Dēls grib trenēties futbolā - cik šis prieks izmaksā Latvijā?
Pasaules kauss futbolā rit pilnā sparā, un ne viena vien mamma, par tētiem nemaz nerunājot, sapņo, ka arī viņu bērns kādreiz varētu sasniegt ko līdzīgu. Un kāpēc gan ne? Protams, ka tiešām ievērojami sasniegumi nav garantēti visiem, taču Latvijā ir pietiekami daudz bērnu futbola klubu un arī citu iespēju trenēties šajā sporta veidā. Aktuāls paliek vien jautājums – cik vecākiem šis prieks izmaksās?
Uzreiz jāsaka, ka izmaksas var būt ļoti atšķirīgas. Galvenokārt tās ir atkarīgas no tā, vai bērns spēlē futbolu kādā no klubiem vai dara to vienkārši skolas vai pašvaldības piedāvātās interešu izglītības ietvaros. Jāņem vērā arī fakts, ka starp klubiem cenas var būt ļoti atšķirīgas. Izmaksas būtiski ietekmē arī sacensību un turnīru biežums.
10 gadu vecā futbolista Kārļa mammas tāme:
Treniņi mums ir 3 reizes nedēļā, turnīri vidēji 2–3 reizes mēnesī.
Mēneša maksa – 30 eiro + turnīri (katrs 15 eiro par vienu reizi). Forma (šorti, divi krekli un getras) kopā izmaksā ap 83 eiro. Principā ar visu iepriekš minēto var arī kādus divus gadus iztikt. Vienīgais, ko es pērku biežāk, ir getras, jo tās ātri nodilst (3–4 reizes gadā) – 9 eiro. Protams, var pirkt vēl arī īpašās mūsu kluba jakas, cepures utt., bet tas nav obligāti. Buču cenas ļoti atšķiras – līdz pat gandrīz 300 eiro, tur vecāki var izpausties iespēju robežās. Bet mums vidēji ir 100 eiro par ārtelpu bučiem, iekštelpu – 60 eiro. Abu buču veidi tiek pirkti divreiz gadā. Tādi sīki izdevumi vēl ir vārtsargu cimdi, jo šad tad viņš stāv arī vārtos (10 eiro, vidēji nopērku 3 reizes gadā), un aizsargi (arī aptuveni 10 eiro).
12 gadu vecā futbolista Oskara mammas tāme:
Man visi šie izdevumi ir smalki aprēķināti, un uzreiz varu pateikt, ka tas itin nemaz nav lēti. Pagājušajā gadā ļoti rūpīgi uzskaitīju visus futbola radītos izdevumus. Noapaļojot sanāca šādi:
– treniņi klubā – 960 eiro gadā;
– apģērbs (2 komplekti sezonā) – 500 eiro;
– divi apavu pāri sezonā – 500 eiro;
– turnīri Latvijā un ārpus tās – 1500 eiro;
– ceļš uz treniņiem un atpakaļ uz mājām – 960 eiro.
Tātad gadā kopā – 4420 eiro.
9 gadus vecā futbolista Jēkaba mammas tāme:
Dēls par futbolu sāka interesēties tikai nesen, bet jāsaka, ka šobrīd jau gūst labus panākumus, kas nozīmē, ka nākamajai sezonai mēs meklēsim futbola klubu, kur spēlēt, un tad jau, visticamāk, izmaksas arī pieaugs. Šobrīd dēls spēlē skolas komandā, un tas ir bez maksas. Jāsagādā vien piemērots apģērbs un apavi. Šobrīd apģērbs un apavi ir izmaksājuši ap 300 eiro. Buči, protams, bija dārgākā no pozīcijām. Dēls ir braucis arī uz divām sacensībām, un tās katra vidēji izmaksājušas ap 30 eiro.