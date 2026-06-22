Ko karstumā vilkt mugurā, lai justos ērti?
Piemeklējot vasarai piemērota auduma apģērbu, var izvairīties gan no alerģiskas reakcijas, gan no sakairinātas ādas. Audums pasargās no pārkaršanas, svīšanas un ļaus justies ērti.
Siltam laikam piemērots ir apģērbs no maiga, mīksta auduma, kas, pieskaroties ādai, neskrāpē un neberž. Pārāk cieti, asi, raupji materiāli, berzējoties gar ādu, to kairina, izraisot pat iekaisumu. Audumam jābūt plānam, vieglam, jāelpo, jāuzsūc mitrums.
Kādu audumu izvēlēties?
Lins ir laba izvēle karstam laikam, jo, pateicoties lieliskajai gaisa caurlaidībai, karstumā spēj atdzesēt ādu. Nekrāsotu linu novērtēs cilvēki ar jutīgu ādu un noslieci uz alerģiju.
Plāna un viegla kokvilna labi uzsūc mitrumu un ļoti ātri izžūst; arī šis audums teicami elpo un nepievils pat ļoti karstā laikā. Spilgtos saules staros gan mēdz ātri izbalot.
Dabīgais un mākslīgais zīds ir piemērots vasaras apģērbam. Tāpat kā lins, arī zīds spēj atdzesēt ādu, kas ir svarīgi karstā laikā, toties vēsā vasaras vakarā zīda tērps neļaus salt un saglabās ķermeņa izstaroto siltumu apģērba iekšpusē. Ņem vērā, ka mūsdienās ražo arī augstas kvalitātes mākslīgo zīdu, kas neatpaliek no dabīgā.
Viskoze ir mākslīgi radīts kokvilnai ļoti līdzīgs audums no koka celulozes ar sintētiskiem piejaukumiem. Viskozei ir visas dabisko audumu priekšrocības – tā ir viegla, elpo un uzsūc mitrumu. Viskozes apģērbi ilgstoši nezaudē formu, neizstaipās.