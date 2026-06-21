Tas, ko līgava lika izdarīt draudzenei mirkli pēc laulību ceremonijas, izraisa spraigas diskusijas soctīklos
Parasti līgavas draudzenes pienākumos ietilpst vecmeitu ballītes organizēšana un emocionāls atbalsts kāzu dienā. Taču viens negaidīts un ļoti mūsdienīgs papildu uzdevums izraisījis karstas diskusijas "TikTok" platformā.
Video, ko ievietojusi Alabamas štatā dzīvojošā 20 gadus vecā studente Sofija Vills, redzams brīdis, kad jaunlaulātie pēc ceremonijas gatavojas iziet no baznīcas. Kamēr pārējie viesi aplaudē, Sofija zibenīgi izņem telefonu, lai izpildītu īpašu uzdevumu, ko viņai bija devusi līgava.
Video paraksts runā pats par sevi: "Kad tavs darbs ir uzreiz nomainīt viņas uzvārdu sociālajos tīklos". Šis video jau savācis vairāk nekā pusmiljonu "patīk" un izraisījis karstas diskusijas komentāros.
Autoritatīvā kāzu portāla "The Knot" eksperti skaidro, ka uzvārda atjaunošana internetā mūsdienās ir viens no ātrākajiem veidiem, kā atzīmēt jauno statusu.
Ja uzvārda maiņa tiek plānota arī juridiski, tad vārda izmaiņas "Instagram" vai "Facebook" palīdz saglabāt personīgās un profesionālās identitātes nepārtrauktību, kā arī pasargā draugus un paziņas no liekiem jautājumiem.
"TikTok" lietotāju reakcijas uz šo rīcību bija pretrunīgas. Vieni to uzskatīja par tehnoloģiju atkarības virsotni un romantiskā brīža sabojāšanu. "Tas ir vienkārši skumji," raksta viens. "Tik dīvaini. Vai tiešām nevar pagaidīt vismaz pāris stundas un vienkārši izdzīvot šo mirkli?" piebilst cits.
Citi savukārt atzina, ka savās kāzās rīkojušies līdzīgi. "Nekas nav oficiāls, kamēr sociālajos tīklos nav nomainīts uzvārds!" uzskata kāds.
"Es nomainīju uzvārdu pusnaktī pirms kāzām, lai visas kāzu fotogrāfijas sociālajos tīklos jau parādītos ar manu jauno vārdu," stāsta cita. "Es nomainīju uzvārdu tieši tajā sekundē, kad izgāju no baznīcas. Telefonu speciāli turēju gatavībā kabatā," saka kāda lietotāja.
"Pēc kāzām es sēdēju uz balkona, skatījos uz pērkona negaisu, kāds mani vēdināja ar vēdekli, jo man bija tik slikti, ka pat vemšana nāca — un tieši tajā brīdī es nolēmu, ka ir īstais laiks nomainīt uzvārdu sociālajos tīklos," dalās vēl kāda.
@sophia__wills Ignore that I can’t type on the screen apparently BUT The bride tasked me with the very important task of getting her name changed on insta 💅 I was honored #bridesmaids #weddingday #wedding @lexiefreer ♬ In My Room - Julia Wolf