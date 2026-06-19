"Nekaunīga!" - Sanda Dejus atklāj, ko viņai aizrāda citas sievietes
"Saņemu ļoti daudz aizrādījumu par savu uzvedību, un visbiežāk tieši no sievietēm. Viņuprāt, esmu pārāk skaļa, ambicioza un nekaunīga. Sievietei taču jābūt klusākai un jāsavalda savas ambīcijas!" saka Radio SWH ētera balss un pasākumu vadītāja Sanda Dejus. "Taču izvēle, kā uztvert lietas, ir mūsu pašu rokās," viņa atgādina.
Esmu ļoti liela ceriņu mīļotāja – šķiet, ka nav nekā skaistāka par ceriņiem pilnu vāzi. Bet, kopš dzīvoju pilsētā, saprotu, ka šis prieks man ir liegts, ja vien neaizbraucu uz laukiem un tur tos nesaplūcu. To gan aizņemtajā ikdienā nesanāk izdarīt.
Pie sevis domāju – kādēļ manī tik milzīgas dusmas uzdzen tas, ka citi, kuri dzīvo pilsētā, plūc apstādījumos augošos ceriņus? Un sapratu – tas ir tādēļ, ka mani skumdina nevienlīdzība. Kādēļ es to neuzdrošinos darīt, bet citi gan.
Tad es to sasaistīju ar citu situāciju. Saņemu ļoti daudz aizrādījumu par savu uzvedību, un visbiežāk tieši no sievietēm. Viņuprāt, esmu pārāk skaļa, ambicioza un nekaunīga. Sievietei taču jābūt klusākai un jāsavalda savas ambīcijas! Zini, ko es sapratu? Tāpat kā man ļoti gribētos ceriņus, bet nespēju iet un tos saplūkt, iespējams, šīm sievietēm – varbūt pat neapzināti – ikdienā gribētos būt brīvākām, piepildīt sapņus un aktīvāk tiekties uz saviem mērķiem, bet viņas to nevar, jo ir pārāk pareizi audzinātas. Ja tā labi padomā, kāda man starpība, ko citi cilvēki dara ar ceriņiem… Tāpat arī šīm sievietēm vajadzētu būt mierā ar to, ko cita sieviete dara savā ikdienā. Bet audzināšanas dēļ reizēm paši sevi ieliekam striktos rāmjos, un tāpēc mūs kaitina citu rīcība.
Izvēle, kā uztvert lietas, ir mūsu pašu rokās. Es sevi vienmēr mudinu paskatīties uz cilvēkiem un notikumiem no gaišās puses. Ka cilvēki ir labi pēc būtības un situācijas ir man labvēlīgas, pat ja sākumā tā nešķiet. Iespējams, es tobrīd vēl neredzu tālāko kontekstu, kāpēc liktenis man šādu šķērsli ir licis ceļā. To, ka reizēm kāda sāpe izlaužas uz āru, līdz galam ne vienmēr varu kontrolēt. Esmu paškritiska un diezgan spēcīgi pārdzīvoju, ja saņemu pārmetumus, tāpēc man telefonā ir izveidota īpaša mapīte ar nosaukumu Atsauksmes, kur esmu apkopojusi labos vārdus no klausītājiem un sadarbības partneriem. Ticu, ka labais vairo labo.
Ļaunums ir kā puvums, kas izplatās ļoti ātri, tādēļ ir svarīgi atrast sevī labo un to vairot. Viens no veidiem, kā to darīt, ir palīdzēt citiem. Esmu iesaistījusies labdarības akcijā, kas sniedz atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām. Atbalsts domāts šo bērnu brāļiem un māsām, lai arī viņiem būtu iespēja piedzīvot īstu bērnību. Apzinos – ja esmu tā svētīta ar iespējām un resursiem, varu darīt savu darbu, man ir iespēja satikt tik daudz dažādu cilvēku, piedalīties fantastiskos projektos, tad palīdzēt ir mans pienākums. Kā Bībelē teikts: “Par velti tu esi saņēmis, par velti tev ir jādod.”
Man šķiet, tā ir daļa no patiesās dzīves – dzīvot patiesi un saskaņā ar savām vērtībām. Un nedarīt otram ļaunu.