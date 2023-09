"Sūtīju naudu, bet veltīgi," - Zintis uzzina, ka viņa dēls dzīvo bērnunamā, kur viņu atstāja māte

Pēc iepazīšanās ar sievieti, kura vēlāk viņam dāvāja dēlu, kā stāsta Zintis, "visi bija laimīgi, viss bija labi, līdz brīdim, kad pieteicās bērns". Tad attiecībās ar gaidāmās atvases māti sākās nesaskaņas.

Pirms tam Zintis mācījās mākslas skolā, paralēli muzicēja – gribēja izvērst mūziķa karjeru un nodarboties ar skaņu celiņu veidošanu. "Kad pieteicās bērns, sāka svārstīties doma par mākslu un reālo dzīvi," norāda Zintis.

Attiecības ar bērna māti izjuka. "Sapratu, ka mākslas virziens man neattīstīsies tik labi. Tad es pieņēmu faktu – bērns piedzims, jāpelna nauda, un, lai arī viņa vairs nav mana sieviete – mēs izšķīrāmies –, es rūpējos, lai kaut kādā veidā viņu atbalstītu."

Pirmos trīs dzīves gadus dēls dzīvoja pie mammas. "Kas viņai prātā notika, es nepateikšu, jo nebiju klāt. Varbūt netika ar kaut ko galā. Un tad viņa no bērna atteicās. Viņam palika trīs gadi, kad man atnāca ziņa no Bāriņtiesas. Tad man bija pilnībā viss jāmet pie malas. Es vēl mēģināju nopelnīt papildu naudu, lai viņu atbalstītu, bet tad es uzzināju, ka esmu to lieki sūtījis."

Pēc tam, kad Zinta bērnu māte bija atdevusi bērnunamā, vīrietim bija jāizcīna liela cīņa. "Man bija jāpierāda sava atbildība par to, ka tas ir mans bērns," stāsta Zintis.

Tagad puika ir 14 gadus vecs, un Zintis nav gatavs ne mirkli no dēla atkāpties. "Ir bailes par katru soli. Mēs divus gadus pēc kārtas bijām svētceļojumā, kur es nesu viņu uz pleciem. Kamēr citi gājiena laikā atpūtās, man bija smags darbs. Nedod dievs, viņš tajā pūlī Aglonā noklīdīs!"

