Dzīvesstils
Šodien 16:42
Šonedēļ populārākie vārdi - Olivers un Antra
Sveicam Antras, Zaigas, Marutas, Oliverus, Odrijas, Adeles, Olīvijas, Aldas, Indriķus, Intus, Arkādijus, Svenus, Lijas, Leonoras, Anrijus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Olivers (2715) un Antra (2091).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Zaiga (1330), Maruta (1314) un Odrija (1154). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Asna (3), Asne (16), Ada (64) un Indriķis (82).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 974 Adeles, 971 Olīvija, 678 Aldas, 621 Arkādijs, 599 Inti, 594 Lijas, 474 Anriji, 335 Leonoras, 208 Sveni un 186 Nameji.