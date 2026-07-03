Kā atrast īsto peldkostīmu, kurš komplimentē tieši tavai figūrai?
Cik gan labi būtu, ja šovasar peldkostīms kļūtu teju vai par svarīgāko apģērba gabalu tavā garderobē! Ja arī tā nebūs, veikalu piedāvājumā svarīgi atrast tādu, kas komplimentē tavai figūrai. Pēc kādiem kritērijiem peldkostīmu izvēlēties un kā to pareizi kopt?
Konsultē Latvijā radītā zīmola SLOW beachwear dibinātāja un dizainere Elīna Štobe.
Kā saprast, ka peldkostīms ir labas kvalitātes?
Izvēloties peldkostīmu vai jebkuru citu apģērba gabalu, pārliecinies, ka tam ir atbilstoša kvalitāte. Peldkostīmam tas ir īpaši būtiski, jo ar to mugurā laiks bieži tiek pavadīts saulē, sāļā ūdenī, pirtī un citos tīkamos, bet auduma kvalitāti ietekmējošos apstākļos. Tāpēc labāk izvēlies kvalitatīva zīmola ražojumus, nevis ātrās modes radītos produktus, kas visdrīzāk spēs izturēt tikai vienu sezonu. Ir svarīgi, lai peldkostīms dažādos apstākļos saglabātu ne tikai krāsu, bet arī formu.
Peldkostīms nav korsete
Pats galvenais, izvēloties savu īsto peldkostīmu, ir justies tajā ērti, harmoniski un par sevi pārliecināti. Būtiski, lai peldkostīma piegriezums izceltu skaistāko tavā figūrā, nevis to noslēptu. Ļoti bieži sievietes dod priekšroku koriģējošajiem peldkostīmiem, jo tie ir no blīva materiāla un pārdomāta piegriezuma, taču tas nenozīmē, ka tajos jājūtas saspiesti un neērti. Ļoti svarīgi, lai koriģējošais peldkostīms būtu tiešām pareizajā izmēra. Nereti sievietes skaistuma vārdā izvēlas izmērā mazākus peldkostīmus, domājot, ka tie šādā gadījumā varētu figūru koriģēt īpaši stingri un padarīt to skaistāku, bet tā ir kļūda. Nepareiza izmēra peldkostīms ne tikai neizskatīsies labi, bet arī neļaus komfortabli justies.
Īstais peldkostīms atrasts. Kā par to pareizi rūpēties?
Sava īstā peldkostīma atrašana ir liela veiksme, tāpēc ir vērts par to arī labi parūpēties. Pēc katras lietošanas reizes izskalo peldkostīmu ar tīru ūdeni un, lai arī bieži vien tā darīt ir ierasts, nežāvē to tiešos saules staros. Ja peldkostīma krūštura daļā iestrādātas stīpiņas, tas tāpat kā apakšveļa jāmazgā atbilstošā režīmā vai jāizmanto apakšveļas mazgāšanai paredzētie speciālie maisiņi. Ja vien ražotājs nav norādījis citādi, peldkostīmu nevajadzētu žāvēt veļas žāvētājā.