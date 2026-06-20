Latviešu saulgriežu maģija - ko Jāņu laikā drīkst darīt un ko labāk nemēģināt
Vasaras saulgriežu laikā daba Latvijā tiek uzlūkota kā īpaši spēcīga un dzīvības pilna, bet rīta rasa – kā viens no tās noslēpumainākajiem simboliem. Tautas ticējumos tai piedēvē dziedniecisku un spēku vairojošu iedarbību, kas saulgriežos kļūst īpaši nozīmīga. Latvju sensētas "Everti" saimniece Kristīne Sīle stāsta par savu pieredzi un rituāliem.
Tās mazās ūdens lāsītes ziedos un uz trauslajiem zāles stiebriem ir Dieva, debesu vai zvaigžņu asariņas? Varbūt Mātes Zemes asinis, ko tā dāvā cilvēkiem un dzīvniekiem veldzei un spirgtumam? Vai varbūt tās ir feju pēdas, ko brīnumainās būtnes atstājušas zālē pēc nakts balles Mēness pilī?
Racionāli noskaņotie teiks – tas ir atmosfēras nokrišņu veids, kad ūdens tvaiks kondensējas un pilienu veidā noklāj augsnes virskārtu, augus un priekšmetus. Šī parādība visbiežāk vērojama vasarā, skaidrās naktīs, kad zeme atdziest zem tā dēvētā rasas punkta temperatūras*. Taču tautas dziedniecībā un ticējumos rasai piedēvētas dziedinošas, spēcinošas un arī maģiskas īpašības.
Senatnē ticēja, ka ganīšanās rasotā pļavā govīm dod bagātīgu pienu, rasa ziedos ļauj bitēm ievākt daudz medus, bet cilvēkiem, kuri pa rasu staigā basām kājām, ietinas rasā mērcētos palagos, mazgā rasā seju vai dzer to pa pilieniņam, uzlabojas veselība, vairojas mundrums un atgriežas jaunība.
Senie vārdojumi
Seno zinību avotos rodama informācija, ka rasu rituālos un maģijā izmantojuši zintnieki, burvji un dziednieki. Rasa vākta un pievienota zāļu tējām vai uzlējumiem ar apmēram šādu vārdojumu: “Debesis man atnesa šo rasu pēc augstāku spēku lūguma un saskaņā ar manu (cilvēks nosauc savu vārdu) vēlmi, kas nozīmē, ka veselība, dziedināšana un prieks būs ar mani. Lai notiek tā!”
Rasa senatnē izmantota arī mīlas maģijā jeb pieburšanā, bet to gan nevajag pat mēģināt. Varam ticēt, varam neticēt, bet... notikt mēdz visādi. Maģijas zinātāji teic, ka ar šādām darbībām cilvēku varot pat aizsūtīt uz viņu sauli. Toties var izmēģināt labklājības vairošanas rituālu.
Uz galda izliek monētas un apslaka tās ar augošā mēnesī vāktu rasu, skaitot vārdojumu: “Tāpat kā Dieva rasa no rīta atkal pārklās zāli un pļavas, tā labklājība un pārticība atnāks pie manis. Lai notiek tā!” Te gan jāpiebilst, ka bez paša līdzdalības un darba nekas neradīsies. Burvju vārdi “kreks, feks, peks” un zelta dālderu audzēšana ir tikai un vienīgi pasakas varoņu – lapsas Alises un runča Bazilio – izdomājums. Tālāk – par latvju sensētas Everti saimnieces Kristīnes Sīles zināšanām, pieredzi un rituāliem.
Miglas vālu enerģija
Evertu mājas mostas rītausmā, un Kristīne dodas rasotās pļavās. Ja sabraukuši viesi vai notiek kāds pasākums, viesus aicina līdzi. Un ciemiņi te ir bieži, jo Kristīne ir arī pirtniece, astroloģe, seno un mūsdienu rituālu vadītāja. Viņas sētā katru gadu notiek sevis izzināšanas, garīgās un fiziskās veselības stiprināšanas pasākums Laika rata pietura. Otrs pasākuma nosaukums – Labo ļaužu sanākšana. Tas pulcē ezoterikas un amatu meistarus, pirtniekus un seno zināšanu glabātājus. Ik reizi agri no rīta tiek organizēta pastaiga pļavās un zāļu vākšana, lai mundrums visai dienai. Un viesi to arī apstiprina – kad kājas rasā un saule sāk rotāties debessmalā, tas raisa īpašas izjūtas. Tajā brīdī uzvirmo emocijas un gribas apskaut vai visu pasauli. Kristīnes dzīves moto ir ļaušanās dabas ritiem un dzīvošana saskaņā ar Visuma kārtību, un viņa ar savām zināšanām dalās.
Mūsu saruna notiek kādu laiciņu pirms vasaras saulgriežiem. Par zemes spēku, svētību, kas no debesīm, un... rasu, kam saskaņā ar senām dzīvesziņām piemīt dziednieciskas un spēcinošas īpašības.
Jā, protams, no dabaszinībām atminamies, ka rasa rodas gaisa maiņas rezultātā, taču Kristīne Sīle šajā procesā saskata ko vairāk. “Vērojot miglu, var sajust dabas, garu un augstāko spēku klātesamību. It sevišķi rudenī, kad veļas miglas vāli. Tad mūžības vārti ir atvērti un senču gari nāk apciemot tās vietas, kur dzīvojuši.
Arī saulgriežu laikā miglainie rīti enerģētiski ir ļoti spēcīgi. Kad saulīte aust, migla sēžas uz augiem un veidojas bieza, smagnēja rasa. Manā pasaulē tajā mirklī rodas tas īpašais dabas spēks, kurā ir garu klātesamība un senču svētība. Saulgriežu laikā, no 19. līdz 22. jūnijam, visi ūdeņi ir tikpat spēcīgi kā ziemā, un tiem piemīt maģiskas īpašības.”
Te Evertu saimniece atgādina par īpašo Ūdens dienu, kas tiek atzīmēta janvārī, jo sevišķi pareizticīgo un vecticībnieku konfesijās. Šīs dienas saknes meklējamas ļoti tālā senatnē. Kristīgā baznīca ar ūdens svētīšanas liturģiju un svētītā ūdens dalīšanu 18. un 19. janvārī sāka pieminēt Bībeles Jaunās derības evaņģēlijos attēloto notikumu – Jēzus kristības Jordānas upē jeb Kristus parādīšanās svētkus. To mūslaikos daudzi nemaz nezina, taču zina un tic, ka šajā laikā ūdenim piemīt dziednieciskas īpašības, – tas atveseļojot, nomierinot, atbrīvojot no negatīvām domām, palīdzot sakārtot cilvēka enerģētiku, uzlabojot fizisko un garīgo labsajūtu.
“Kad ap Jāņu laiku ir miglāji, tad dabas spēks pamostas – ceļas saulīte, migla sēžas, un tajā mirklī, kad saule apspīd augus, rasa sāk sasilt. Tad katrs augs atdzīvojas savā Ūdens stihijas enerģijā. Ūdens stihijas vēstījums ir par dziedinājumu, par neredzamās pasaules klātesamību, par senču atbalstu, par iekšējās pasaules enerģiju,” saka Kristīne Sīle.
Klājam rasā palagus un kreklus
Dziedināšanās, enerģijas un svētības saņemšana no dabas, no zemes un arī no rasas zināma izsenis, taču šodien daudz kas no senajām dzīvesziņām gājis zudībā. Kristīne Sīle dalās ar savām zināšanām: “Es vasaras rītos savus palagus – gan ziemā, gan vasarā lietojamos – izlieku pļavā, lai tie piesātinās ar rasu. Saulgriežu naktī zālē var izlikt kreklus, arī tautastērpa baltos kreklus, lai tie spēcinātos ar dabas enerģiju. Gan palagus, gan kreklus atstāju līdz rītam – tikmēr, kamēr saule izžāvē, lai rasa iesūcas katrā auduma šūniņā. Ja negribas atstāt zālē, var izkārt arī uz veļas auklas, lai izžūst. Vēlāk šos apģērbus vai veļu var arī mazgāt – tā enerģija saglabājas, tā neizzūd. Ir ticējums, ka rasā var atstāt arī kabatlakatiņus vai parastas baltas drāniņas, pēc tam no tām rasu izspiest kādā traukā un katru dienu ar šo ūdeni mazgāt acis un seju, lai būtu labāka redze. Ir arī ticējums, ka rasā jāliek bērna autiņi vai drēbītes, tad mazais mierīgāk gulēs, mazāk slimos, viņam būs aizsardzība, spēks, miers, harmonija. Lai sievietēm būtu vairāk sievišķības un skaistuma, tad no deviņām raspodiņa lapām jāizdzer rasas lāsītes.”
Latvijā Zāļu vakaru oficiāli svinam 23. jūnijā un Jāņus 24. jūnijā. Taču te jāatgādina, ka patiesībā šo svinamdatumu saknes meklējamas reliģijā. Kristīgā baznīca 24. jūniju pieņēmusi par Jāņa Kristītāja dzimšanas dienu. Ir nepārbaudāma un nepierādīta versija, ka baznīca tā rīkojusies, lai pabīdītu svinēšanu tālāk no īstenā saulgriežu datuma – ar nolūku mazināt to spēku, ko pagānu tautas guvušas no dabas. Savukārt padomju laikā bija periods, kad Jāņus vispār aizliedza. 1961. gadā pēc Latvijas kompartijas pirmā sekretāra Arvīda Pelšes norādījuma no pavārgrāmatām izņēma Jāņu siera receptes, jāņtārpiņi bija jāsauc par spīdekļiem, bet jāņogas par sarkanajām upenēm.
Taču tagad daudzi cilvēki ir atgriežas pie senajām tradīcijām un svin īstenos saulgriežus, kas katru gadu iekrīt citā laikā. Tas ir astronomiskais vasaras sākums, kad īsākā nakts un garākā diena.
Savukārt astroloģiski tas ir Vēža zodiaka zīmes valdīšanas sākums – šī zīme saistās ar Ūdens stihiju, ar auglību un pilnbriedu. Vasaras saulgrieži var iekrist 20., 21. vai 22. jūnijā.
Garos brunčos, basām kājām
Kristīne Sīle ievēro latviskās tradīcijas, un viņai saulgriežos ir daudz darāmā. “Es eju pļavās un visu saulgriežu laiku katru rītu veicu dažādus rituālus. Latviešu tautasdziesma vēsta: “Trīs rītiņus saule lēca sarkanā kociņā”. Vai: “Jānīšam treji vārti, visus trejus virināju!” Jāņu zīme ir trīsstūris uz augšu, galā – trīs saules. Svētā trīsvienība, kas var simbolizēt augstāko dievību klātesamību pasaules kalna galā, kā arī Gaismas kulmināciju; pagātni, tagadni un nākotni; miesu, dvēseli un garu; apziņu, zemapziņu un virsapziņu; saullēktu, dienvidu un saulrietu. Tāpēc visas trīs saulgriežu dienas ir vienādi spēcīgas, tikai katrai piemīt savs spēks. 20. jūnijs ir laiks, kad kārtot un pušķot māju, iet pirtī, mazgāties baltam, attīrīties un atbrīvot pēc iespējas vairāk vietas – lai ir, kur Gaismai ienākt. 21. jūnijā svarīgi veikt dažādus rituālus, lai ieaicinātu šo Gaismu sevī. Nozīmīga rituālu sastāvdaļa ir rasas peldes – basām kājām jāiebrien rasā, bet drosmīgākie var apgulties un ritināties, kā ritinās saulīte pa zemes virsu. Acis jāmazgā rasā, lai možāks, dzidrāks skatiens, ausis – lai tās dzirdētu tikai to, kas jādzird. Trešo dienu vajag veltīt tam, lai savu atjaunoto spēku nostiprinātu. Katrs pats var sev izveidot rituālu – trīs rītus celties kopā ar dienas ausmu, tātad pirms saullēkta, un kopā ar dabu sagaidīt sauli. Ar konkrētu nodomu – attīrīties vai uzlabot veselību.
Es šajā laikā arī vācu zālītes tējām, īpašajām slotām un pušķiem, ko nest mājās. Staigāju bez veļas, garos lindrakos vai garā kleitā. Man ir kleitas ar zvanveida piegriezumu. Tādā tērpā var gan enerģētiski, gan fiziski sasmelties rasas spēku. Nevar būt nekā spēcinošāka par pastaigu no ausmas līdz saullēktam. Ap Jāņu laiku saulīte aust aptuveni pulksten puspiecos. Vajag celties bez piecpadsmit četros un pusstundu staigāt pļavā pa rasu. Ja sievietēm ir brunči un mēs staigājam basām kājām, tad smeļamies ne tikai augu spēku, bet uzņemam arī zemes enerģiju. Sajust Māti Zemi ir augstākā enerģijas kulminācija. Šo sajūtu varētu salīdzināt ar to, kāda ir tad, kad cilvēks iznācis no pirts. Viņš ir tīrs, skaists un maigs – tāda pati rīta rasā ir arī zeme.
Kad, vācot zālītes vai pinot vainagus, agrā rītā esmu izstaigājusies pa pļavām, bet saulīte jau uzlēkusi pilnā spožumā, atguļos zālē un ļaujos meditācijai. Es redzu, kā ziedi griežas acu priekšā, tie it kā dejo. Varu tā nogulēt vai stundu, un tas ir kā piedzīvojums. Rasa ir vēsa, saule ir uzaususi, kļūst silti, un, atgriežoties no meditācijas, ir liela enerģija.”
Evertu saimniece visiem iesaka celties pirms saules lēkta, jo rītausmā cilvēks iegūst to pašu unikālo spēku, ko saņem visa daba – augi, koki, putni.
Ziedūdens un trejdeviņas zālītes
Viena no sensētas firmas zīmēm ir īpašais ziedūdens – lielā stikla traukā ūdenim, ar ko remdēt slāpes, pievienoti ziedi un zālītes. Tas vienmēr atrodas goda vietā. Maģiski, skaisti un veldzējoši.
Kristīne Sīle padalās ar recepti: “Ir varianti. Var taisīt saules ziedūdeni bez rasas, taču pavisam cits spēks tam būs tad, ja mēs avota vai akas ūdeni savienosim ar smalkajiem ūdeņiem. Es vācu rasas laikā ēdamos augus un ziedus, kas man nāk pretī. Lieku stikla traukā, apleju ar akas vai avota dzīvo ūdeni un nolieku saulē. Dienas laikā augi atdzīvojas un atdod savus ēterus. Tā kompozīcija ir garšīga un spēcinoša – kā dzīvības eliksīrs. Var taisīt arī augu vannas. Jāsavāc rasā augi un jāieliek siltā ūdenī, tad tie iedos savu labumu. Ūdens nes informāciju, un rasa arī ir informācijas avots. Tas ir stāsts par šī brīža spēka mirkli, par senču sniegto informāciju, kas nāk no miglājiem, un par to spēku, kas nāk no zemes ārā, jo miglāji taču arī ceļas no zemes.”
Vēl saulgriežu laikā Kristīne Sīle vāc īpašo augu pušķīti vai slotiņu, kurā ir trejdeviņas zālītes. Tādu saulgriežos var pagatavot ikviens no mums. Tikai atceramies, ka trej-deviņi ir divdesmit septiņi. Literatūrzinātniece un valodniece Janīna Kursīte-Pakule savulaik skaidrojusi, ka trīs ir latviešu folklorā visbiežāk lietotais sakrālais skaitlis. Tas apzīmē dinamisko pabeigtību, jo tam sākums ir 1, vidus – 2 un beigas – 3. Laiks kā trīs ciklu izpratne: pagātne, tagadne, nākotne. Savukārt deviņi ir nozīmīgākais skaitlis senajā latviešu laika skaitīšanā. Tas latviešu folklorā bieži vien norāda uz minimālo laika ciklu – savaiti (nedēļu, kurā bija deviņas dienas).
Kristīnes Sīles pasaulē šiem 27 augiem ir sava nozīme. “Katru augu es domās ziedoju kādam nolūkam. Deviņus par sevi – izvēloties deviņas tēmas, ko es gribētu aktivizēt, kam gribētu saņemt enerģijas devu. Taču es nevaru būt laimīga, ja tādi nav cilvēki man līdzās. Deviņas zālītes ziedoju saviem tuvajiem: bērniem, vecākiem, citiem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Taču mani tuvie cilvēki nevar būt laimīgi, ja pasaulē nelāgi. Tad nākamās deviņas ir ziedojums par savu ciemu, valsti, Visumu. Trejdeviņus ziedus sasienu pušķī, pakaru vai nolieku kādā sev svētā vietā, bet vakarā, kad ir uguns rituāls, to ziedoju ugunij.
Saulgriežu laikā taisu arī 12 augu slotas – gan no koku zariem, gan augiem. Tās nav peramās slotas, jo mūsu platuma grādos uz Jāņiem sasiet bērzu pirtsslotas nav iespējams, lapas vēl nav nobriedušas. Šīs parasti izmantoju dzimšanas dienu rituāliem. Divpadsmit ir ciklisks skaitlis – 12 mēneši gadā, 12 svarīgākās cilvēka dzīves jomas. Vēl es vienā no saulgriežu vakariem gatavoju īpašo sieviešu maģijas skrubi, kurā lieku pujeņu ziedus, maijrozītes, rozes. Samaļu un sajaucu ar parasto akmens sāli. Var jau arī ar Himalaju vai jūras sāli, bet tie nav no mūsu puses. Rupjais sāls ir Zemes stihija, jo nāk no zemes. Man ir sudrabota bļoda, kurā skrubi atstāju pa nakti, lai piesātinās ar mēness gaismas enerģiju.”
Pirtī – sievas un vīri kopā
Kristīne pārzina arī sievu spēka rituālus, ko labāk organizēt pilnmēnesī. Tieši saulgriežu dienā iet pirtī viņa neiesaka, jo tad spēks esot pārāk jaudīgs. Tad labāk uzņemt to caur uguns rituālu. Arī Evertu sētā ik gadu notiek pirts rituāls. Kristīne pastāsta, ka goda vietā ir papardes un kalmes. “Paparde jau izsenis simboliski ir Jāņu augs, un man tā nozīmē dievišķās kārtības atjaunošanu, jo bieži vien mēs ar savām vēlmēm, vajadzībām, informācijas plūsmu izsitam sevi no tā centrālā kodola. Paparde ir kā eglīte, kas it kā atkārto cilvēka mugurkaulu ar skriemeļiem, un, noplēšot katru lapiņu, paparde kā simbols atjauno dievišķo kārtību cilvēkā. Savukārt kalme ir Ūdens stihijas augs, tā aug ūdenī vai mitrās vietās, un kalmei ir ziediņš – falliskais simbols. Vienā augā savienojas sievišķā un vīrišķā enerģija, un šis zieds nozīmē arī atdzimšanu.
Mums ir populāri sieviešu rituālu apļi, bet vīriem taču arī vajag! Es esmu par to, ka sievām un vīriem saulgriežu laikā pirtī jāiet kopā, lai vairotu harmoniju starp vīrišķo un sievišķo. Tāpēc esmu par papardēm un kalmēm! Vienalga, precēti vai neprecēti, bet kopā, lai stiprinātu saikni.
Ja ir iespēja, var iet baltā kreklā uz upi mazgāties. Labāk, ja upe tek no austrumiem, tad tā ienes sauli tevī. Ja iet vairāki cilvēki, tad divi tur vienu aiz rokām, tu vienkārši guli, un upe it kā izplūst caur tevi, atjaunojot iekšējās plūsmas; izskalo visu lieko, lai Jāņu dienu gaitā var sasmelties enerģiju. Ir tautasdziesma: “Mazgā sieviņ’ augumiņu deviņos ūdeņos.” Ja var Jāņu laikā dabūt deviņus ūdeņus, kur nopeldēties, tad var veikt attīrīšanos deviņos līmeņos.
Vasaras saulgrieži ir ārējais spēks – saules enerģija, ziemā vairāk ir mēness vai slēptās pasaules enerģija, kad mēs ieejam iekšējos procesos. Ko mēs darām saulgriežu rituālā sievām? Aktivizējam fiziskos procesus, fizisko ķermeni.
Mēs varam dejot kailas ap ugunskuru, mēs savienojamies ar stihijām, mēs pinam vainagus, pinam arī gurnu jostas. Piemēram, no svētajām vībotnēm, kas ir sieviešu maģijas augs un dziedina simts kaites. Tieši Jāņu laikā vībotne ir unikāla ar savām Ūdens stihijas izpausmēm, tā ir ļoti maiga un sulīga, tāpēc mazāk pilda attīrošas funkcijas, vairāk ir dodoša un plaukstoša.
Vībotne ir ļoti piemērota jaunām meitām, sievietēm, kas vēlas ieņemt bērniņu. Tā der, lai aktivizētu seksuālo enerģiju, piesaistīju jaunas attiecības. Dejojot mēs aktivizējam enerģētiskos centrus – saikni ar Visumu un saikni ar zemes enerģiju. Savienojamies ar dievišķo un materiālo pasauli. Tad ejam pirtī un uzņemam zāļu pirts augu spēku – sanes pirtī pēc iespējas vairāk augu un reibsti no to spēka! Mēs arī dziedam, meditējam.”
Cita starpā vībotne zāļu zinībās tiek uzskatīta par ļoti maģisku augu, no tās darinātus kvēpeklīšus izmanto arī telpu attīrīšanai un maģijas rituālos.
“Es skatos dabā”
Zemgales sensēta Everti ar senlaiku klēti, dāri un atjaunotu pirti ir Kristīnes vecvecāku mājas. Viņa pati ir dzimusi rīdziniece, bet te dzīvo jau gadus piecpadsmit. Īpašas spējas piemitušas gan tētim, gan vecmammai, bet padomju laikos tādām lietām nav pievērsta uzmanība. “Ar mammu man bija spraigas attiecības. Viņa man ir bijusi kā garīgais skolotājs, jo visu mūžu mācījos ar viņu sadzīvot, un tāpēc esmu tā, kas esmu. Esmu apguvusi labas zināšanas un atvērsusi dažādus potenciālus. Kā astroloģe es gan neskatos zvaigžņu kartē, bet dabā. Ja redzu mēnesi, skatos mēness kalendāru, ja redzu sauli, skatos saules kalendāru. Dzīvoju vienā ritmā ar dabu un mācos šim ritmam pakārtot savu pasauli. Kalendārā varbūt ierakstīts kaut kas viens, bet dabā tu redzi ko citu. Vasarā ceļos pulksten 4.30, tas ir garais rīts sev. Staigāju pa pļavām, eju peldēties, vācu zāles un augus. Tad sākas darba diena.”
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*Gaisa temperatūru, zem kuras sāk veidoties rasa, sauc par rasas punktu.
Latviešu tautas ticējumi
*Rīta rasā vajaga mazgāties, tad cilvēks paliek smuks.
*Saulainā rītā jānogulstas rasotā zālē un jāskatās, kura rasas pilīte spīd kā zelts, tad tā jāpaņem, jo viņa der par zālēm pret visām slimībām.
*Lai būtu skaistas un baltas, meitas Jāņu naktī mazgājas kviešu rasā.
*Jāņu naktī ir zelta rasa, un šo zeltu var pārvērst naudā: vajag no vībotnes dabūt rasu, ielikt kabatlakatiņā, iet pār krusta ceļu, neatskatoties atpakaļ, tad pa ūdeni, tad rītā nauda būs pastalās.
Avots: ailab.lv (LU Mākslīgā intelekta laboratorijas projekts)
Laba vai ne laba?
Ceļot godā ticējumus par rasas dziednieciskām īpašībām, taisnības labad jāpiebilst, ka folklorā ir arī gana daudz žēlošanās par šo dabas parādību:
*Migla, migla, rasa, rasa,
Tās man laba nedarīja;
Rasā man kājas sala,
Miglā zuda raibaliņa.
*
Māsiņ mana mazākā,
Ko raudāji ganīdama?
Kā, brālīti, neraudāšu,
Auksta bija rīta rasa.
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Migla, migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Migliņāi tautas jāja,
Rasiņāi pēdas dzina.
(Avots: dainuskapis.lv)
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Mazliet par maģiju
Ja rasu ievāc:
*kad mēness augošā fāzē, tā derēs skaistuma procedūrām, sejas un organisma atjaunotnei, lai ātrāk augtu mati, kā arī mīlas maģijas rituāliem (lai dzīvē piesaistītu mīlestību, ne konkrētu cilvēku);
*kad mēness dilstošā fāzē, tad tā aizsargā pret ļaunu aci un lāstiem, kā arī, iekšķīgi lietojot, palīdzēs ātrāk tikt vaļā no liekā svara (pašam gan arī kaut kas lietas labā jādara – aut.);
*pilnmēness laikā, tad ar cilvēkiem veidosies harmoniskas attiecības;
*jaunā mēnesī – būs veiksme, un vairosies labklājība.
*Rasu ieteicams savākt drāniņās vai pa pilieniem stikla traukā un lietot gan kā apliekamos, gan iekšķīgi.
*Rasa vācama laukos, tālāk no autoceļiem. Pilsētas rasai nebūs tāds spēks, un tā var būt piesārņota.
(Avots: Pilsētas maģija)