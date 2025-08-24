Sieviete izvairās no piepriestā cietumsoda izciešanas, pastāvīgi paliekot stāvoklī
Kāda sieviete Ķīnā ir atradusi visnotaļ savdabīgu veidu, kā izvairīties no piespriestā cietumsoda: viņa vienu pēc otra dzemdē bērnus, šādi izmantojot likumdošanas robu.
36 gadus vecā sieviete, kura plašsaziņas līdzekļos ir pazīstama ar pseidonīmu Čeņa Huna, 2020. gada decembrī Šaņsji provincē tika notiesāta ar piecu gadu cietumsodu par krāpšanu, vēsta “Shanxi Evening News”. Tomēr aiz restēm viņa tā arī pa īstam nenokļuva, jo metodiski turpināja palikt stāvoklī un četru gadu laikā viņa pasaulē laidusi jau trīs bērnus. Vēlāk viņa šo bērnu tēvu pametusi, bet pašus bērnus atdevusi audzināšanai radiniekiem.
Ķīnā notiesātajiem, kuri cieš no nopietnām slimībām, ir grūtniecības stāvoklī un zīda bērnu vai arī nespēj dzīvot patstāvīgi, tiek ļauts uz laiku izciest sodu ārpus cietuma. Šādā gadījumā viņiem pārraudzībā jāveic sabiedriskais darbs slimnīcās vai mājās, kā arī ik pēc trim mēnešiem jāiesniedz medicīniskie pārskati par slimību vai grūtniecību.
Šā gada maijā prokuratūras pārbaudē atklājās, ka Čeņa, kura tikko bija dzemdējusi trešo bērnu, nemaz nedzīvo kopā ar mazuli, ko bija atdevusi bijušā vīra māsai. Iepriekšējie divi bērni dzīvoja pie bijušā vīra. Čeņa bija spiesta atzīties, ka ar bērnu tēvu jau ir šķīrusies, un prokuratūra uzskata, ka viņa tikai izmantoja grūtniecību kā ieganstu, lai izvairītos no cietumsoda, vēsta “South China Morning Post”.
Tā kā līdz soda izciešanas beigām bija palicis mazāk nekā gads, Čeņa tika nosūtīta atpakaļ uz aizturēšanas centru, nevis uz cietumu, lai pabeigtu soda izciešanu.
“Mani daudz vairāk šokēja fakts, ka viņa spēja palikt stāvoklī tieši tad, kad sagribēja,” laikraksts citē kādu komentētāju. “Man žēl to trīs bērnu, kuri piedzima tikai tāpēc, ka māte vēlējās izvairīties no cietuma,” norādījis cits komentētājs.
Izrādās, Čeņa nav vienīgā sieviete, kura šādā veidā centusies izvairīties no cietumsoda, un vairāki prokurori jau ierosinājuši, lai turpmāk notiesāto grūtniecības laikā soda izciešanas laiks tiktu tikai apturēts.