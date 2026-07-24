Starojošas sejas ādas noslēpums
Skaistākais vasaras mirdzums sākas nevis ar grimu, bet ar veselīgu, starojošu ādu. Neatkarīgi no tā, vai gaidāmas kāzas, vasaras ballīte, dārza svētki vai fotosesija, tieši pārdomāta ādas kopšana ir nevainojama izskata pamats. Sākot gatavošanos jau iepriekšējā vakarā un izvēloties mērķtiecīgus kopšanas produktus, iespējams panākt gludu, svaigu un mirdzošu sejas ādu. Četri vienkārši soļi ar Sesderma produktiem palīdzēs ādai izskatīties atpūtušai, veselīgai un starojošai visas dienas garumā.
Ja nākamajā dienā gaidāms īpašs notikums, ādas sagatavošanu sāc jau iepriekšējā vakarā. C-Vit ampulas ar augstu C vitamīna koncentrāciju atjauno ādu, piešķir tai svaigumu un veselīgu mirdzumu, lai no rīta sejas āda izskatītos atpūtusies un starojoša. Ampulām piemīt atjaunojošs efekts: 12 % askorbīnskābe darbojas kāspēcīgs antioksidants, stimulē kolagēna ražošanu un padara ādas toni vienmērīgāku. Hermētiskās topāza stikla ampulas aizsargā vitamīnu no gaismas un oksidācijas, nodrošinot produkta stabilitāti līdz brīdim, kad tas tiek uzklāts uz ādas.
Pēc intensīvās sagatavošanas nākamais solis ir EXOSES serums, kas palīdz aktivizēt ādas dabiskos atjaunošanās procesus un sagatavo to turpmākajai kopšanai. Pateicoties eksosomu tehnoloģijai un aktīvo vielu kompleksam, serums palīdz uzlabot ādas tekstūru, tvirtumu un starojumu, vienlaikus mazinot redzamās novecošanās pazīmes. Tā nav tikai īslaicīga mirdzuma ilūzija, bet zinātnē balstīta pieeja veselīgai un skaistai ādai.
Krēms apvieno eksosomu tehnoloģiju ar intensīvi mitrinošām un pretnovecošanās sastāvdaļām, lai palīdzētu atjaunot ādu, uzlabotu tās elastību un piešķirtu veselīgu mirdzumu. Formula ar hialuronskābi un keramīdiem palīdz stiprināt ādas aizsargbarjeru, nodrošina ilgstošu mitrināšanu un samazina mitruma zudumu, savukārt depigmentējošās sastāvdaļas veicina vienmērīgāku ādas toni. Rezultātā āda kļūst gludāka, tvirtāka un labāk sagatavota grimam, kas klājas vienmērīgi un saglabā nevainojamu izskatu visas dienas garumā.
Pēdējais solis, par ko noteikti nevar aizmirst, ir ikdienas saules aizsardzība. AZELAC RU izgaismojošais fluīds SPF50 palīdz mazināt hiperpigmentāciju, izlīdzina ādas toni un nodrošina augstu aizsardzību pret UV starojumu - vienu no galvenajiem nevienmērīgas pigmentācijas cēloņiem. Piemērots lietošanai visa gada garumā, arī vasarā, un visiem ādas fototipiem.
Liposomās iekapsulētā azelaīnskābe, 4-butilrezorcīns un traneksamskābe iedarbojas uz melanīna veidošanās procesiem, palīdzot izgaismot ādu un mazināt hiperpigmentāciju. C vitamīns nodrošina antioksidantu aizsardzību un piešķir ādai mirdzumu, savukārt augšanas faktors veicina ādas atjaunošanos. SPF50 apvieno ķīmiskos un fizikālos UV filtrus efektīvai aizsardzībai pret saules radītiem bojājumiem, bet mirdzošie pigmenti uzreiz optiski izlīdzina ādas toni un piešķir veselīgu starojumu.
Produktus iespējams iegādāties Medexy/ interneta veikalā medexy.lv un Euroaptieka aptiekās/ interneta veikalā euroaptieka.lv.