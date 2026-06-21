"Nāksies tēvu izdzēst no bērnu dzīves!" Latvietes pārdomas izraisa skaļas diskusijas sociālajos tīklos
Kāda sieviete atklāj, ka apsver iespēju pamest savu vardarbīgo vīru, taču uzsver — šāds solis nozīmētu pilnībā izslēgt vīru ne tikai no savas, bet arī no bērnu dzīves. Viņas pārdomas sociālajos tīklos izraisījušas plašas diskusijas.
"Ja es kādreiz saņemšu drosmi, iešu prom no vīra, noteikti nāksies viņu izdzēst no savas un arī bērnu dzīves, jo viņš nav tas cilvēks, ar kuru varētu izšķirties kā draugi. Ir bijuši draudi. Nestāstīšu visu savu piedzīvoto, kas liek man šādus plānus kalt, šoreiz interesē vairāk citu sieviešu pieredze, kā ir izdevies aizbēgt no varmākas," vietnē "Facebook" norāda sieviete.
Kāda iedzīvotāja norāda, ka "lielākoties šādi vīrieši pamatoti tiek izdzēsti no bērnu dzīvēm". Cita piebilst, ka viņas gadījumā vīrs pats sevi izdzēsa jau kopdzīves laikā. "Viss saistībā ar bērniem bija manā pārziņā - komunikācija, mijiedarbība, rotaļas... viss tas uz viņu neattiecās un bērni izauga. Vēl jau nav sapratis, bet kaut kādā brīdī varbūt aizdomāsies, kāpēc bērni pēc viņa vairs neilgojas. Meita divus gadus katru vakaru kopdzīvē lūdzās, lai paspēlē spēles kopā ar viņu. Vairs nelūdzas," norāda sieviete.
Ar savu skarbo pieredzi dalījies vēl kāds: "Mamma saņēmās aiziet prom tikai kad jau tēvs visu veselību nodzēris un nav tik “spēcīgs” kā agrāk. Tad kad paši mēs bērni bijām lieli un savās dzīvēs. Terors un vajāšana turpinās joprojām. Viņš divas reizes ir sēdējis cietumā jau 6 mēnešus par tuvošanās regulāru pārkāpšanu. Tas tāpat nepalīdz, viss noteikti atkarīgs no vīrieša, bet manuprāt mūsu gadījumā miers būs tikai tad kad nebūs vairs viņa paša."
Arī Maira paudusi līdzīgu viedokli: "Nevar aizbēgt no varmākas. Viņš paversīs visu pretēji - ka bija izcils tēvs, un ka māte nozagusi bērnus"."Nav jāturpina bojāt savu bērnu dzīves. Tas, ka viņi nesaprot to, tas gan," pauž sieviete.
Tikmēr daži ierosina rūpīgāk izvērtēt situāciju. "Ja jums ir nesaskaņas nenozīmē ka tēvam un bērnam nav tiesību redzēties," norāda kāds iedzīvotājs. "Nu es esmu “izdzēstais” tēvs — vismaz bērna māte tā domā. Cik vien iespējams, cenšos satikt bērnu pie skolas. Kāpēc mēs izšķīrāmies? Vienkārši cilvēkam “aizgāja ciet”, un viss, ko darīju, bija nepareizi, lai gan vienmēr viņai bija mašīna, jumts virs galvas un ēdiens ledusskapī. Viņa, piemēram, uzskatīja, ka emocionāla vardarbība ir tas, ka palūdzu viņai aizvest bērnu uz skolu ar otru mašīnu, kurai bija manuālā ātrumkārba, jo automātisko vajadzēja nedaudz salabot servisā. Bērnam viņa ir pateikusi, ka, kamēr man būs citas attiecības, tikties ar mani neļaus, bet, ja dzīvošu viens, tad ļaus," norāda kāds vīrietis.
Tikmēr Ieva rezumējusi, ka "nevienu nevar izdzēst, ja pats vēlas būt tēvs un nav tikai donors".