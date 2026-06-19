Tēvs ar divām meitām iegāja sieviešu tualetē - kas notika pēc tam, šokēja daudzus. VIDEO
Plašu ažiotāžu vietnē "TikTok" izpelnījies kāda tēva Tailera Brodska stāsts par pieredzēto Floridas degvielas uzpildes stacijā, kur viņš kopā ar savām divām mazgadīgajām meitām izmantoja tukšu sieviešu labierīcību telpu.
Sociālajos tīklos publicētajā video redzams, kā Brodskis palīdz meitām nomazgāt rokas, kamēr fonā redzams kāds vīrietis, kurš skaļi runā pa telefonu un klausulē pauž sašutumu likumsargiem. “Tur ir vīrietis ar divām mazām meitenēm. Sieviešu tualetē! Viņš šobrīd mazgā rokas kopā ar viņām,” satraukti norāda vīrietis.
@tylerbrodsky2 Y’all make this man famous. We stopped at a QuikTrip on our road trip from Florida back to Oklahoma so my daughters could use the restroom. The women’s restroom was empty, so I took them in. I’d rather do that than bring two little girls into a men’s bathroom full of grown men and dirty stalls. This guy comes barging in yelling, scares my daughters, and somehow thinks THEY should’ve been in the men’s room instead. Am I wrong here? 🤷♂️ #GirlDad #RoadTrip #parenting #fyp #viral ♬ original sound - Tyler Brodsky
Brodskis vēlāk skaidroja, ka izmantoja sieviešu labierīcības, jo tajās neviens neatradās, un šī telpa viņam šķita drošāks variants savām meitām: “Es labāk izvēlos tukšu sieviešu labierīcību telpu nekā vīriešu tualetes, kur var atrasties pieauguši vīrieši un, kur kabīnes ir netīras,” viņš norādīja.
Situācija kļuva vēl saspringtāka brīdī, kad otra vīrieša uzvedība nobiedēja bērnus — viena no meitām sāka raudāt un piekļāvās tēvam, kamēr konflikts saasinājās.
Sociālajos tīklos Brodskis paskaidroja, ka ģimene apstājusies ceļojuma laikā no Floridas uz Oklahomu, lai meitenes pa ceļam varētu izmantot labierīcības. Viņš arī piebilda, ka otra vīrieša reakcija bijusi pilnīgi negaidīta: “Viņš ienāca, sāka kliegt un nobiedēja manus bērnus. Un viņš uzskata, ka problēma bija mūsos," nesapratnē ir vīrietis.
Pēc Brodska teiktā, policija ieradās ļoti ātri un situāciju veiksmīgi tika atrisināta. Likumsargi secināja, ka viņa rīcība nav bijusi prettiesiska. “Policija bija profesionāla un ātri deeskalēja situāciju," pauž divu meitu tēvs. Tāpat viņš īpaši izcēla degvielas uzpildes stacijas darbinieces iesaisti, kura palīdzēja viņam nomierināt bērnus: “Viņa pienāca mums klāt, nomierināja meitenes un pārliecinājās, ka ar mums viss ir kārtībā. Tas man kā tēvam nozīmēja ļoti daudz.”
Incidents noslēdzās ar to, ka otra iesaistītā persona tika lūgta atstāt telpas, savukārt bērniem tika paskaidrots, ka viņi nav apdraudēti. Brodskis uzsvēra, ka šī situācija labi parāda, cik sarežģītas var būt ikdienas izvēles vecākiem, kuri rūpējas par bērnu drošību: “Vecāki vienkārši cenšas parūpēties par saviem bērniem. Un ne visām situācijām ir atrodams ideāls risinājums.”