No kāda vecuma bērni drīkst atrasties ārā bez uzraudzības? Atbild Valsts policija
Vasaras brīvlaikā rotaļlaukumos, pagalmos un uz ielām uzturas arvien vairāk bērnu, turklāt patstāvīgi, bez vecāku uzraudzības. Saprotams, ka vecāki šajā laikā, visticamāk, strādā un ne visi var atļauties bērnu nometnes visas vasaras garumā. Lai vēlreiz atgādinātu, no kāda vecuma bērns var atrasties uz ielas nepieskatīts un kā rīkoties, ja novērojat jaunākus bērnus vienus pašus ārā, lūdzām Valsts policijas komentāru.
Saņēmām šādu Valsts policijas pārstāves atbildi:
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestā daļa nosaka, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē un uzraudzībā bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai vismaz 13 gadu vecumu sasniegušas personas klātbūtnes. Savukārt 50.2 panta piektajā daļā paredzēts: “Bērnam, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, aizliegts atrasties nakts laikā publiskā vietā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes. Par nakts laiku šā likuma izpratnē uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00.”
Ja iedzīvotāji pamana bez uzraudzības atstātu bērnu, kurš nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, par to nekavējoties jāinformē Valsts policija vai pašvaldības policija, lai pārliecinātos par bērna drošību un nepieciešamības gadījumā noskaidrotu apstākļus.
Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likuma 81. pantā noteikts, ka par bērna aprūpes un uzraudzības pienākumu nepildīšanu vecākiem vai citai personai, kuras aprūpē bērns nodots, var tikt piemērota normatīvajos aktos paredzētā atbildība. Katrs gadījums tiek vērtēts individuāli, ņemot vērā konkrētos apstākļus.
Arī Mammamuntetiem.lv atgādina – svešu bērnu nav! Ja pamani bērnu bez pieaugušā vai vecāka bērna uzraudzības, ziņo.