Mantu vietā izvēlas emocijas: kāpēc pieredzes dāvanas kļūst populārākas?
Labākās atmiņas no bērnības svētkiem gandrīz nekad nav saistītas ar mantām. Tas, ko cilvēki drīzāk atceras, ir gaidīšanas satraukums, jautrība un brīži, kad visa ģimene beidzot bija kopā. Vienā vārdā – emocijas! Vienlaikus, tas nav bijis pietiekami, lai dāvināšanas kultūrā ilgstoši nenotiktu sacensība “kurš nopirks dārgāku vai iespaidīgāku priekšmetu”.
Ja vēl tūkstošgades mijā labas dāvanas mēraukla bija skaidra – jo lielāka un smagāka kaste, jo labāk – šodien šis princips vairs nestrādā. Gandrīz visu nepieciešamo sadzīvei un mājoklim mēs paši nopērkam dažu sekunžu laikā telefonā, turklāt materiālo lietu kalni mūs drīzāk nogurdina.
Šodienas uzmanības ekonomikas laikmetā dāvināšanas kultūra Latvijā stabili mainās, kur pieredzes dāvanas paveic pretējo mājokļa un dzīves telpas pārsātināšanai ar fiziskām lietām.
Kā mainās dāvināšanas paradumi Latvijā?
Analizējot sabiedrības uzvedību un iepirkšanās paradumus, redzams, ka Latvijas iedzīvotāji arvien mērķtiecīgāk pāriet uz apzinātāka patēriņa modeli. Jaunākās dāvināšanas tendences liecina, ka pieaug vēlme pēc minimālisma telpā, bet maksimālisma sajūtās. Zīmīgi, ka latvieši vairs nav tikai pēdējā brīža dāvanu pircēji – dati rāda, ka svētki un pārsteigumi tiek plānoti laikus, īpašu uzmanību pievēršot dāvanas jēgai un unikalitātei.
Cilvēki nevēlas mājokļus apgrūtināt ar lietām, kas laika gaitā pārvērtīsies par apgrūtinājumu vai vienkārši vāks putekļus plauktā. Tā vietā tiek meklētas oriģinālas dāvanas, kas spēj izraut no ikdienas rutīnas, savukārt jau pasniegšanas mirklī saņēmējs, ieraugot dāvanu karti, var aizvērt acis un iztēloties – brīvdienas meža mājiņā bez telefona, masāžas rituālu ar draudzenēm, mīļākā dziedātāja koncertu vai ģimenes braucienu uz atrakciju parku.
Spēcīgu artavu šīs tendences attīstībā sniedz arī digitālā vide. Sociālo tīklu laikmetā mēs labprātāk dalāmies nevis ar jauniegūtām mantām, bet gan ar stāstiem – emocijām koncertā, rīta kafiju virs miglā tīta purva vai kopīgu braucienu ar kvadricikliem. Rezultātā veiksmīga dāvana vairs netiek mērīta tās fiziskajā izmērā vai cenā, bet gan tajā, cik paliekošu stāstu tā spēj ierakstīt cilvēka atmiņās un jā, nenoliegsim, arī Instagramvēsturē.
Kāpēc cilvēki arvien biežāk izvēlas pieredzes?
Kornela Universitātes (ASV) psiholoģijas pētnieki, kas gadiem analizējuši patērētāju laimes indeksu, nonākuši pie skaidra secinājuma – materiālo lietu sniegtais prieks izplēn ātri, jo mēs pie tām pierodam un uztveram kā pašsaprotamas. Turpretim pieredze kļūst par daļu no mūsu identitātes. Tā mūs bagātina un sniedz laimes sajūtu trīs posmos: patīkamā satraukumā pirms paša notikuma, baudījumā tā laikā un, kas vissvarīgāk, kopīgās atmiņās ilgtermiņā.
Mūsdienu populārākās pieredzes dāvanu idejas Latvijā aptver ļoti plašu amplitūdu, ļaujot atrast ko piemērotu jebkuram dzīves ritmam:
- Atelpas mirkļi un miers: Šajā kategorijā dominē ne tikai klasiskās SPA procedūras un masāžas, bet arī veseli labsajūtas rituāli – no eksotiskām taizemiešu vai ājurvēdas masāžām un beidzot ar tradicionāliem latviskiem pirts rituāliem un SPA centru apmeklējumiem visai ģimenei.
- Garšu pasaules iepazīšana: Gastronomiskie piedzīvojumi jau sen vairs neaprobežojas ar parastu galdiņa rezervāciju. Cilvēki labprāt izvēlas vakariņas neparastā gaisotnē, konceptuālus daudzkārtu garšu ceļojumus topa restorānos, ekskluzīvas vīna vai stipro dzērienu degustācijas, kā arī praktiskas meistarklases profesionālu šefpavāru vai konditoru vadībā.
- Bēgšana no pilsētas dabas tuvumā: Pieprasījums pēc mini-brīvdienām un nakšņošanas ārpus mājas turpina augt. Īpaši iecienīta ir romantiska atpūta Latvijas skaistākajās vēsturiskajās muižās un pilīs, dizaina glempingos un apsildāmās kupola namiņos ezera krastā vai dziļi mežā, kas ļauj pilnībā atslēgties no ikdienas steigas.
- Jaunas prasmes un hobiji: Tiem, kuriem patīk radīt vai asināt prātu, pieejamas dažādas radošās darbnīcas – no podniecības un gleznošanas līdz pat smaržu radīšanas mākslai. Tāpat populāras ir pirmās golfa vai jāšanas apmācības, foto kursi, kā arī aizraujošas izlaušanās istabas (escape rooms) un virtuālās realitātes atrakcijas draugu lokam.
- Ekstrēmi izaicinājumi: Aktīvās atpūtas cienītājiem Latvija piedāvā iespaidīgu spektru – no ātruma baudīšanas kartinga trasēs, braucieniem ar kvadricikliem vai krosa motocikliem pa meža trasēm, līdz pat neaizmirstamiem mirkļiem debesīs, ko sniedz lidojumi ar deltaplānu, gaisa balonu, skatu lidojumi virs Rīgas vai lēcieni ar izpletni.
Kā nopirkt dāvanu dažādām personībām?
Tomēr, neraugoties uz vēlmi dāvināt emocijas, mēs bieži saskaramies ar praktisku problēmu – kā precīzi uzminēt cita cilvēka vēlmes? Tas, kas šķitīs izcila dāvana draugam, kurš aizraujas ar asām izjūtām un adrenalīnu, var pilnībā nesaskanēt ar to, kāda būtu vēlamā dāvana ģimenei vai vecākiem, kuri priekšroku dod mieram un harmonijai. Arī korporatīvajā vidē, izvēloties sveicienu kolēģim vai partnerim, pastāv risks kļūdīties ar pārāk specifisku izvēli.
Lai dāvinātājs neuzņemtos lieku risku, bet saņēmējs nezaudētu prieku, mūsdienīgs risinājums ir elastība. Iecienīta izvēle ir arī īpaši dāvanu komplekti, kas ļauj saņēmējam pašam izvēlēties sev piemērotāko pieredzi, vienlaikus saglabājot pārsteiguma elementu. Šāda pieeja eleganti atrisina minēšanas dilemmu, kur dāvinātājs nodemonstrē rūpes un sniedz garantiju, ka dāvana netiks nolikta malā, savukārt jubilārs iegūst tieši to piedzīvojumu, kas viņam konkrētajā brīdī ir visvairāk nepieciešams. Tās var būt gan romantiskas brīvdienas diviem, gan jaunas garšas vai ģimenes fotosesija. Tās ir izcili pielāgojamas, personalizētas dāvanas, kurās gala lēmuma pieņemšana un plānošanas prieks tiek nodots paša jubilāra rokās.
Eksperti norāda – svarīgākas kļūst emocijas, nevis lietas
Sociālekonomisko procesu analītiķi un patēriņa tendenču pētnieki Eiropā arvien redzamāk izceļ “pieredzes ekonomiku” (Experience Economy). Sabiedrībai kļūstot nodrošinātākai, materiālie labumi pakāpeniski zaudē savu sociālā statusa simbola lomu. To vietu ieņem piedzīvotais, redzētais un sajustais. Jaunākie patērētāju ziņojumi apliecina – kopīgi piedzīvoti mirkļi un kopā būšana saliedē cilvēkus un stiprina attiecības daudz spēcīgāk nekā dārgu priekšmetu apmaiņa.
Tāpēc, meklējot atbildi uz jautājumu, ko dāvināt, fokuss ir pārvietojies no jautājuma “Kas tas ir?” uz jautājumu “Kā tas liks justies?”. Uzvar tie zīmoli un pakalpojumu sniedzēji, kas spēj nodrošināt nevainojamu servisu, unikalitāti un personisku attieksmi jau no pirmās sekundes.
Mūsu dāvināšanas kultūras evolūcija skaidri parāda, ka esam sākuši vairāk novērtēt nemateriālas vērtības. Mainoties paaudzēm, tehnoloģijām un dzīvesstila tendencēm, nemainīga paliek viena vēlme – patiesa uzmanība un sirsnība. Izvēloties dāvināt pieredzi, mēs sniedzam ko tādu, ko nevar pazaudēt, salauzt vai aizmirst skapja tālākajā stūrī. Laikā, kad patēriņa kultūra mūs nogurdina, pāreja uz sajūtu dāvināšanu ir loģisks solis – mēs vienkārši izvēlamies investēt emocijās, kurām nav derīguma termiņa.