"Vai tas ir normāli, ka viņš to prasa no sievietes?" Latvietes pārdomas sociālajos tīklos izraisa plašas diskusijas
Kāda Latvijas iedzīvotāja norāda, ka jau ilgāku laiku dzīvo kopā ar savu dzīvesbiedru un kopīgi audzina bērnus. Tomēr attiecībās arvien biežāk spriedzi rada finansiālie jautājumi - lai gan vīrieša ienākumi ir aptuveni desmit reizes lielāki, viņš no sievietes regulāri sagaida ieguldījumu kopējos ikdienas tēriņos.
"Jau vairākus gadus esam kopā un bieži braucam atpūsties. Katram no mums ir pa bērnam no iepriekšējām attiecībām, un mums ir arī viens kopīgs bērns. Mums patīk kopā ar visiem bērniem apceļot Latviju," norāda sieviete. "Vīrietis ir uzņēmējs un pelna ļoti labi. Es strādāju algotu darbu gandrīz piecas dienas nedēļā, un pēc darba cenšos vēl apkopt māju."
"Piebildīšu, ka ikdienā viņš man naudu nedod. Veikalā pārtiku nopērk, bet savas vajadzības nodrošinu pati. Dāvanas, piemēram, smaržas vai kādu citu nieciņu, saņemu tikai svētkos. Viņam pieder māja, tāpēc nav jāmaksā nekādi kredīti vai īre, tikai komunālie maksājumi, piemēram, elektrība."
"Kad plānojam atpūtu, viņš vienmēr saka, lai es nopelnu vismaz biļetēm. Pats rezervē naktsmītni un apmaksā degvielu, bet gandrīz katru reizi piebilst, ka man vajadzētu apmaksāt vismaz vakariņas vai vēl kaut ko."
"Vai tas ir normāli, ka viņš to prasa no sievietes, kurai ienākumi ir aptuveni desmit reizes mazāki nekā viņam? Viņam finansiālu problēmu nav, tomēr visu laiku šķiet, ka viņš vēlas, lai arī es noteikti kaut ko no kopējiem izdevumiem apmaksāju," sašutumā dalās sieviete.
Viņas paustais izraisījis pretēju viedokļu sadursmi sociālajos tīklos. "Dabiskai vīrieša kārtas vēlmei vajadzētu būt nodrošināt savas sievietes drošības sajūtu. Ja vīrieša kārtas subjektam tādas nav, tad jāizdara secinājumi," pauž Agnese. "Kur jūs tādus teļus atrodat? Tas tak nav vīrietis, bet kaut kāda tirgus bāba. Kad piedāvā jums "vismaz kaut ko apmaksāt", prasiet, lai vismaz kādus 2-3 mēnešus bērnu iznēsā," norāda Ivonna.
"Pretīgs vīrietis! Man bijušais vīrs bija tāds pats kapeiku pisē**! Pelnīja piecus tūkstošus mēnesī, es ap tūkstoti, un vēl prasīja lai es par komunālajiem pusi maksāju, un visu mūsu bērnam, kā arī daļu pārtikas pērku!" norāda vēl kāda. Bet cita pauž sekojošu viedokli: "Lasu un domāju, ka man laikam ir paveicies. Es esmu finansiāli neatkarīga, un tomēr vīrs apmaksā visu. Protams, ir arī sīkumi — bērnu prieki, ikdienas izdevumi, pulciņi, tagad arī vasaras nometnes. Ja man kaut ko vajag, vīrs vienkārši pārskaita nepieciešamo summu."
Tikmēr daudzi ir pretējās domās. "Man dīvaini liekas šī padomju domāšana: vīrietim ir jānodrošina ģimene," norāda kāds iedzīvotājs. "Vīrietis grib sev blakus pašpietiekamu sievieti. Jūs tāda neesat, diemžēl. Jūs dzīvojat vīrieša mājā, rēķinus apmaksā vīrietis, pārtiku pērk vīrietis… kur jūs bāžat savu naudu, ja nevarat atļauties nopirkt biļetes vai vēl ko kopīgajam atvaļinājumam?" norāda vēl kāds. Bet cits piebilst, ka sievietei jāpārstāj dzīvot sapņu pasaulē: "Neredzu tur neko nenormālu. Jābeidz dzīvot kaut kāda sapņu pasaulē, kur vīrietim ir jāmaksā pilnīgi par visu!"
"Mēs ar vīru ceļojuma izdevumus parasti dalām. Es apmaksāju naktsmītnes un ieejas biļetes, savukārt viņš sedz degvielas izmaksas, vakariņas un citus izdevumus. Šādu kārtību es pati esmu ieteikusi, jo man nepatīk sajūta, ka viņam vienam jāsedz visi tēriņi. Tā rezultātā, ja izdevumus dalām, varam ceļot vairākas reizes gadā. Ja visu apmaksātu tikai viņš, ceļojumi, visticamāk, būtu iespējami vien reizi gadā," norāda vēl kāda.