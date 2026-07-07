Zemeņu maskas padara jaunāku un palīdz ādas veselībai
Zemeņu laiku vajag izbaudīt visa pilnībā, aromātiskās, saldās ogas liekot ne tikai dažādos desertos, bet ar tām palutinot arī savu ādu un matus.
Zināšanai
Zemenes satur antioksidantus, kas palīdz aizsargāt ādu no ārējās vides nelabvēlīgās ietekmes. Tajās ir daudz C vitamīna, kas ir viens no svarīgākajiem vitamīniem ādas veselībai. Tas veicina kolagēna veidošanos, padarot ādu elastīgāku un vizuāli jaunāku, kā arī palīdz cīnīties pret brīvajiem radikāļiem, kas paātrina ādas novecošanos.
Sejas ādu attīrošs zemeņu pīlings
Saspaidi pāris zemeņu, pievieno tām 1 tējk. brūnā cukura un 1 tējk. vīnogu kauliņu vai olīvu eļļas. Visu rūpīgi samaisi. Vieglām kustībām iemasē sejas ādā. Minūti atstāj uz sejas, tad noskalo ar siltu ūdeni.
Nomierinoša zemeņu un jogurta sejas maska
Zemenes kārtīgi samīci vai sablendē, pievieno 1 ēdk. bezpiedevu jogurta, samaisi. Klāj uz sejas, kakla un dekoltē zonas. Turi 15 minūtes, tad noskalo ar siltu ūdeni.
Zemeņu un auzu pārslu skrubis ķermenim
Atsevišķi sablendē zemenes un pilngraudu auzu pārslas. Sajauc kopā un pievieno 1 ēdk. kokosriekstu eļļas. Ar iegūto masu noberz ķermeni un pēc tam noskalo ar siltu ūdeni. Var izmantot arī ne pārāk karstā pirtī.
Zemeņu maska nogurušai sejas ādai
Zemenes saspaidi, pievieno ½ ēdk. maltas kafijas un 1 tējk. vīnogu kauliņu vai olīvu eļļas. Klāj uz iepriekš attīrītas sejas. Turi 15 minūtes, tad noskalo ar vēsu ūdeni.
Zemeņu maska matu mirdzumam
Zemenes sablendē un pievieno tām 1 ēdk. kokosriekstu eļļas. Rūpīgi samaisi un iesmērē iepriekš izmazgātos mitros matos. Aptin galvu ar pārtikas plēvi un turi masku 45 minūtes. Pēc tam rūpīgi izskalo matus ar siltu ūdeni.