Vecāki +32 grādu karstumā mašīnā atstāj guļošu zīdaini; garāmgājēja izsauc policiju
"Vecāki mīļie - ja var jūs saukt par vecākiem - kāpēc vajag atstāt guļošu zīdaini vienu mašīnā +32 grādos? Paldies ugunsdzēsējiem, ka izsita ļoti akurāti stiklu, lai tiktu mazulim klāt," raksta Samanta. Viņa lielveikala autostāvvietā pamanījusi šo bērna dzīvībai bīstamo situāciju un izsaukusi policiju.
"Kā pagāja mana diena? Izsauc policiju! Valsts policija, milzīgs paldies par jūsu darbu. Būtu mana teikšana vecāku tiesības nost. Sirds plīst pušu," Samanta sociālajos tīklos dalās pieredzē, kā pēc viņas telefonzvana likumsargi palīdzējuši ekstrēmi karstā dienā izglābt mazuli, kuru vecāki bija atstājuši guļam vienu pašu automašīnā, kamēr paši acīmredzot iepērkas lielveikalā.
Viņas stāsts izpelnījies plašas diskusijas.
"Tiiiik daudz runāts par šo un tāpat tas notiek… Paldies jums, jo - svešu bērnu nav," raksta Žanna.
"Nav jēgas… tāpat kā joprojām ir vecāki, kas APSEDZ ratiņu kulbu arī šajā karstumā," norāda komentētāja ar segvārdu Rīta Rasa.
"Ko lai saka. Arī dumjiem cilvēkiem dzimst bērni. Žēl, ka mazajiem jācieš no vecāku vieglprātības," atzīst Ivo.
"Labi, ka rīkojies! Droši vien neapzinās, cik karsts ir mašīnā," saprotoša ir Līva.
"Tie aizklātie rati ar lupatām. Es vienkārši devos klāt un palūdzu,lai ņem nost, bērns iekšā kliedza kā negudrs. Pateicu,ka saukšu policiju," savā pieredzē dalās Jolanta.
"Francijā šogad vairāki bērni gājuši bojā tieši šādi," zina teikt Matīss.
Mazuļa ratiņi vai stāvošas, nevēdinātas automašīnas salons var pārvērsties par "siltumnīcu", bērnam radot dzīvībai bīstamu pārkaršanas risku, un pārkaršana iespējama arī, bērnam guļot smacīgās un karstās iekštelpās, šodien brīdinājumu izplatījuši NMPD mediķi, lūdzot cilvēkus būt ļoti atbildīgiem un uzmanīgiem.