"Gudrs cilvēks nekad neprecas": kāpēc šī ideja joprojām ir aktuāla
Vēl ilgi pirms mūsdienu diskusijām par laulību un dzīvesveidu sengrieķu filozofi jau uzdeva jautājumu, vai šādas mūža saistības patiešām sniedz mieru un harmoniju, vai arī tikai sarežģī cilvēka dzīvi.
Vienu no vispretrunīgākajiem uzskatiem par laulību pauda sengrieķu filozofs Epikūrs, kurš apgalvoja, ka laulība nav īpaši lietderīga. Šīs idejas interpretācijās bieži sastopams arī apgalvojums, ka "gudrs cilvēks nekad neprecas".
Dažādas citāta interpretācijas
Kā raksta "Economictimes.com", šīs domas nozīme bieži tiek saistīta ar Epikūra plašāko filozofiju, kuras mērķis bija mazināt nevajadzīgas vēlmes un izvairīties no raizēm, kas var izjaukt dvēseles mieru.
No šāda skatpunkta laulība tiek vērtēta, uzdodot jautājumu, vai tā veicina iekšējo mieru vai, gluži pretēji, rada emocionālas, finansiālas un sociālas saistības, kas var traucēt vienkāršai un apmierinātai dzīvei.
Tomēr citā tulkojumā šī doma tiek interpretēta nedaudz atšķirīgi. Tajā norādīts, ka Epikūrs mudināja gudru cilvēku izvairīties no laulības un bērnu audzināšanas. Vienlaikus tiek atzīts, ka īpašos apstākļos laulība var būt pieņemama atkarībā no konkrētās personas dzīves situācijas.
Tas nozīmē, ka viena interpretācija piedāvā stingrāku un ierobežojošāku skatījumu uz laulību, savukārt otra pieļauj lielāku elastību, ņemot vērā individuālos apstākļus.
Saskaņā ar dažu mūsdienu pētnieku viedokli Epikūrs, iespējams, nebija kategoriski noskaņots pret laulību. Drīzāk viņš uzskatīja, ka gudrs cilvēks var izvēlēties precēties un audzināt bērnus, ja dzīves apstākļi to padara par saprātīgu un piemērotu izvēli. Šī interpretācija uzsver praktisku pieeju, nevis absolūtu atteikšanos no laulības.
Par Epikūru un viņa mācību
Epikūrs, kurš dzīvoja no 341. līdz 270. gadam p.m.ē., bija epikūrisma filozofiskās skolas dibinātājs. Viņš mudināja cilvēkus dzīvot pašpietiekamu dzīvi, būt tuvu draugiem un izvairīties no pārmērīgas atkarības no citu cilvēku atzinības vai materiālajiem labumiem.
Vienlaikus liela daļa no tā, ko mūsdienās zinām par Epikūra mācību, nāk no vēlāk tapušiem avotiem, jo lielākā daļa viņa oriģinālo darbu nav saglabājusies.
Iepriekš internetā plašu popularitāti guva kāds spāņu sakāmvārds: "Pateikt sievietei, ko viņa nevar izdarīt, nozīmē pateikt viņai, ka viņa to var izdarīt."
Šo teicienu bieži min kā piemēru domai, ka kritika un ierobežojumi ne vienmēr attur cilvēku no rīcības — dažkārt tieši pretēji, tie kļūst par papildu motivāciju un mudina pierādīt savas spējas.