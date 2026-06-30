Milzīgs lāča pakalpojums, ko sev izdarām, nelietojot saules aizsargkrēmu
Mēs zinām, ka saule bojā mūsu ādu un aizsargkrēms ir produkts, kuram vajadzētu būt kosmētikas plauktiņā. Tomēr ik gadu, pienākot saulainajam un siltajam laikam, atkal un atkal sastopamies ar dažādiem, bet tik izplatītiem mītiem par šo tēmu. Vai saules aizsargkrēms ir jālieto, ja krāsojos? Vai man to vajag, ja visu dienu pavadu birojā? Vai tad nepietiek, ja uzklāju aizsarglīdzekli no rīta? Apkopojām šos un citus pieņēmumus un devāmies pie dermatoloģes tos izskaidrot.
Raksta tapšanā konsultēja un mītus skaidroja dermatoloģe Lauma Valeine.
MĪTS: “Sejai pietiek ar nelielu daudzumu SPF produkta.”
Reizēm, uzliekot serumu un/vai sejas krēmu, rodas sajūta, ka ir jau gana. Tad saules krēmu parasti uzklājam pavisam nedaudz. Stāsta Lauma Valeine: “Realitātē lielākā daļa cilvēku uzklāj labi ja tikai pusi no nepieciešamā krēma daudzuma. Praktiskā vadlīnija ir “divu pirkstu metode” – divas pilnas līnijas produkta uz rādītājpirksta un vidējā pirksta sejai. Ja iekļaujam arī kaklu (un to noteikti vajadzētu darīt), nepieciešams vēl vairāk. Ja rēķinām daudzumu, sejai tas ir aptuveni 1/4 tējkarotes (~1–1,2 g), bet sejai un kaklam – ap 1/2 tējkarotes. SPF jāuzklāj vienmērīgi, neaizmirstot acu zonu, ausis, matu līniju un kaklu. Tomēr, ja runā par acīm, svarīgi atcerēties, ka krēms jāuzklāj ne tuvāk kā 0,5 cm no skropstu augšanas līnijas, lai tas ar acu mirkšķināšanu nenonāk acīs. Īpaši svarīgi tas ir sportistiem, kuri kustas un svīst.”
MĪTS: “No rīta SPF krēmu jau uzklāju.”
Sajūta, ka viss nepieciešamais jau izdarīts, var būt mānīga – SPF uzklāšana tikai no rīta ne vienmēr nodrošina ādai aizsardzību visas dienas garumā. “UV filtri dienas gaitā ātri vien noārdās, oksidējas un tiek mehāniski noņemti. Jau pēc 3–4 stundām aizsardzība ir būtiski samazinājusies. SPF ieteicams atjaunot ik pēc 2–3 stundām – īpaši, ilgstoši uzturoties ārā. Pareizi būtu pirms atkārtotas uzklāšanas seju notīrīt, bet, ja tas nav iespējams, atjaunošanai labi noder spreji, cietie jeb zīmulīša veida līdzekļi (sticks), kā arī kušoni vai SPF saturošie pūderi,” skaidro Lauma Valeine.
MĪTS: “Es jau lietoju make-up, kas satur SPF.”
Tas, ka dekoratīvā kosmētika satur SPF, vēl nenozīmē, ka āda ir pilnvērtīgi pasargāta no saules. Visbiežāk ar to vien nepietiek. Stāsta dermatoloģe: “Make-up ar SPF nodrošina tikai papildu aizsardzību vai palīdz aizsardzību uzturēt dienas laikā. Lai ar make-up līdzekli sasniegtu norādīto SPF līmeni, būtu jāuzklāj daudz lielāks produkta daudzums, nekā mēs reāli lietojam. Tāpēc, ja plānojam ārā pavadīt ilgu laiku vai ja saule ir intensīva, noteikti nepieciešams atsevišķs SPF produkts. SPF saturošs BB/CC krēms var būt pietiekams, ja ārā uzturamies neilgi (līdz ~30 min) vai atrodamies iekštelpās.”
MĪTS: “Visu dienu esmu auto, birojā vai iekštelpās. Man SPF nav vajadzīgs, sauli redzu tikai caur logu.”
Un tomēr sevi tāpat ir jāpasargā. “UVA starojums iekļūst arī caur stiklu un veicina fotonovecošanos. Logi un auto stikli to pilnībā nefiltrē, tāpēc SPF produktu lietošana ir aktuāla arī telpās un automašīnā. Tāpat UVA līdzīgu bojājumu, piemēram, pigmentāciju, apsārtumu vai ādas dehidratāciju, var veicināt arī HEV gaisma (augstas enerģijas redzamā jeb “zilā gaisma”). Svarīgāk, protams, ir pasargāt ādu no saules izcelsmes redzamās gaismas, savukārt ekrānu ietekme ikdienā ir mazāka, bet ilgtermiņā var būt kumulatīva. Tāpēc mūsdienu SPF bieži nodrošina aizsardzību arī pret šo starojumu – to ir vērts ņemt vērā, izvēloties produktu!” iesaka Lauma Valeine.
MĪTS: “SPF krēmi ir ļoti smagi un biezi, tāpēc klāju tos tikai tad, ja dodos uz pludmali.”
Arī šis ir ļoti sens un aizkavējies mīts. Kā skaidro dermatoloģe, smago un biezo, cinka un titāna oksīdu (minerālo jeb fizikālo filtru) saules aizsargkrēmu ēra ir aiz muguras. “Mūsdienu SPF ir vieglas tekstūras, viegli klājami un patīkami, tiem nav komedogēna jeb poru nosprostojoša efekta. Kopumā jāsaka, ka saules aizsargkrēmu industrija ir ļoti attīstījusies pēdējā desmitgadē, šobrīd pieejami krēmi katram vecumam, ādas tipam un problemātikai. Tāpat pieejamas daudzas un dažādas formas – no pēdējām inovācijām, ko vēlos pieminēt, ir SPF pilienu formā. Produkta konsistence ir viegla, vienlaikus nodrošinot SPF 50+. Saules krēmi nereti ir ar kopjošu sastāvu – bez filtriem tiem pievienotas arī aktīvās vielas: antioksidanti, mitrinošas sastāvdaļas, piemēram, hialuronskābe un citas. Problēma, kas rada negatīvus stereotipus, parasti ir nepareiza produkta izvēle, nevis pats SPF produkts, tāpēc par vienu no būtiskākajiem uzdevumiem pavasarī es uzskatu sava ideālā saules aizsarglīdzekļa atrašanu!”
MĪTS: “Šodien ir apmācies, visu dienu līs, varu taču iztikt bez SPF.”
Un tomēr – nevar gan! “Arī mākoņainā laikā līdz pat 80 % (!) UV starojuma iziet cauri mākoņiem. SPF ir nepieciešams arī bez tiešas saules. Būtisks faktors ir UV indekss, kas var būt augsts arī bez redzamas saules, padarot uzturēšanos ārā potenciāli kaitīgu. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem ar gaišu ādu (I–II fototips), pigmentācijas traucējumiem, bērniem, grūtniecēm un senioriem,” stāsta Lauma Valeine.
MĪTS: “Esmu jau iedegusi, āda pie saules ir pieradusi, par SPF vairs neuztraucos.”
Arī šis ir ļoti izplatīts mīts, un aptaujas rāda, ka uz vasaras otro pusi cilvēki arvien kūtrāk izmanto saules aizsargkrēmus. Taču, izrādās, vienlīdz neaizsargāta pret sauli ir āda gan ar iedegumu, gan bez tā. “Iedegums nodrošina tikai minimālu aizsardzību (aptuveni SPF 2–4). Patiesībā iedegums ir ādas aizsargreakcijas rezultāts uz DNS bojājumu, nevis drošs aizsargs. Jebkura iedeguma veidošanās nozīmē, ka āda jau ir saņēmusi bojājumu, kas ilgtermiņā veicina fotonovecošanos, pigmentāciju un palielina ādas vēža risku.”
MĪTS: “Ja lietoju sejas krēmu ar SPF 20, tad pa virsu varu klāt aizsargkrēmu ar SPF 25 un kopā sanāk laba aizsardzība.”
Ja uz ādas ir uzklāts produkts ar SPF 20, tad tieši tāda arī ir aizsardzība, neskatoties, cik kārtās to klāj. Maldīgo matemātiku skaidro dermatoloģe: “SPF nesummējas. SPF 30 bloķē aptuveni 97 % UVB starojuma, SPF 50 – ap 98 %. Lai gan procentuālā atšķirība šķiet neliela, klīniski tā ir ļoti nozīmīga, īpaši pacientiem ar jutīgu ādu vai pigmentācijas traucējumiem. Svarīgākais ir izvēlēties pietiekami augstu SPF (SPF 50+ ir ideāli) un to lietot pareizā daudzumā!”
MĪTS: “Es saulē neapdegu, vienmēr gūstu glītu ādas toni. Tāpēc SPF nelietoju, lai tas netraucētu iedegumam.”
Diemžēl šādi mēs sev visbiežāk izdarām lielu lāča pakalpojumu – jā, gūstam izteiktu vasaras toni ādai, bet vienlaikus dziļi bojājam to. Skaidro Lauma Valeine: “UV starojums bojā ādu arī bez redzama apdeguma. Īpaši UVA stari, kas iekļūst dziļāk ādā, bojājot kolagēnu un elastīnu, kā arī veicinot grumbu veidošanos un pigmentāciju. Tas nozīmē, ka pat bez redzamām pazīmēm āda uzkrāj bojājumus, kas ilgtermiņā izpaužas kā priekšlaicīga novecošanās. Un, jo vairāk esam baudījuši sauli bez pienācīgas aizsardzības, jo novecošanās pazīmes un citas problēmas var kļūt redzamākas un aktuālākas ar gadiem.”
MĪTS: “SPF bloķē D vitamīna veidošanos ādā, tādēļ īpaši neaizraujos ar SPF.”
Vai tiešām? Kā stāsta dermatoloģe, šis ir bieži apspriests mīts. Teorētiski saules aizsarglīdzekļu lietošana var samazināt UVB staru piekļuvi ādai, kas nepieciešami D vitamīna sintēzei, taču praksē pilnīga bloķēšana nenotiek. SPF netiek uzklāts ideālā daudzumā, visbiežāk tas netiek vienmērīgi atjaunots, un daļa starojuma vienmēr sasniedz ādu. Turklāt ar vecumu un pieaugošu pigmentāciju samazinās ādas spēja sintezēt D vitamīnu. Mūsdienu pieeja balstās uz to, ka D vitamīna līmeni uztur galvenokārt ar uzturu un uztura bagātinātājiem, nevis apzinātu UV ekspozīciju.