Inese Žune par muzeju darba aizkulisēm: "Reizēm tas ir gluži kā izmeklētāja darbs"
Darbs muzejā nav vienmuļš, kluss un putekļains, bet gan aizraujošs, pilns atklājumu un spilgtu stāstu. To pierāda muzikoloģe un mūzikas vēstures pedagoģe, Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja vadošā mākslas eksperte Inese Žune. Viņa muzikoloģijai veltījusi vairāk nekā 45 gadus un nesen saņēmusi arī nozīmīgu novērtējumu – iecelta par Atzinības krusta kavalieri, ko pati raksturo kā lielu pagodinājumu.
Ineses darbavieta ir Muzeju krātuve, kas atrodas Rīgā, Pulka ielā 8, un tur glabājas vairāk nekā miljons dažādu priekšmetu. Ko ikdienā tur dara muzeja mākslas eksperts? Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir lemt, kuri priekšmeti nonāks muzeja krājumā un līdz ar to kļūs par daļu no mūsu tautas kultūras atmiņas. Tos nākotnē varēs pētīt zinātnieki, bet interesenti aplūkot izstādēs un ekspozīcijās. Jāpiebilst, ka jāstrādā nav starp vēsturiskām relikvijām, bet pavisam ikdienišķā biroja kabinetā.
Muzeja krājumā apkopoti Latvijas rakstniecības un mūzikas jomas personības raksturojoši priekšmeti: fotogrāfijas, rokraksti, mūzikas instrumenti, balss un mūzikas ieraksti, piemiņas lietas, mākslas darbi, kā arī teātra vēstures materiāli. Un tieši mākslas eksperti ir tie, kas atlasa un izvirza ietveršanai krājumā tos priekšmetus, kam ir muzejiska vērtība, un nosaka arī to, kuri īsti neatbilst visiem kritērijiem. “Krājuma sienas nav bezgalīgas,” paskaidro eksperte. Ineses pārziņā ir dažādu mūzikas nozares priekšmetu atlase un novērtēšana: komponistu nošu pieraksti, seni instrumenti, vēstules, fotogrāfijas un citi materiāli.
Krātuves telpās tiek organizētas ekskursijas, bet individuāli priekšmetus iespējams aplūkot tikai lasītavā, iepriekš piesakot to izmantošanu. Turklāt, strādājot ar tiem, rokās jāvelk cimdi.
Vēstules kā laikmeta spogulis
“Daudziem šķiet, ka muzeja darbā jau nekas īpašs nenotiek, taču es teikšu, ka muzejā dzīve rit dinamiski. Kādreiz pat notiek vētrainas domu apmaiņas par to, kuriem priekšmetiem ir vieta krājumā. Darbs prasa arī zināšanas – ir jāpazīst cilvēki un laikmets. Jāatlasa materiāli, kas tiks atstāti nākamajām paaudzēm. Kādreiz ir jāatpazīst priekšmetu oriģinalitāte un jāpārbauda vai jānoskaidro dažādi fakti,” savu ikdienu ieskicē Inese. Viņa piekrīt, ka reizēm tas savā ziņā ir gluži kā izmeklētāja darbs. Ja ir jāpēta vairāku gadu desmitu vai pat simtu seni notikumi un personības, katra liecība ir svarīga.
Viena no interesantākajām darba sastāvdaļām ir tieši vēstuļu lasīšana. “Mēs lasām svešu cilvēku sarakstes. Vēstulēs ir ļoti daudz personīgas informācijas, bet caur tām atklājas arī laikmets. Tuviem cilvēkiem stāsta daudz ko, un radoši cilvēki vēstulēs parasti neraksta tikai par sadzīvi – viņi runā par kultūru, notikumiem, kolēģiem, attiecībām un to, kas notiek apkārt.” Apkopojot šādu korespondenci, var daudz dziļāk izzināt mūsu kultūras personības. Ne velti tieši korespondence un arī dienasgrāmatas bieži kļūst par vienu no tiešākajiem un ticamākajiem vēstures avotiem, un muzeja eksperti bieži vien ir pirmie, kas izlasa līdz šim nepublicētu informāciju. Tomēr pastāv arī ierobežojumi – reizēm tuvinieki nevēlas, lai daļa materiālu tiktu publiskota vai nodota trešajām pusēm.
Stradivāri vijoles kūtsaugšā nemētājas
Materiāli līdz muzejam nonāk ļoti dažādos veidos. Daļu nodod paši mākslinieki vai viņu ģimenes locekļi, citreiz vērtīgi priekšmeti tiek atrasti pavisam nejauši. “Piemēram, tagad pazīstamais mūzikas vēsturnieks Arnolds Laimonis Klotiņš muzejam nodod sava arhīva materiālus. Nesen muzeja rīcībā nonākuši daudzi priekšmeti, kas piederējuši leģendārajam diriģentam Leonīdam Vīgneram. Arī no bijušajiem trimdas mūziķiem un rakstniekiem ienāk daudz materiālu.” Taču reizēm interesanti un vērtīgi priekšmeti uz muzeju atceļo no senu māju bēniņiem – tie atrasti tīrīšanas laikā. “Ir cilvēki, kas apzinās kultūras vērtības un vēlas atrastos priekšmetus nodot muzejam. Šādi esam ieguvuši daudzas vērtīgas lietas.”
Tiesa, ne katrs atradums izrādās unikāls. Inesi kā vijolnieci nereti aicina palīdzēt atpazīt senus mūzikas instrumentus. “Gadās, ka mājas bērniņos tiek atrasta vijole, piemēram, ar ierakstu Antonio Stradivari. Anno 1720, kas liek domāt, ka tas ir oriģināls, taču visbiežāk tā ir tikai norāde uz autortiesībām, proti, ka instruments izgatavots pēc šāda modeļa, un atradējs stāvus bagāts nekļūs. Mūsdienās kūtsaugšā slaveno itāliešu vijoles atrast vairs nevar. Ja katra no šīm vijolēm tiešām būtu Stradivāri roku darbs, tad izrādītos, ka Latvijā ir vairāk pasaulslavenā meistara vijoļu, nekā viņš savā garajā mūžā ir uzbūvējis.”
Inese atzīst, ka viņas darbs ir gana atbildīgs, jo tieši no mākslas ekspertiem un muzeja darbiniekiem atkarīgs tas, kuri priekšmeti tiks saglabāti nākamajām paaudzēm. “Nesen ieguvām līdz šim nepublicētas Jāzepa Vītola latviešu tautasdziesmu apdares stīgu kvartetam, kas rakstītas Vācijas bēgļu nometnēs latviešu stīgu kvartetam, kurā pirmo vijoli spēlējis Arvīds Norītis. Mēs esam vienīgie Latvijā, kuriem ir šis oriģinālais nošu materiāls.”
Katra mākslas eksperta priekšmetu atlasi un piedāvājumu vērtē arī LNRMM krājuma komisija, kas lemj, rekomendēt tā iekļaušanu muzeja krājumā vai ne.
Latviešu mākslinieku kopīgās stīgas
Inese ir secinājusi, ka latviešu radošie cilvēki cauri laikiem ir mīlējuši dabu. “Jāzeps Vītols aizrāvās ar makšķerēšanu, Emīls Dārziņš, ejot gar jūru, vēroja saullēktus un saulrietus. Mīlestība pret dabu ir ļoti raksturīga gan mūsu mūziķiem, gan rakstniekiem.” Tāpat latviešu mākslā bieži parādās mātes tēls un tā apjūsmošana, mīlestības motīvi un arī bohēmas gars. “Radošiem cilvēkiem vienmēr bijusi vajadzība satikties, būt kopā, sarunāties. Ne velti reiz pastāvēja un arī vēl tagad ir kafejnīcas ar īpašu atmosfēru, kur viņi mēdz pulcēties.”
Pētot personības, Inesei gan neesot nācies piedzīvot ļoti lielus pārsteigumus, drīzāk atklājusies mākslinieku cilvēcīgā puse. “Lūk, piemērs. Emīlu Dārziņu uzskata par grūtsirdīgu un rezignētu, tomēr vairāku laikabiedru atmiņās, kas glabājas muzeja krājumā, viņš parādās arī kā jautrs un dzīvespriecīgs cilvēks.”
Runājot tieši par latviešu mūziku, viņa uzsver tautasdziesmu nozīmi. “Tautasdziesmu intonācijas, ritms un melodiskā izjūta mūsu komponistos ir ļoti klātesoša. Šī stīga caurvij daudzus darbus pat tad, ja nav tiešu citātu. Tā ir tā vārdos neizsakāmā latviskā izjūta, savdabība. Mūzika jau var būt dažāda, bet galvenais, lai tā kaut ko vēsta un nav virspusēja, bezpersoniska.” Tomēr tikpat nozīmīga kā komponēšana ir arī atskaņotājmāksla. “Grāmatu izlasīt mācēs visi, bet uzrakstītu nošu partitūru ne katrs spēs uztvert. Tāpēc nepieciešami mūziķi, kuri skaņdarbu padara dzirdamu un aizved līdz klausītājam. Jo kam tad komponisti raksta savus skaņdarbus? Ne jau atvilktnei!”
Mūzika Ineses dzīvē bijusi nozīmīga arī personīgi – savulaik viņa spēlējusi vijoli. Vēlāk instruments nodots dēlam, kad viņam, apgūstot vijoļspēli, pienācis laiks pāriet uz pilno 4/4 vijoli. Savā ziņā tas bijis simbolisks solis – tagad dēls spēlē Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī; tiesa, vijole jau ir cita.
Bez prokrastinēšanas nav radīšanas
Savu darbu Inese vairāk raksturo kā radošu, nevis administratīvu vai rutinētu. Viens no viņas ikdienas pienākumiem ir pētīšana un rakstīšana. Ik gadu digitālajam un drukātajam žurnālam Stāstnesis viņa gatavo rakstus par mūzikas personībām. Maijā tapuši raksti par vijolnieku Valdi Zariņu un komponistu Ģedertu Ramani. Drīzumā gaidāma viņas sarakstītā grāmata par dziedātāju Kārli Zariņu.
Taču Inese pasmejas, ka arī viņai netrūkst prokrastinācijas. Par to viņa sāk runāt, stāstot par muzeja izveidoto ekspozīciju Prokrastinācija un radīšana, kas skatāma Vecrīgā, Mārstaļu ielā 6. Ekspozīcija tapusi astoņu gadu garumā un atklāj 98 latviešu literatūras un mūzikas personību cilvēcisko pusi – ieradumus, vaļaspriekus, iedvesmas avotus un dažādus atlikšanas rituālus. Ar vieglu humoru tajā parādīts, ka reizēm tieši prokrastinācija kļūst par daļu no radošā procesa. Īpašu noskaņu ekspozīcijai piešķīrusi māksliniece Anna Heinrihsone ar spilgto vizuālo risinājumu.
Interesanti, ka šajā ekspozīcijā iekļautas arī mūsdienu personības – Raimonds Pauls, Juris Karlsons, Arturs Maskats un citi. “Strādājot pie ekspozīcijas ar Juri Karlsonu, atklājās, ka viņam ļoti paticis darboties dārzā un tieši ravējot radušās daudzas muzikālās idejas.”
Runājot par pašas prokrastināciju, Inese min ceļošanu, darbošanos ar savu trīs gadus veco bišona frise šķirnes suņuku, rušināšanos mazdārziņā Āgenskalnā, adīšanu un bižutērijas veidošanu. “Man patīk, ja cilvēki nevis tikai sūrojas par grūto dzīvi, bet spēj atrast kaut ko, kas viņus patiesi aizrauj.”
Darbs ar mūsdienu māksliniekiem
Muzeja mākslas eksperte atzīst, ka viena no sarežģītākajām darba daļām ir sastrādāties ar mūsdienu personībām. Muzejs aktīvi uzrunā rakstniekus un mūziķus, aicinot viņus laikus nodot muzejam materiālus par sevi un savu radošo darbu. “Ir bažas, ka mūsdienās, kad viss ir digitāls, nebūs vairs priekšmetu, ko nodot muzejam. Tagad sarakstes un darba metodes ir pavisam citādas. Turklāt autori vai atskaņotājmākslinieki, kad viņus uzrunājam un lūdzam kaut ko nodot muzejam, skatās uz mums ar aizdomām, it kā mēs gaidītu viņu dzīves noslēgumu. Tā nav!” sava darba aizkulises atklāj Inese. Viņa uzskata, ka tas ir arī saprotams, jo cilvēks jau ikdienā nedomā par to, kas no viņa radošās dzīves nonāks muzejā. “Lai iegūtu kādu priekšmetu no mūsdienu autoriem, ir labi jāpārzina konkrētās personības daiļrade un jālūdz kaut kas konkrēts, tad parasti izdodas.”
Lai muzejs sekotu laikmeta tendencēm, tiek veidots arī digitālais krājums. Mūsdienu komponisti arvien biežāk notis pieraksta datorā, tāpēc šādos gadījumos tiek veidotas datora izdrukas. “Taču ir komponisti, kas īpaši mums veic nošu pierakstu ar roku, lai mēs to ieliktu muzeja krājumā. Un tas ir tik vērtīgi, jo rokraksts daudz pasaka par cilvēku un pēc tā var spriest par personas rakstura iezīmēm.” Inese min piemēru par komponistu Jāni Mediņu: “Viņa rokraksts bija tik perfekts, ka brīžiem nebija iespējams atšķirt, tas ir drukāts vai rakstīts ar roku.”
Muzejs nav sastindzis
Mūsdienu cilvēks ir mainījies, līdz ar to arī muzeji tiek veidoti citādi. Muzeja darbs tagad nozīmē daudz vairāk nekā tikai priekšmetu glabāšanu. “Mēs cenšamies piesaistīt auditoriju, tāpēc par savu darbu aktīvi stāstām. Rīkojam nodarbības bērniem, arī pavisam mazajiem. Muzeji vairs nav tādi kā agrāk, kur viss bija tikai aiz stikla. Protams, oriģināliem mākslas priekšmetiem jābūt aizsargātiem, tāpēc krātuvē priekšmetu glabāšanai ir īpaši noteikumi – telpā ir noteikta temperatūra un gaisa mitrums. Īpaši jāsargā papīra materiāli – ar laiku papīrs dzeltē, drūp. Tāpēc fotogrāfijas un papīrs tiek ievietots bezskābes aploksnēs. Aplūkojot lasītavā izsniegtos priekšmetus, rokās jāvelk cimdi.”
Kad cilvēki dzird par muzeja darbu, redz izstādes un ekspozīcijas, viņi kļūst ieinteresēti un paši piedāvā savus materiālus. “Piemēram, bija zināms, ka pianiste un komponiste Lūcija Garūta savulaik vadījusi BMW automašīnu, kas bija ļoti netipiski pirmās Latvijas brīvvalsts laikam. Taču mums nebija nevienas pašas liecības par to, tāpēc, lai šo faktu parādītu, kontekstā ar viņu ekspozīcijas māksliniece izvietoja mazus auto modelīšus. Taču, pateicoties mūsu aktīvai darbībai un komunikācijai, Dainas Pormales (Lūcijas Garūtas fonda dibinātāja – red.) dēls ekspozīcijai atvēlēja Garūtas autovadītājas apliecību un fotogrāfijas ar viņas mašīnu,” prieku neslēpj Inese.
Tas ir misijas darbs
Pēc Ineses domām, kultūras darbinieku darbs lielā mērā ir misija, tāpēc, saņemot apbalvojumu, viņa jūtas gandarīta, bet vienlaikus uzsver – šādu novērtējumu būtu pelnījuši daudzi kultūras cilvēki. “Ja valstī ir sarežģīti laiki, nereti kultūra nav prioritāte. Bet kas gan būtu Latvija bez mūsu tautasdziesmām, bez dzejas, rakstniecības, mūzikas, Dziesmu svētiem? Nekas. Ar ko mēs atšķirtos no citām valstīm? Visur ir ekonomiskās problēmas, nesaskaņas politikā un citas likstas – ar to mēs nevaram izcelties.”
Inese ir pateicīga Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja Pētniecības nodaļas vadītājai Zandai Šumskai, kura viņu ieteikusi apbalvojumam. “Viņa, man nezinot, veica lielu darbu, lai izvirzītu mani šim apbalvojumam, – apkopoja rekomendācijas, savāca nepieciešamos dokumentus,” stāsta Inese un atzīst – tieši ar gadiem arvien nozīmīgāks kļūst tas, ka darbs tiek novērtēts. “Pateicība tiem, kas manu darbu novērtēja. Protams, daudzi kultūras cilvēki ir pelnījuši atzinību, bet man ir patiess prieks, ka mans darbs ir pamanīts.”
Ineses apbalvojumā minēts, ka daļa no tā ir par mūzikas popularizēšanu. Tas sasaucas gan ar to, cik dedzīgi un ieinteresēti Inese runā par savu darbu, gan ar to, cik aktīvi stāsta par ekspozīcijām un māksliniekiem. “Ir jāstāsta cilvēkiem par vērtībām, kas mums ir. Vieglāk ir par kaut ko sūdzēties, bet, kad parādās pozitīvs impulss, cilvēki to sāk novērtēt. Cilvēks nevar iztikt bez kultūras. Pierādījums – ja trīs latvieši satiekas jebkur pasaulē, tur rodas koris,” viņa smaida.