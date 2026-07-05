Ar šīm lietām droši var papildināt vasaras garderobi - jo tās būs modē vēl daudzus gadus
Lai gan vasara ir pilnbriedā, modes preču veikalos jau sākušās atlaides. Ko tiešām būtu vērts iegādāties? Stiliste Dace Bahmane iesaka pievērst uzmanību bikškostīmiem, lina biksēm, stilīgiem trenčiem, jostām, somām un kurpēm.
Modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” stiliste Dace Bahmane izvēlas vasaras modes odziņas, kas rotās garderobi vēl daudzus gadus.
Efektīgs bikškostīms
Pievērs uzmanību bikškostīmiem. Tā ir lieliska alternatīva kleitai, dodoties uz pasākumu, turklāt bieži vien arī drošāks un vieglāk stilizējams variants. Uzvelc un vari doties uz pasākumu! Krāsa nav būtiska – katra var izvēlēties to, kas piestāv, tomēr der paturēt prātā, ka tieši baltais vienmēr atstāj efektīgu iespaidu.
Zebras raksts
Šovasar zebras raksts ir ļoti aktuāls un tas nezaudēs savas pozīcijas uz modes pjedestāla arī turpmākajos gados, jo safari motīvs vasarai piestāvēs vienmēr. Turklāt melnbaltā krāsu gamma viegli iekļaujas jebkurā garderobē.
Atsauce uz “Chanel”
Vēl viena kategorija, kam pievērst uzmanību, ir Francijas šiks un tiešas asociācijas ar leģendāro “Chanel” zīmolu. Variācijas par šo tēmu kvalitatīvā izpildījumā vērts iekļaut garderobē un kombinēt gan ar svārkiem, gan biksēm.
Lina bikses
Klasiska piegriezuma lina auduma bikses, iespējams, ir ērtākais vasaras apģērbs. Tās apvieno komfortu un eleganci, paverot plašas kombinēšanas iespējas. Lieliski izskatīsies gan ar kokvilnas adījuma džemperi, gan gaisīgu kreklu.
Vasaras kleitas
Laba cena. Vai pirkt? Jā, ja tā ir skaista vasaras kleita! Lūk, daži piemēri, kas būs modē vienmēr – apdruka, kas aizved ceļojumā uz saulaino Itāliju un gara, pieguloša adīta vai tamborēta kleita… Kleitas joprojām var droši vilkt kopā ar biksēm. Svarīgi, lai tērps tev piestāv!
Stilīgs trencis
Lai gan vasarā ceram, ka trenci vilkt nevajadzēs, var gadīties visādi… Veikalos pieejama plaša trenču izvēle un starp tiem ir arī patiešām īpaši eksemplāri par labu cenu. Lūk, divi izcilnieki, kas vienmēr būs modē, turklāt viens no tiem ir valkājams uz abām pusēm. Otrs apbur ar olīvzaļo krāsu.
Somas
Atlaides ir īstais brīdis, lai iegādātos kvalitatīvus aksesuārus. Piemēram, somas dažādām dzīves situācijām – ikdienai, pludmalei, ballītei, vakara pasākumiem… No klasikas līdz pērlēm īpašiem gadījumiem, kas izcels jebkuru tērpu.
Kurpes
Izcils laiks iegādāties labus apavus. Starp citu, ar atlaidi joprojām var nopirkt arī foršus zābakus. Pievērs uzmanību laiviņām, kurpēm uz stabila papēža un platformas. Likums vienkāršs – jo klasiskāks modelis, jo ilgāk varēsi to valkāt.
Saulesbrilles
Saulesbrilles noteikti ir īsta modes odziņa, kas paceļ katru tēlu metru virs zemes. Ja gribas izcelties, atlaižu laikā bez sirdsapziņas pārmetumiem var ieguldīt ne tikai klasiskos modeļos, bet arī modes kaprīzēs.
Jostas
Garderobē jābūt gan melnai, gan brūnai jostai. Veidojot vienkrāsainu koptēlu, to ideāli papildinās lakādas tekstūra. Smalka, klasiska josta ar taisnstūra formas sprādzi ir īsts atradums. Šī mazā nianse acumirklī padarīs tēlu elegantāku un vizuāli bagātāku.