Andrejam Volmāram ir īpašs rituāls katru vakaru tieši pulksten 21
Kultūra ir jāiemīl jau bērnībā, uzskata kultūras žurnālists un TV raidījumu vadītājs Andrejs Volmārs. Viņš dalās pārdomās par savu bērnību, kā arī ikdienu un rituāliem pašlaik.
Mana saikne ar kultūru, sevišķi kino, aizsākās jau bērnībā. Biju vēl mazs, kad vecāki mani ņēma līdzi uz kino, jo nebija neviena, kurš mani pieskatītu. Tolaik dzīvojām Bolderājā un braucām uz Rīgas centru, lai skatītos filmas. Mammai ļoti patika amerikāņu muzikālās filmas. Atceros, ka seansa laikā gulēju, ik pa brīdim pamodos, paskatījos uz ekrānu – tur skanēja mūzika – un atkal aizmigu. Mamma mājās arī bieži klausījās radio, jo televizoru vecāki nevarēja atļauties nopirkt. Radio skanēja muzikālās izrādes, koncerti, kuriem mammai patika dziedāt līdzi. Es to visu klausījos kopā ar viņu.
Kad vēl biju jauns un nepieredzējis žurnālists, rakstīju par dažādām tēmām, tostarp kultūru. Vienubrīd pat biju štata darbinieks laikrakstā Literatūra un Māksla, bet drīz vien pēc tam sākās mans laiks Latvijas Televīzijā – raidījumā Panorāma. Tiesa, pašlaik es nenodarbojos ar kultūru, bet izklaidi, jo raidījums Daudz laimes, jubilār! ir Izklaides redakcijas pārziņā.
Mani visvairāk valdzina tieši kinomāksla. Aptuveni līdz deviņiem vakarā daru ikdienišķās lietas, lasu – lasīt man ļoti patīk. Manuprāt, lasot tu sarunājies pats ar sevi. Bet deviņos sākas mans kino laiks, kad meklēju un skatos filmas. Tas jau ir rituāls. Laikam tā ir – jo vecāks kļūst cilvēks, jo vairāk apaug ar rituāliem.
Kādēļ tieši kinomāksla ir sirdij tuvākā? Kino žanrs sniedz daudz lielāku plašumu, jo filmas ir no visas pasaules. Man arī šķiet, ka kino iedod domāšanu, sapratni, paver plašāku perspektīvu. Kad skatos foršas filmas, kas saņēmušas starptautiskus apbalvojumus, sajūtos kā dodoties neparastā un negaidītā piedzīvojumā. Nesenākais šāds piedzīvojums bija, skatoties filmu Brutālists. Bet reizēm mēdz pārsteigt arī filmas, ko jau esmu redzējis. Nupat atkal noskatījos leģendāro Andžeja Vajdas Pelni un dimants. Un bija sajūta, ka skatos to pirmo reizi.