kurā pazust ir nevis biedējoši, bet patīkami. Gaiss te ir biezs no jasmīna eļļas, krustnagliņām, grauzdētas kafijas un ūdenspīpju dūmu smaržas. Katrs šaurās ieliņas pagrieziens atklāj ko jaunu: tirgotājus, kas aicina kaulēties, amatnieku darbnīcas, krāsainus stikla lukturus, pērļu virteņu mirdzumu un audumu kalnus. Te patiešām var sajust īsto Ēģiptes garšu – saldu, intensīvu un mazliet pārpasaulīgu.
Virs tirgus un vecpilsētas kņadas paceļas Muhameda Ali mošeja, dēvēta arī par Alabastra mošeju, ar saviem majestātiskajiem minaretiem. Iekšpusē, zem milzīgajām lustrām un alabastra sienu mirdzumā, pilsētas duna uz brīdi ietur pauzi. Turpat netālu, koptu kvartālā, esošā baznīca atgādina par Kairas daudzslāņaino dabu – kristietība un islāms šeit savijušies vienā neatšķetināmā pavedienā, radot savādu, vēstures nogulsnētu mieru.
Vēlā pēcpusdienā atgriezāmies skaistajā Zamalekā – apkaimē, kur pulcējas mākslinieki, diplomāti un inteliģence, radot eiropeiska šarma un austrumnieciska miera simbiozi. Šeit Kairas lielceļu skarbais troksnis pierimst un dod vietu elegancei. Staigājot pa ielām, ko ieskauj milzīgi, veci koki un krāšņas villu fasādes, šķiet, ka esi nonācis citā laikmetā. Zamaleka ir bohēmas un diplomātijas centrs. Šeit slēpjas mazas, mājīgas bodītes ar antikvārām mēbelēm un modernās mākslas galerijas, kurās jūtama Ēģiptes jaunās radošās inteliģences elpa.
Kad saule sāk rietēt, Nīla pārvēršas plūstošā zeltā. Skats uz upi brīdī, kad debesis iekrāsojas rozā un oranžos toņos, ir viens no skaistākajiem mirkļiem, ko šī pilsēta spēj dāvināt. Pirms vakariņām vēl nedaudz paklīdām un ienirām Alef Gallery klusajā šarmā. Tā nav tikai galerija – tā ir vieta, kur iespējams klīst no viena sapņa uz otru un uz brīdi atgriezties senajās civilizācijās. Tās veidotāji ir sapņotāji, kuri vēlas iedvesmot arī citus. Vēl viena diena bija aizzibējusi krāsainā rakstā, un prātam vajadzēja mirkli, lai atgūtu elpu.
Sastapšanās ar mūžību
Jauna diena aust, un pāri visam, ko spēju un nespēju iedomāties, paceļas Lielā Ēģiptes muzeja apmeklējums. Tā modernā arhitektūra, kas slejas tuksneša malā, šķiet kā tilts uz citu dimensiju. Ieejot iekšā, mūs sagaidīja pārpasaulīgi jaudīgais Ramzesa II tēls – sargs, kurš stāvējis gadu tūkstošiem. Muzejs ir arhitektūras brīnums. Tam nav klasisku durvju, tas ir atvērts, elpojošs veidojums, kura iekšējo klimatu regulē milzu žalūzijas, kas kustas vajadzīgajā virzienā. Vien jau tas manam prātam šķita neaptverami. Un tad vēl tas smalkais, emocionālais arhitektūras triks – Ramzesa II varenās statujas sejā tieši pusdienlaikā iespīd zeltains saules stars.
Muzeja zāles ir piepildītas ar Tutanhamona dārgumiem, kas mirdz tā, it kā būtu radīti vakar. Tur laiks apstājas – kļūst skaidrs, ka senā Ēģipte nav tikai grāmatu vēsture, tā ir dzīvs, nemirstīgs mantojums. Pa muzeju klejojām stundām ilgi un kā nelielu atpūtas saliņu izvēlējāmies Kairā ļoti iecienīto ēģiptiešu ķēdes kafejnīcu Zooba, kas atrodama dažādās pilsētas vietās, arī pašā muzejā. Vietējie to ir iemīļojuši tik ļoti, ka pasūta ēdienu gan uz birojiem, gan mājām. Arī mums tika pasniegta ļoti garda ēģiptiešu maltīte. Un tad atkal – galerijas, zāles, eksponāti, kas šķietami nekad nebeidzas, un vienīgais jautājums, kas rodas, ir: cik daudz šī kultūrvēstures vulkāna vēl spēj uzņemt mani smadzeņu faili?
Darīju, ko varēju, lai vēlāk nekas nebūtu jānožēlo. Par laimi, vakarpusē atkal laipni apskāva Zamalekas saliņa, kas ar savu eleganci un mieru spēja mazliet remdēt kultūršoku, kas bija pārņēmis gan ķermeni, gan prātu. Un tad jau – gulēt, lai sapņos kaltu nākamās dienas diženos plānus.
Par vēlu neiemīlēties
Ceļojuma pēdējā dienā devāmies vakariņās uz leģendāro Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino. Šī viesnīca nav tikai naktsmītne – tā ir pārbūvēta 19. gadsimta pils, celta 1869. gadā par godu Suecas kanāla atklāšanai. Sēžot krāšņajā dārzā, burtiski jūtama vēstures un mūsdienu arhitektūras savienošanās. Karaliskās pils zāles ar zeltītajiem griestiem un smagnējām lustrām šodien harmoniski sadzīvo ar dinamisko pilsētas ritmu. Tā ir vieta, kur var malkot tēju vai baudīt Ēģiptē ražotu vīnu, nobaudīt izcili gardu maltīti, aizvērt acis un saprast – Kaira nav tikai pilsēta. Tas ir stāvoklis, kurā tu neviļus iemīlies, klusībā apsolot sev kādu dienu atgriezties.
Kaira, tu mani piejaucēji.
Kaira, es mulstu.