Pasaules seksīgākā advokāte pievēršas jaunai nodarbei; par pārmaiņām vēstī ar pikantu kadru

Nesenā ierakstā sociālajos tīklos Denīze rakstīja: “Vai esat redzējuši filmu "Hitch Love Counsellor"? Man vienmēr ir paticis šīs klasiskās filmas stāsts, tāpēc nolēmu to nospēlēt. Iedvesmojoties no filmas, es paziņoju, ka sniegšu arī padomus mīlestības jautājumos. Ja vēlaties nosūtīt savu jautājumu vai lūgt padomu, vienkārši reģistrējieties manās platformās.'' Šo paziņojumu blondā juriste publicēja, ilustrējot to ar savu foto, kurā redzama, tērpusies melnās mežģīņu biksītes, atvērtā žaketē un ar kaklasaiti ap kaklu.

Pēc komentāriem spriežot, daudzus fanus gan samulsinājis skats, ka Denīzei zem žaketes nav krūštura. Savam tērpam viņa izvēlējusies pieskaņotas zeķes un augstpapēžu kurpes un kopumā izskatījās burvīgi, ziņo dailystar.co.uk.

Kopš skaistule dalījusies ar šo informāciju, to ar "Patīk" sirsniņu jau atzīmējuši vairāk nekā 25 000 viņas cienītāju. Komentāros daudzi atzinīgi novērtējuši arī ziņas saturu, ne tikai influenceres satriecošo izskatu. Kāds no komentētājiem rakstīja: "Ak, cik brīnišķīgi. Šis solis ir ļoti svarīgs, daudzi pāri šķiras seksa un mīlestības trūkuma dēļ."