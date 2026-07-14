Skaistumkopšanas profesionāļi iepazīst pasaulslaveno GHD zīmolu
KOYA Restaurant & Club aizvadīts vasarīgs pasākums par godu pasaulē atzītā matu veidošanas zīmola GHD atgriešanās Latvijas tirgū, pulcējot aptuveni 60 skaistumkopšanas nozares profesionāļus no visas Latvijas.
Jūnija sākumā KOYA Restaurant & Club valdīja īpaša svētku atmosfēra – un tika atzīmēta profesionālo matu veidošanas instrumentu zīmola GHD atgriešanās Latvijas tirgū. Pasākums pulcēja frizieru meistarus, salonu īpašniekus un nozares profesionāļus, kuriem bija iespēja tuvāk iepazīt vienu no pasaulē atzītākajiem matu veidošanas zīmoliem.
Viesus sagaidīja atsvaidzinoši welcome dzērieni, gardas uzkodas, DJ Kelvin muzikālais pavadījums un vasarīga noskaņa. Baltais dresskods, saulainais laiks un Daugavas krasta ainava radīja elegantu un nepiespiestu gaisotni.
Skaistumkopšanas profesionāļi iepazīst pasaulslaveno GHD zīmolu
GHD jeb "Good Hair Day" jau vairāk nekā 20 gadus ir viens no vadošajiem profesionālo matu veidošanas instrumentu zīmoliem pasaulē. Zīmola produkti ir iecienīti gan frizieru salonos, gan modes industrijā, pateicoties inovatīvām tehnoloģijām un augstiem kvalitātes standartiem.
Pasākuma laikā viesi iepazinās ar GHD zīmola filozofiju, jaunākajām inovācijām un profesionālajiem risinājumiem. Īpašu interesi izraisīja modeļu demonstrācijas, kurās tika atklātas dažādas matu veidošanas iespējas, savukārt programmas noslēgumā viesus pārsteidza enerģisks modeļu dejas priekšnesums.
Pasākumu apmeklēja arī vairāku nozīmīgu skaistumkopšanas salonu pārstāvji, tostarp Baltijā lielākā salonu tīkla KOLONNA parstāvji, kā arī profesionāļi no Riga Top Hair, Mella, Tokyo Hair Studio, Vainglorious un Amisi saloniem.
Viesiem bija iespēja ne tikai iepazīt GHD produktu klāstu, bet arī pašiem izmēģināt zīmola instrumentus un saņemt profesionāļu konsultācijas. Vakara gaitā notika arī loterija, kurā tika izlozētas vērtīgas balvas, tostarp žurnālu Pastaiga, OK! Un Jauns gada abonamenti.
Pasākums apliecināja, ka GHD zīmola filozofija ir daudz vairāk nekā tikai "laba matu diena". Tā ir iedvesma, profesionalitāte un pārliecība par kvalitāti, kas vieno skaistumkopšanas nozares profesionāļus visā pasaulē.