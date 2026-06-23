Mazāk treniņu, lielāka jēga: atklāts efektīvs veids, kā sadedzināt taukus
Daudzi uzskata, ka svara samazināšanai nepieciešams trenēties vairākas reizes nedēļā. Tomēr jauns Honkongas zinātnieku pētījums liecina, ka vismaz vēdera tauku samazināšanai bieži treniņi var nebūt nepieciešami.
Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā "Nature Communications", viena intensīva treniņu sesija nedēļā var sniegt tādus pašus rezultātus svara samazināšanā un sirds un asinsvadu sistēmas veselības uzlabošanā kā trīs treniņi nedēļā, ja kopējais vingrošanai veltītais laiks paliek nemainīgs.
Pēc zinātnieku domām, tā ir laba ziņa tiem, kuriem darba, mācību vai ģimenes pienākumu dēļ nepietiek laika regulāri apmeklēt sporta zāli.
Tauki, kas uzkrājas vēdera apvidū, tiek uzskatīti par vienu no bīstamākajiem aptaukošanās veidiem. Tie ir saistīti ar sirds un asinsvadu slimībām, vielmaiņas traucējumiem un paaugstinātu priekšlaicīgas nāves risku.
Lai gan fiziskās aktivitātes ir viens no svarīgākajiem faktoriem vēdera tauku samazināšanā, daudziem cilvēkiem ir grūti ievērot regulāru treniņu grafiku, īpaši tiem, kuri jau cīnās ar lieko svaru. Tieši šo problēmu centās risināt Honkongas Universitātes zinātnieki.
Pētījums bija veltīts tā dēvētajiem intervālu treniņiem jeb vingrojumiem ar mainīgu intensitāti. Šajā metodē īsi augstas intensitātes slodzes periodi, piemēram, ļoti ātra iešana, mijas ar lēnāku iešanu vai atpūtas periodiem.
Pēc zinātnieku teiktā, šādi treniņi palīdz efektīvāk sadedzināt viscerālos taukus, kas uzkrājas ap iekšējiem orgāniem, nekā vingrošana vienmērīgā tempā.
Pētījuma vadītājs skaidroja: "Pašreizējās rekomendācijas parasti paredz trenēties trīs reizes nedēļā. Tomēr mūsu pētījums rāda, ka, ja kopējais nedēļas treniņu apjoms saglabājas nemainīgs, retāki, bet kvalitatīvāki treniņi var dot ļoti līdzīgus rezultātus."
75 minūtes nedēļā
Pētījumā, kas norisinājās no 2021. gada septembra līdz 2024. gada septembrim, piedalījās 315 pieauguši Honkongas iedzīvotāji ar vēdera aptaukošanos.
Pirmā grupa veica vienu 75 minūšu ilgu intervālu treniņu nedēļā. Otrā grupa tādu pašu slodzes apjomu sadalīja trīs 25 minūšu treniņos. Savukārt trešā jeb kontroles grupa saņēma tikai konsultācijas par veselības jautājumiem un treniņu programmā nepiedalījās.
Pēc 16 nedēļām tika novēroti ievērojami rezultāti. Gan dalībniekiem, kuri trenējās vienu reizi nedēļā, gan tiem, kuri trenējās trīs reizes nedēļā, vienādā mērā samazinājās kopējais ķermeņa tauku daudzums, tauku procentuālais īpatsvars un vidukļa apkārtmērs. Abām grupām uzlabojās arī sirds un plaušu darbība.
Citiem vārdiem sakot, biežāki treniņi nesniedza būtiskas priekšrocības, ja kopējais nedēļas laikā vingrošanai veltītais laiks bija vienāds.
Pēc profesora Sjū teiktā, laika trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki regulāri nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. "Daudziem pieaugušajiem, kuriem jāapvieno darbs, mācības un ģimenes dzīve, tieši laika trūkums ir lielākais šķērslis. Mūsu rezultāti liecina, ka viens treniņš nedēļā var būt praktiska un efektīva alternatīva tiem, kuri nevar atrast laiku sportošanai vairākas reizes nedēļā," viņš sacīja.
Vienlaikus zinātnieki uzsver, ka panākumu atslēga ir treniņa intensitāte. Vienīgajam treniņam nedēļā jābūt pietiekami intensīvam, lai organisms no tā gūtu tādu pašu labumu kā no vairākiem īsākiem treniņiem.
Pētījums nenozīmē, ka ikdienas fiziskās aktivitātes nav nepieciešamas. Tomēr tas norāda, ka veselības ieguvumu sasniegšanai svarīgāks var būt kopējais fizisko aktivitāšu apjoms un kvalitāte, nevis tas, cik reizes nedēļā cilvēks trenējas.
Mūsdienu straujajā dzīves ritmā šādas zināšanas daudziem var piedāvāt reālistiskāku pieeju rūpēm par savu veselību. Ja nedēļas laikā nepietiek laika vairākiem treniņiem, tas vēl nenozīmē, ka viss ir zaudēts — pat viens labi izplānots un pietiekami intensīvs treniņš var palīdzēt samazināt vēdera taukus un uzlabot vispārējo veselības stāvokli.