Mazuļu ratiņi var pārvērsties par "siltumnīcu" - NMPD brīdina par dzīvībai bīstamu pārkaršanu
Mazuļa ratiņi vai stāvošas, nevēdinātas automašīnas salons var pārvērsties par "siltumnīcu", bērnam radot dzīvībai bīstamu pārkaršanas risku, un pārkaršana iespējama arī, bērnam guļot smacīgās un karstās iekštelpās, brīdina mediķi.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažāda vecuma cilvēkiem, tostarp bērniem. Bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā, biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela dienas daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdenstilpēm karstumā un saulē.
Visbiežāk papildus konstatēta nepietiekama šķidruma uzņemšana.
Savukārt jauniešu vidū biežākā kļūda bijusi ilgstoša uzturēšanās karstā laikā ārā, sportojot vai veicot citas fiziskas aktivitātes, kā rezultātā radusies pārkaršana un bijusi nepieciešama medicīniskā palīdzība.
NMPD norāda, ka lielākajā daļā gadījumu šķidruma uzņemšana bijusi nepietiekama, bet reizēm tas dienas laikā nav uzņemts vispār.
Dienestā atgādina, ka karstā laikā šķidrums jālieto regulāri visas dienas garumā, negaidot slāpju sajūtu. Tāpat dienas laikā, kad saule ir visaktīvākā, ieteicams uzturēties vēdinātās iekštelpās vai ēnā un izvairīties no smaga fiziska darba.
Karstajās dienās riskam pakļauts ikviens, kurš nepietiekami uzņem šķidrumu, karstumā ir pārāk silti saģērbies, uzturoties saulē nelieto galvassegu, kā arī ilgstoši uzturas tiešos saules staros vai karstumā, norāda NMPD.
Mazi bērni, īpaši bērni līdz gada vecumam, kuriem vēl nav pilnībā nostabilizējusies fizioloģiskā termoregulācija, ir pakļauti īpašam riskam.
Kā vēstīts, karstums šonedēļ atkāpsies pakāpeniski, savukārt nedēļas otrajā pusē biežāk līs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.