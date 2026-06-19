"Daudzi to nespēja pieņemt" - Līvas mamma piedzīvoja otro jaunību kopā ar 15 gadu jaunāku vīrieti
“Es redzēju, kā viņa šajās attiecībās piedzīvoja savu otro jaunību un patiesu atdzimšanu," stāsta Līva Spurava, atklājot pavisam personisku stāstu - savas mammas attiecības ar vīrieti, kurš ir 15 gadus jaunāks par pašu. Taču pāriem ar vecuma starpību netrūkst izaicinājumu.
Attiecības ar jaunāku vīrieti
Sabiedrība mīl rāmjus, īpaši tādus, kuros ierāmētas sievietes vecuma un mīlestības proporcijas. Attiecības ar gados jaunāku vīrieti bieži tiek uztvertas kā sievietes meklējumi pēc mūžīgās jaunības, taču tās biežāk ir par atkalsatikšanos ar sevi – par spēju raudzīties uz pasauli bez aizspriedumiem un baudīt mirkli “šeit un tagad”. Tās ir attiecības, kur noteikumus diktē nevis gadi, bet gan drosme izvēlēties savu laimi.
Kas īsti notiek attiecībās, kurās satiekas briedums ar jaunību? Vai tā ir spontāna un “nepieradināta” kaisle, kas rada reibinošu harmoniju, vai divu atšķirīgu dzīves ātrumu sadursme, kas var būt arī izaicinājumu pilna?
Konsultē geštaltterapeite, pāru terapeite un psiholoģijas centra AUGT radītāja Līva Spurava.
Mērķu un prioritāšu sakritība
Raugoties no psiholoģiskā skata punkta, vienīgie patiesie šķēršļi, ar kuriem saskaras sieviete, izvēloties attiecības ar ievērojami jaunāku vīrieti, ir mūsu sabiedrības radītie stereotipi. Pašā attiecību kodolā strādā tie paši principi un ieteikumi, kas jebkurā citā savienībā, jo vecuma starpība pati par sevi netiek uzskatīta par problēmu.
Daudz būtiskāks priekšnoteikums šādu attiecību ilgtspējai ir partneru emocionālais briedums un atrašanās līdzīgā attīstības līmenī. Gadu skaitlis pasē ne vienmēr definē vīrieša briedumu, jo arī piecdesmitgadnieks mēdz būt emocionāli nenobriedis, kamēr jaunāks vīrietis ir nobriedis kopdzīvei.
Tomēr ir svarīgi atšķirt kaisli no mīlestības. Pirmie divi gadi parasti ir iemīlēšanās laiks, kad mūsu uztveri diktē hormoni un fizioloģija. Tikai tad, kad “rozā brilles” nokrīt un mēs ieraugām realitāti, kļūst skaidrs, vai ejam vienā virzienā. Tad izšķiroša kļūst mērķu un prioritāšu sakritība.
Ja abu partneru skatījums uz dzīvi un nākotni atšķiras, kopdzīvi veidot ir ārkārtīgi grūti. Tas gan ir neatkarīgi no tā, vai partneri ir vienaudži vai nē.
Spēja pieņemt un cienīt
Galvenie izaicinājumi attiecībās ar jaunāku vīrieti parasti parādās dzīves ritmā un pieredzes bagāžā, ko nav iespējams radīt mākslīgi, – tā vai nu ir, vai nav. Sievietei, kura ir dzīvojusi ilgāk, ir bagātāka dzīves pieredze, kamēr vīrietis tikai sāk apzināties pieaugušo dzīves realitāti.
Ja vecuma starpība ir 15–20 un vairāk gadu, partneri faktiski pārstāv dažādas paaudzes un līdz ar to arī atšķirīgus skatpunktus uz pasauli. Partneriem no vienas paaudzes ir kopīga vēsturiskā pieredze un līdzīgs skatījums uz pasauli, bet dažādu paaudžu savienībā šis kopīgais fons ir jāveido apzināti. Tāpēc, lai šādas attiecības ne tikai pastāvētu, bet arī plauktu, viss ir atkarīgs no abu spējas pieņemt otru, necenšoties pārveidot.
Un tikai nobriedusi personība, kas stāv pati uz savām kājām, šo pieredzi spēj saredzēt nevis kā šķērsli, bet gan kā iespēju bagātināt savu pasauli, pārvēršot dažādos skatpunktus par kopīgu ieguvumu.
Galu galā, attiecību kvalitāti nosaka nevis gadu starpība, bet gan divu cilvēku spēja vienam otru pieņemt, cienīt un kopīgi augt.
Atkal uzplaukt un sajusties novērtētai
Sievietes izvēle par labu jaunākam partnerim bieži vien ir dabisks rezultāts viņas briedumam un iekšējai brīvībai, kas nāk līdz ar pusmūža sasniegšanu. Sievietes atzīst, ka vienaudžu vidū nereti sastopams jau zināms dzīves nogurums, cinisms. Vīrietis pusmūžā nereti ir arī emocionāli noslēgtāks, kas sakņojas viņa pagātnes pieredzē, ar ko viņš nav ticis galā. Turpretim sieviete šajā dzīves posmā ir nostabilizējusies, spēj sevi nodrošināt, bērni ir izauguši, un viņa beidzot var sākt dzīvot sev. Un tieši šajā brīdī rodas vēlme pēc dzīvīguma, spontanitātes un viegluma. Pēc tā, kā attiecībās ar vienaudžiem mēdz pietrūkt. Un jaunāks partneris bieži spēj sniegt tādu uzmanību, kas sievietei palīdz atkal uzplaukt un sajusties novērtētai.
Šādās attiecībās katra puse meklē to, kā mēdz pietrūkt vienaudžu vidū.
Sievietei tas ir jaunas enerģijas lādiņš, vieglāka attiecību dinamika, kas ļauj viņai atkal sajusties vēlamai un iekārojamai. Savukārt vīrieti piesaista stabilitāte, skaidrība un emocionālā drošība, ko spēj sniegt vecāka sieviete. Turklāt vīrietim ir pievilcīga sieviete, kura zina, kas viņa ir un ko vēlas no dzīves.
Iekāre, brīvība un seksuālā kulminācija
Psiholoģijā laiks ap 40–50 gadiem tiek dēvēts par viduspāreju. To nereti mēdz saukt arī par pusmūža krīzi, taču šis termins nes sev līdzi nevajadzīgu smagumu. Patiesībā tas ir posms, kad mazinās sabiedrības gaidas no sievietes, viņa beidzot var sevi realizēt dzīvē tā, kā to nav varējusi iepriekš daudzo pienākumu un lomu dēļ. Šajā posmā mainās sievietes identitāte, viņai veidojas arī patiesāks kontakts ar savu seksualitāti, parādās lielāka autonomija, un viņa beidzot sāk apzināties savu iekšējo spēku. Kļūstot brīvākai un pašpietiekamākai, mainās arī viņas vajadzības pēc tā, ko viņa vēlas saņemt no partnera. Un, kad sieviete apzinās, ko viņa vēlas, viņas izvēle kļūst apzināta – viņa meklē attiecības, kurās sakrīt vērtības.
Nenoliedzami, būtisku lomu spēlē arī fizioloģija un seksuālā saderība. Dabā vīrieša seksuālās aktivitātes kulminācija parasti ir vērojama vecumā no 17 līdz 30 gadiem, turpretim sieviete savu patieso seksuālo plaukumu visbiežāk sasniedz vien ap 40 gadu vecumu, nevis agrā jaunībā.
Ejot cauri iekšējās attīstības posmiem, sieviete nonāk arvien ciešākā saskarsmē ar savu ķermeni, pamazām atveroties un kļūstot seksuāli brīvāka. Tāpēc, iespējams, šādā partnerībā abu pušu vēlmes un spējas seksuālajā plāksnē var saskanēt visprecīzāk. Tas nozīmē, ka šādas attiecības var būt ne tikai par emocionālo briedumu, bet arī par pilnīgi dabisku, bioloģisku saderību. Un arī šis aspekts var spēlēt lomu par labu attiecībām ar jaunāku vīrieti.
Pašapziņas ceļš
Attiecību sākumā sievietes pašapziņa bieži piedzīvo galvu reibinošu augšupeju – šķiet, ka dzīve ir ieguvusi jaunu elpu. Tomēr ilgtermiņā, kad kaisles vilnis norimst, var parādīties iekšēja nedrošība. Sāk piezagties neapzināta salīdzināšana ar partnera vienaudzēm, bailes no fiziskās novecošanas un bažas par to, kas notiks pēc desmit, divdesmit gadiem.
Tāpēc attiecībās ar jaunāku vīrieti sievietei ir īpaši svarīgi strādāt ar savu pašvērtējumu. Protams, iekšējā vērtības sajūta ir jāstiprina jebkurās partnerattiecībās, taču šajā gadījumā ir cita specifika.
Sievietes galvenais uzdevums ir nobriest līdz apziņai, ka viņas vērtība nav atkarīga no partnera vecuma vai viņas vizuālajām izmaiņām laika gaitā. Tas ir darbs pie tā, lai sieviete justos stabila un vērtīga pati par sevi, lai viņa spētu būt mierā ar sevi jebkurā vecumā.
“Neērtās” sarunas un uzvedības spogulis
Kā saprast, ka jūtas ir abpusējas un vīrietis tiešām ir nobriedis nopietnām attiecībām? Nobriedis cilvēks ir tāds, kurš apzinās sevi, savas emocijas un vajadzības, spējot tās patstāvīgi vadīt. Viņš stāv uz savām kājām un spēj uzņemties atbildību par savu dzīvi, nevis meklē kādu, kas aizpildīs viņa iekšējos tukšumus.
Viena no būtiskākajām nobriedušas personības pazīmēm ir spēja būt klātesošam arī “neērtajās” un “grūtajās” sarunās. Tas ir cilvēks, kurš nevis bēg pie pirmajām grūtībām, bet spēj runāt par sevi un ieklausīties otrā. Šeit nav vietas “melnbaltai” domāšanai vai kategoriskiem spriedumiem.
Svarīgākais ieteikums sievietei: vēro nevis vārdus, bet uzvedību. Briedums neparādās skaistos solījumos, bet gan konsekvencē – vai rīcība sakrīt ar teikto.
Nobriedis vīrietis saprot, ka attiecības nenotiek pašas no sevis, tāpēc viņš ir gatavs tajās ieguldīt laiku un enerģiju. Ja vīrieša rīcība ir paredzama un stabila ilgtermiņā, tā ir droša zīme, ka viņš ir gatavs veidot kopīgu nākotni, neskatoties uz gadu starpību.
Bīstamā robeža – mātes un dēla dinamika
Veselīgu attiecību galvenais marķieris ir līdzvērtība. Tajās abi partneri ir pieauguši, abi atbild par sevi, rūpes nekad nepārvēršas kontrolē.
Un tomēr viens no lielākajiem riskiem attiecībās ar ievērojamu vecuma starpību ir nonākšana neapzinātā “mātes” un “dēla” dinamikā. No vīrieša puses tā bieži nav nejaušība, tas ir neapzināts mammas deficīts. Viņš meklē vecāku sievieti tieši tāpēc, ka bērnībā šīs mātišķās aprūpes un drošības ir pietrūcis.
Savukārt sieviete, kura savu mīlestību ir pieradusi sniegt galvenokārt caur mātišķām rūpēm, labprāt ieņem šo lomu, jo jūtas vajadzīga un noderīga. Paradoksāli, bet šādas attiecības var būt pat ļoti ilgtspējīgas, abas puses ilgstoši var justies komfortabli, taču tajās slēpjas kāds neizbēgams attīstības risks: mātišķa aprūpe un pamācīšana ir patīkama tikai līdz noteiktam brīdim. Agrāk vai vēlāk “puika” izaug un sāk apzināties, ka pasaule ir daudz plašāka par “mātes klēpi”. Un viņš neapzināti sāk vēlēties draudzeni, sievieti, nevis mammu.
“Narcistiskās šūpoles” un citi slazdi
Pat ja attiecību sākums šķiet reibinošs, ir svarīgi nepalaist garām signālus, kas liecina par iespējamām problēmām nākotnē. Sievietei pirmais un visuzskatāmākais “sarkanais karogs” ir neatbilstība starp vārdiem un darbiem. Ja solījumi paliek tikai skaistu frāžu līmenī, bet rīcība liecina par pretējo, tas ir skaidrs signāls, ka partneris nav uzticams.
Tāpat trauksmes zvans ir izvairīšanās no sarunām par nākotni vai mēģinājumi attiecības slēpt no apkārtējiem.
Īpaša uzmanība jāpievērš arī pārlieku izteiktai idealizēšanai. Lai gan ir patīkami sajusties kā princesei, kuru ceļ uz pjedestāla un apber ar komplimentiem un/vai dāvanām, psiholoģijā tas bieži ir brīdinājums par tā sauktajām “narcistiskajām šūpolēm”. Pēc spēcīgas idealizēšanas gandrīz vienmēr seko noniecināšana – vīrietis paceļ sievieti neaizsniedzamos augstumos, lai viņa kļūtu atkarīga no šīs apbrīnas, bet pēc tam var tikpat strauji nomest “zemāk par zemi”.
Vēl viens bīstams signāls sievietei ir sajūta, ka viņai attiecībās visu laiku ir jābūt stiprajai. Ja otrs nevēlas uzņemties atbildību un izvairās būt plecu pie pleca grūtos brīžos, viņa riskē palikt viena ar visām dzīves grūtībām. Ja ilgstošā periodā sievieti nepamet iekšēja nedrošība un viņa nespēj vīrietim blakus sajust stabilitāti, tas ir nopietns iemesls apstāties un izvērtēt, vai šis cilvēks tiešām ir atbalsts.
Izšķirošs un bieži vien vissāpīgākais “pieturas punkts” attiecībās ar jaunāku vīrieti ir jautājums par bērniem. Vīrietim, kuram vēl nav bērnu, kādā brīdī var parādīties dabiska vēlme kļūt par tēvu, savukārt sieviete šim posmam, iespējams, jau ir izgājusi cauri un bieži vien vairs nevēlas atgriezties pie mazuļu audzināšanas.
Šī vēlmju sadursme var kļūt par pagrieziena punktu attiecībās.
Greizsirdība “zem vecuma lupas”
Vai mīlestība un greizsirdība attiecībās ar jaunāku vīrieti izpaužas citādāk? Būtībā – nē. Tās ir tās pašas emocijas, ko katrs pazīstam, tomēr šeit pastāv risks, ka var aktivizēties tieši ar vecuma tēmu saistītas specifiskas bailes.
Sievietei tās visbiežāk ir bažas par vizuālo novecošanos: vai vīrietis vēlēsies būt ar viņu arī pēc gadiem, vai viņš nesāks skatīties uz jaunākām sievietēm? Šādas domas var kļūt par augsni greizsirdībai, kas barojas no iekšējās nedrošības.
Arī vīrietim šādā savienībā ir savas bailes: viņam var rasties jautājumi, vai viņš ir pietiekami labs, vai viņu uztver nopietni. Īpaši spilgti tas parādās, izejot sabiedrībā vai esot sievietes draugu lokā, kuri visbiežāk ir viņas vienaudži.
Šādā vidē vīrietis var sākt šaubīties par to, vai viņš ir sasniedzis pietiekami daudz, vai apkārtējie viņu neuzlūko vien kā nepieredzējušu jaunu čalīti. Tā vairs nav tikai cīņa par uzmanību, bet gan cīņa ar personīgajām bažām par savu vērtību un vietu partnera dzīvē.
Sabiedrības spogulis
Kāpēc attiecības, kurās vīrietis ir jaunāks, sabiedrībā joprojām tiek vērtētas kritiskāk nekā pretējais modelis? Atbilde slēpjas dziļi iesakņotos stereotipos. Kad tradicionālās lomas mainās, apkārtējos tas rada neapzinātu diskomfortu, tāpēc reakcija bieži ir noliedzoša vai pat skarba, sākot no indīgas kritikas un neticības līdz pat slēptai skaudībai no citu sieviešu puses. Sabiedrībai ir vajadzīgs laiks, lai pieņemtu to, kas neiekļaujas ierastajos rāmjos.
Protams, sabiedrības spiediens var ietekmēt šāda pāra attiecību kvalitāti. Lai cik spēcīgi un pārliecināti būtu partneri, nemitīgie jautājumi un apkārtējo vērtējums var radīt lieku spriedzi un šaubas. Tāpēc tas ir darbs, kas veicams abiem kopā, – apzināties šo ārējo ietekmi, atklāti par to runāt un neļaut svešiem viedokļiem kļūt par plaisu pašu attiecībās.
Viens no veidiem, kā sevi pasargāt, ir apzināta distancēšanās no cilvēkiem, kuri nespēj pieņemt pāra izvēli un to atklāti kritizē. Labā ziņa ir tāda, ka kritika bieži ir tikai pirmreizēja reakcija uz kaut ko neparastu.
Tiklīdz apkārtējie pārliecinās, ka attiecības ir stabilas un abi partneri tajās ir laimīgi, diskomforts mazinās. Un pāra spēja pārdzīvot šo “vētru” liecina par to, cik stipras ir viņu attiecības.
Tikai seksuālas baudas dēļ
Mūsdienu sabiedrībā joprojām valda uzskats, ka attiecības ir vērtīgas tikai tad, ja tās tiek veidotas ilgtermiņā. Taču kurš ir izdomājis šos “noteikumus”? Sieviete viduspārejā var izvēlēties veidot attiecības ar jaunāku vīrieti arī tikai seksuālas baudas dēļ, skaidri apzinoties, ka, visticamāk, tās agrāk vai vēlāk beigsies. Un, ja abus partnerus tas apmierina, tajā nav nekā “nepareiza”.
Svarīgākais šādā attiecību modelī ir pašas sievietes iekšējā skaidrība. Ja viņa sev godīgi atzīst, ka viņu tas apmierina, ja viņa neuztur ilūzijas par citādu nākotni, šādas attiecības ļauj izbaudīt dzīvību un enerģiju “šeit un tagad”. Galu galā, attiecību kvalitāti nenosaka to ilgums, bet gan tas, ko tās sniedz.
Personiskā pieredze – mammas atdzimšana
Līva dalās arī ar ļoti personisku pieredzi no savas dzīves. Visu savu pieaugšanas laiku – no pusaudža gadiem līdz pat 22 gadu vecumam – viņa pieredzēja savas mammas attiecības ar 15 gadus jaunāku vīrieti. Šī pieredze ļāva saprast, ka šāds modelis var būt ne tikai ilgtspējīgs, bet arī sniegt sievietei jaunu enerģiju.
“Es redzēju, kā mana mamma šajās attiecībās piedzīvoja savu otro jaunību un patiesu atdzimšanu. Viņa tiešām uzplauka vizuāli un emocionāli. Laikā, kad mēs ar māsu bijām mazas, mammas ikdienu aizpildīja māja, dārzs un nebeidzamas rūpes par mums. Kad paaugāmies, viņa beidzot varēja atļauties sākt dzīvot sev. Viņi kopā ļoti daudz ceļoja un baudīja to, par ko mamma iepriekš bija tikai sapņojusi…”
Tomēr šī pieredze Līvai atklāja arī sabiedrības nežēlīgo pusi – sieviešu skaudību un intrigas. Daudziem bija grūti pieņemt, ka sieviete ar jaunāku vīrieti var būt vienkārši kopā un laimīga savā izvēlē.
Šīs attiecības pēc desmit gadiem beidzās, bet to noslēgums nebija “drāma” – tas bija brieduma diktēts lēmums. Kad vīrietis sasniedza 34 gadu vecumu, viņā nobrieda vēlme pēc saviem bērniem, bet Līvas mamma skaidri zināja, ka viņa šim posmam vairs nevēlas iet cauri. Tas bija vienīgais iemesls, kāpēc viņi nolēma šķirties.
Šis stāsts parāda, ka attiecības var beigties nevis tāpēc, ka tās būtu bijušas “nepareizas”, bet gan tāpēc, ka partneru dzīves mērķi kādā punktā sāk atšķirties. Bet tas nemazina kopā pavadīto gadu vērtību – tie paliek kā skaists un jaudīgs dzīves posms abām pusēm.