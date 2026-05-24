Nosaukti patiesie iemesli, kāpēc kādreiz cilvēki precējās daudz agrākā vecumā
Padomju Savienībā oficiāls laulības status bija ne tikai personisks jautājums, bet arī praktisks veids, kā iegūt piekļuvi dzīves labumiem. Valsts radīja apstākļus, kuros vientuļiem cilvēkiem bija daudz grūtāk dzīvot nekā ģimenēs.
Pašvaldības dzīvoklis
Kā atzīmē kanālā "Īsi par interesanto", tas bija galvenais iemesls steidzīgām kāzām. Tā kā bija neiespējami iegādāties dzīvokli (to izsniedza valsts), vientuļie cilvēki varēja pretendēt tikai uz kopmītnēm. Laulības noslēgšana bija gandrīz vienīgais likumīgais veids, kā iegūt atsevišķu dzīvokli no uzņēmuma vai pilsētas padomes un izbraukt no vecāku mājām.
Nodokļi un nauda
PSRS pastāvēja īpašs nodoklis, ko maksāja vīrieši, kuriem nebija sievas un bērnu. Laulības noslēgšana palīdzēja saglabāt daļu algas, kuru citādi savāktu valsts.
Karjera un darbs
Ģimenes cilvēka statuss tika uzskatīts par uzticamības pazīmi. Vientuļos bieži uztvēra kā vieglprātīgus vai egoistiskus cilvēkus. Tas varēja traucēt iegūt labas amatpersonas, prēmijas vai iespēju doties ārzemju komandējumā.
Sabiedriskais spiediens
Dzīvot kopā bez laulības reģistrācijas (to, ko mūsdienās dēvē par civilo laulību) toreiz nebija pieņemts. Šādu uzvedību nosodīja kaimiņi un kolēģi. Pēc 30 gadiem uz tiem, kuri nebija izveidojuši ģimeni, skatījās ar aizdomām, piedēvējot viņiem slinku vai amorālu dzīvesveidu.
Šādas sistēmas dēļ jaunieši centās precēties pēc iespējas ātrāk. Bieži tas noveda pie tā, ka cilvēki veidoja ģimenes bez īstām jūtām, tikai dēļ sadzīves priekšrocībām. Tajā pašā laikā šķiršanās arī nebija vēlama, jo tas bojāja cilvēka reputāciju sabiedrības acīs.