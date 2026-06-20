Četru bērnu māte: "Ja pēc gada nomiršu no vēža, tad nomiršu"
33 gadus vecajai Igaunijas čellistei Silvija Ilvesai vietējie mediji pavaicāja, vai viņa lieto saules aizsargkrēmus. Mūziķe atzina, ka nekad to nav darījusi. Šķiet, ka līdzīgu nostāju, neraugoties uz iespējamo kaitējumu veselībai, ieņem arī daudzi Igaunijas iedzīvotāji.
"Es nekad neesmu lietojusi saules aizsargkrēmu" čelliste Silvija Ilvesa atzina intervijā TV3 ziņu raidījumam. Kad reportieris norādīja, ka ārsti iesaka šādus krēmus lietot, Ilvesa atbildēja: "Tas nozīmē, ka es tos nekad neesmu lietojusi pat brīvprātīgi. Jā, vajadzētu. Un, protams, visi tā saka..."
"Mēs dzīvojam tikai vienu reizi. Ja pēc gada nomiršu no vēža, tad nomiršu," sacīja četru bērnu māte.
Īsais videoklips, kas publicēts "Facebook" lapā, izraisīja daudz reakciju no cilvēkiem, kuri pauda līdzīgus uzskatus. "Jā, protams, smērējiet sev uz ādas šo ķīmiju, lai pēc tam ceptos karstā saulē. Bet dzīvosim un redzēsim, kā saka! Es arī nekad neesmu lietojusi šo draņķību un negrasos to darīt. Katram savs," komentēja kāda sieviete.
Viņai piekrita vēl viena komentētāja: "Protams, daudz sliktāk ir smērēt uz sevis visādus līdzekļus un pēc tam sakostiem zobiem uzturēties saulē." Turklāt viņa sašutusi piebilda: "Visabsurdākais ir tas, ka Igaunijas veikalos pamēģini atrast dienas sejas krēmu, kuram nav pievienots SPF! Kāpēc? Tāpēc sejai var lietot tikai nakts krēmus."
"Kāda jēga sauļoties, ja esi nosmērējies ar aizsargkrēmu? Tad jau sēdiet cepeškrāsnī, ja gribat sevi apcept," izteicās kāds vīrietis.
Arī kāda 84 gadus veca Igaunijas iedzīvotāja ar lepnumu paziņoja, ka nekad nav lietojusi SPF saturošu krēmu: "Es arī neesmu, un saules stari mani apspīdējuši 24 stundas diennaktī visus 84 gadus! Krēmu lietoju tikai uz nakti!"
"Ar vēzi saslimsi daudz ātrāk, ja smērēsi sev virsū šo draņķību!" pieļāva kāds komentētājs. Tomēr šāda attieksme pret SPF saturošiem saules aizsargkrēmiem ignorē faktu, ka saulei un tās starojumam ir arī bīstamā puse.
Veselības departamenta tīmekļvietnē 2024. gada maijā publicētajā ziņā tika norādīts, ka pārmērīga uzturēšanās saulē un nepietiekama saules aizsargkrēmu lietošana būtiski palielina saules apdegumu risku, kas bojā ādu, kā arī paaugstina ādas vēža attīstības iespējamību.
Veselības departamenta galvenā ķīmiskās drošības speciāliste Natālija Prometa toreiz detalizēti skaidroja, kā pasargāt sevi no saules un kam pievērst uzmanību, lietojot saules aizsargkrēmus.
Viņa īpaši uzsvēra, ka aizsargkrēms uz ādas jāuzklāj pietiekamā daudzumā un vienmērīgi, kā arī regulāri jāatjauno tā kārta. Ieteicams krēmu uzklāt 20–30 minūtes pirms došanās saulē un atkārtoti lietot ik pēc divām stundām, kā arī obligāti pēc peldēšanās.
Farmaceite Gerda Nēlisa pagājušajā vasarā laikrakstam "Postimees" skaidroja, ka SPF neaizkavē iedeguma veidošanos, bet gan ļauj ādai pakāpeniski pielāgoties saules iedarbībai, vienlaikus samazinot saules apdegumu risku. Īpaši svarīgi ir uzklāt pietiekamu daudzumu aizsargkrēma – labāk vairāk nekā par maz.