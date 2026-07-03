Sola dāsnākus pabalstus ģimenēm ar bērniem un reālu palīdzību mājokļa iegādē
Demogrāfisko lietu padome, kas piektdien, 5.jūlijā, notika Ministru prezidenta Andra Kulberga vadībā, konceptuāli atbalstīja virkni pasākumu ģimeņu ar bērniem atbalstam, kā arī vienojās par turpmāko rīcību demogrāfiskās situācijas uzlabošanai un vecāku pabalsta reformas sagatavošanai.
"Demogrāfijas jautājumi ir viena no valdības prioritātēm, tāpēc ir svarīgi par tiem lemt regulāri un ilgtermiņā. Mums ir jārada vide, kurā ģimenes jūtas novērtētas un atbalstītas. To apliecina arī lēmums paplašināt Goda ģimenes apliecības saņēmēju loku – tā ir viena no veiksmīgākajām valsts atbalsta programmām, un esmu saņēmis daudz pateicības vārdu no ģimenēm par tās sniegtajām iespējām. Vienlaikus skaidrs, ka demogrāfiju nevar uzlabot ar vienu risinājumu vai tikai ar finansiālu atbalstu. Nepieciešama mērķtiecīga un ilgstoša valsts politika, kas stiprina ģimenes un apliecina, ka bērni un ģimeniskas vērtības ir Latvijas nākotnes pamats," demogrāfisko lietu padomē pauda Ministru prezidents Andris Kulbergs.
Savukārt labklājības ministrs Reinis Uzulnieks uzsver: ”Esmu gandarīts, ka esam spējuši vienoties par Goda ģimenes apliecības paplašināšanu, taču tikpat svarīgi ir tas, ka Demogrāfisko lietu padome ir vienojusies arī par turpmāko virzību. Mūsu priekšā ir būtiski darbi - vecāku pabalsta reforma, ģimenes valsts pabalsta pārskatīšana, atbalsta stiprināšana mājokļa pieejamībai un pakalpojumu paplašināšana ģimenēm. Demogrāfijas politika nevar balstīties uz atsevišķiem lēmumiem - tai nepieciešama konsekventa un ilgtermiņa rīcība. Esmu pārliecināts, ka nākamajai valdībai tiek atstāts skaidrs darba plāns un spēcīgs pamats turpināt iesākto ģimeņu atbalstu.”
Padome nolēma, ka izdevumu pārskatīšanas rezultātā iegūtie līdzekļi prioritāri novirzāmi vairāku demogrāfijas politikas pasākumu finansēšanai. Plānots stiprināt materiālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, pārskatot ģimenes valsts pabalstu, kā arī rast iespēju individuāli kompensēt personu apdrošināšanas periodus no 1991. līdz 1995. gadam.
Tāpat konceptuāli atbalstīta iecere ieviest ikmēneša valsts sociālo pabalstu pie vecuma pensijas par katru bērna kopšanas periodā pavadīto mēnesi, kā arī paplašināt ģimenēm pieejamo pakalpojumu klāstu, tostarp nodrošinot psihoterapijas pakalpojumus, Bērna mājas pakalpojumu un atbalstu ģimenes asistenta pakalpojumam.
Starp prioritārajiem pasākumiem paredzēta arī subsīdijas (granta) piešķiršana ģimenēm mājokļa aizdevuma pamatsummas dzēšanai bērna piedzimšanas gadījumā, ja ģimenei ir aktīva ALTUM mājokļa garantija. Vienlaikus Demogrāfisko lietu padome konceptuāli atbalstīja virzību vecāku pabalsta reformai. Labklājības ministrijai uzdots līdz 2027. gada 1. novembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
Savukārt Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Kultūras ministrija turpinās darbu pie priekšlikumiem pakalpojumu paplašināšanai, lai sagatavotos 2028. gada budžeta projekta izstrādei.