Vai jaunā māmiņa ir “neērts” darbinieks? Ko saka darba devēji
Atgriešanās darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma ir izaicinājumiem pilns posms visai ģimenei, kas prasa būtisku ikdienas ritma pārkārtošanu. Lai gan uzņēmumi primāri vērtē vecāku gatavību iekļauties dinamiskajā darba tirgū, sabiedrībā joprojām ir dzīvs stereotips par jauno māmiņu kā “neērtu” darbinieku. Ko sagaida darba devējs un kāds atbalsts nepieciešams jaunajiem vecākiem?
Sabiedrībā joprojām valda aizspriedumi par jauno vecāku kā “neērtu” darbinieku, lai gan realitāte rāda ko citu.
Bērna ienākšana ģimenē ir intensīvs treniņš, kas attīsta daudzas profesionālajā dzīvē noderīgas prasmes. Vecākiem jāspēj plānot laika grafiku bērniem, pieskatītājiem, ārstiem, un pašiem. Jāplāno finanses un lielāki pirkumi. Tās ir tikai dažas prasmes, kas pēc tam noder darbā, piemēram, labam projektu vadītājam.
Rūpējoties par bērnu ievērojami uzlabojas empātija un komunikācijas spējas. Turklāt jaunie vecāki savu darba laiku plāno mazliet efektīvāk – ja pulksten 17.00 ir jābūt bērnudārzā, darba diena tiek rūpīgi sakārtota, lai uzdevumi būtu paveikti noteiktajā laikā, jo iespēja palikt ilgāk ir ierobežota,” saka bankas Citadele personāla vadītāja Anta Praņēviča.
Jārēķinās ar pārmaiņām
Gads vai pusotrs bērna kopšanas atvaļinājumā ir ilgs laiks, un jaunajai māmiņai ir jārēķinās, ka uzņēmumā pa šo laiku būs notikušas pārmaiņas. Darba vidē arvien straujāk ienāk jaunās tehnoloģijas, piemēram, mākslīgais intelekts, mainās komandas sastāvs, kolēģi ieņem jaunus amatus un tiek pilnveidoti iekšējie procesi.
Iegūst elastīgi darba devēji
Katras ģimenes situācija un lēmums par īsto brīdi darba gaitu atsākšanai ir individuāls, tāpēc veiksmīgas adaptācijas pamatā vienmēr ir darbinieka un darba devēja savstarpēja vienošanās, sadarbība un izveidotās attiecības.
Ieguvēji ir saprotoši un elastīgi darba devēji. Pirmajos mēnešos pēc atgriešanās darbā ir svarīgi dot jaunajiem vecākiem laiku pakāpeniski pielāgoties jaunajam ikdienas ritmam. Jāņem vērā, ka šajā periodā jauno vecāku miega kvalitāte nereti joprojām ir traucēta, un jaunais ikdienas ritms var radīt papildu nogurumu. Tas attiecas ne tikai uz mammām, bet arī uz tēviem, kuri aktīvi iesaistās bērnu aprūpē.
Pārkārtot ikdienu būtiski palīdz arī elastīgs darba laiks un attālināts darbs – tā ir iespēja pielāgot darba stundas bērnudārza grafikam vai ir glābiņš reizēs, kad mazulis saslimst.
Arī tēvi arvien biežāk izņem valstī noteikto vecāku pabalsta nenododamo daļu – divus mēnešus, ko var izmantot līdz bērna astoņu gadu vecumam. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka 2024. gadā nenododamo atvaļinājuma daļu izmantoja vidēji 1417 sievietes un 481 vīrieši.
“Mammas šo pabalstu visbiežāk izmanto, lai pēc iespējas ilgāk pagarinātu kopā būšanas laiku ar mazu bērnu. Savukārt tēvi to nereti pārņem brīdī, kad mamma atsāk strādāt, tādējādi palīdzot bērnam vieglāk adaptēties jaunajā ritmā. Izplatīts ir arī variants pievienot vienu pabalsta nedēļu klāt ikgadējam vasaras atvaļinājumam, kad vecākiem ir grūtāk saplānot bērnu pieskatīšanu,” praksē novērojusi Anta Praņēviča.
Ko iesākt, ja vairs nav, kur atgriezties?
Darba tirgus un uzņēmumi nepārtraukti attīstās, tāpēc bērna kopšanas atvaļinājuma laikā var būt mainījusies gan uzņēmuma struktūra, gan komandas sastāvs, gan konkrētā amata saturs. Tas nenozīmē, ka veiksmīga atgriešanās nav iespējama – nereti tā vienkārši izskatās citādi, nekā sākotnēji plānots.
“Ja uzņēmumā šajā laikā notikušas pārmaiņas, ne vienmēr ir iespējams atgriezties tieši iepriekšējā amatā. Šādās situācijās svarīgākais ir atklāts dialogs starp darba devēju un darbinieku, lai kopīgi izvērtētu iespējas un atrastu abām pusēm piemērotāko risinājumu. Dažkārt tas nozīmē atgriešanos citā amatā, atgriešanos nedaudz ātrāk vai uz pusslodzi, bet citreiz vienošanos darba attiecības pārtraukt. Jebkurā gadījumā profesionālu attiecību saglabāšana un cieņpilna sadarbība ir ieguvums abām pusēm,” saka Anta Praņēviča.