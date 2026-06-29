Dzīvesstils
Šodien 10:32
Šonedēļ populārākie vārdi - Pēteris un Uldis
Sveicam Laumas, Uldus, Pēterus, Imantus, Marekus, Paulus, Edītes, Sandus, Intarus, Benitas, Ingarus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Pēteris (6566) un Uldis (5648).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Mareks (3531), Imants (3375), Sandis (2910), Edīte (1964), Lauma (1830), Pauls (1746) un Intars (1014). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Verita (22), Halina (43) un Andžs (57).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 804 Benitas, 636 Sandiji, 556 Ingari, 442 Everitas, 424 Ilvari, 342 Andžeji, 317 Rimanti, 273 Tālivalži, 250 Pauļi, 207 Esmeraldas, 180 Pāvili, 140 Ulvji un 109 Emeritas.