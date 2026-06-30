Pēc 72 stundu ilgas meklēšanas saņemta traģiska ziņa - futbola zvaigznes sieva un divi bērni atrasti miruši
Argentīnas futbolista Lukasa Treho ģimeni ir skārusi prātam neaptverama traģēdija – viņa sieva Janina Maranella un abu bērni Ārons un Ainhoa ir gājuši bojā postošajā zemestrīcē Venecuēlā.
24. jūnija naktī valsti satricināja divas ārkārtīgi spēcīgas zemestrīces – 7,2 un 7,5 balles pēc Rihtera skalas. Pēc šīs katastrofas futbola klubs "Deportivo La Guaira" sociālajos tīklos paziņoja vēsti, ka spēlētāja ģimene ir cietusi smagu zaudējumu. "Visa "Deportivo La Guaira" kopiena izsaka visdziļāko līdzjūtību mūsu spēlētājam Lukasam Treho par viņa sievas Janinas Maranellas un bērnu Ārona un Ainhoa traģisko zaudējumu. Lai viņu dvēseles dus mierā, un mēs vēlam Lukasam un visiem viņa tuviniekiem rast spēku šajā ārkārtīgi grūtajā laikā," teikts kluba paziņojumā.
Futbolists Edsons Tortolero, kurš 72 stundas pavadīja kopā ar glābējiem, meklējot Lukasa ģimeni, sociālajos tīklos apstiprināja skumjo ziņu. “Mēs informējam Venecuēlas un Argentīnas iedzīvotājus, ka ir atrasti Lukasa Treho ģimenes locekļu mirstīgās atliekas. Mēs sirsnīgi pateicamies visiem par atbalstu un lūdzam respektēt ģimenes privātumu šajā grūtajā laikā,” viņš rakstīja savos Instagram īsajos stāstos. “Mēs lūdzam par viņu mūžīgo mieru. Mēs arī pateicamies ģimenei, garīdzniekiem, spēlētājiem un faniem, kas ir bijuši kopā ar mums un atbalstījuši mūs visu šo laiku,” piebilda Tortolero.
Tikai dažas stundas pirms ģimenes mirstīgo atlieku atrašanas Treho savos Instagram stāstos dalījās ar sirsnīgu ģimenes fotoattēlu, kurā redzami četri cilvēki, kas mīlīgi apkampušies uz dīvāna. Saskaņā ar Sport Bible vēstīto, katastrofas laikā futbolists kopā ar savu komandu ”Deportivo La Guaira” atradās Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā, gatavojoties līgas spēlei. Savukārt viņa ģimene tikmēr bija zemestrīces izpostītajā zonā.
Pēc divām zemestrīcēm, kas pagājušajā nedēļā satricināja Venecuēlu, pagaidām ir apstiprināts, ka bojā gājuši vairāk nekā 1700 cilvēku, vēstī News.sky.com. ANO brīdinājusi, ka upuru skaits varētu sasniegt 10 000, jo desmitiem tūkstošu cilvēku joprojām ir pazuduši bez vēsts.