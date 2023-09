Rianna par efektīgo stilu bez robežām: "Piedodiet – ģērbties ir pārāk jautri"

Atkarības un varmācība

Robina Rianna Fentija dzimusi 1988. gada 20. februārī Barbadosā kā vecākais bērns grāmatvedes un noliktavas uzrauga ģimenē. Tipiska Barbadosas meitene, kas brauc ar velosipēdu, skraida basām kājām un lidina kapsētā pūķus, tomēr ikdiena mājās nebija tik bezrūpīga. Tēva atkarības problēmas radīja saspringtus brīžus. “Piektdienas bija biedējošas, jo viņš atgriezās mājās piedzēries,” Rianna 2011. gadā stāstīja žurnālam Rolling Stone. “Viņš saņēma algu, un puse no tās tika novirzīta alkoholam. Tēvs ienāca pa durvīm, un visam bija jāgriežas ap viņu.”

Trīs bērnu ģimene dzīvoja nelielā bungalo tipa mājā, un naudas vienmēr bija maz. Tēva atkarības ģimenē radīja milzīgu spriedzi, un narkotisko vielu izraisītais temperaments bieži kļuva fizisks. Lai gan galvenais agresijas uzliesmojuma upuris bija māte, Rianna atceras, kā viņa tika sodīta par vēlmi palikt pludmalē desmit minūtes ilgāk. “Viņš man iesita tik spēcīgi, ka, nonākot mājās, viņa plaukstas nospiedums joprojām bija uz manas sejas,” Rianna teica intervijā Rolling Stone. “Es nespēju tam noticēt. Māte, ieraugot manu traumēto seju, paskatījās uz mani tā, it kā pļauka šajā situācijā būtu bijis pelnīts sods. Tas bija kā zibens spēriens.”

2006. gads. (Foto: Mondadori Portfolio/Archivio Francesco Prandoni/Francesco Prandoni/Sipa USA/ Vida Press)

Kad tēvs zaudēja darbu, situācija kļuva vēl saspringtāka. Pārtikas kļuva mazāk, bet narkotiku smārds mājās virmoja arvien vairāk… “Maniem vecākiem bija ļoti aizskarošas attiecības. Tētis bija varmāka,” viņa atzina intervijā ABC News. “Es nevēlos teikt, ka tas ir normāli, bet tas nebija pārsteigums, ka tā notika. Mana mamma nekad nav devusies uz slimnīcu... Vardarbība ģimenē nav kas tāds, ko cilvēki vēlas, lai apkārtējie zinātu.”

Diemžēl Riannas dzīve skolā nebija vieglāka. Meitene tika pastāvīgi apsmieta par gaišo sejas ādas krāsu, kas mantota no tēva – nabadzīgas īru kopienas pēcteča. Šīs kopienas locekļi bieži tika apsaukti nievājošiem vārdiem. Tomēr Rianna no sava tēva uzvedības bija kaut ko iemācījusies – ņirgāšanos viņa visbiežāk atrisināja ar dūrēm.

“Es tiku audzināta ļoti “melnā” veidā,” 2009. gadā Rianna sacīja intervijā Allure, “bet skolā mani sauca par “balto”. Viņi uz mani skatījās un “nolādēja”, un man vienkārši “uzēdās”. Es to nesapratu.” Lai bēgtu no savas dzīves haosa, septiņus gadus vecā Rianna ieslēdza radio, paņēma matu suku, iztēlojās, ka tas ir mikrofons, un dziedāja līdzi Madonnas, Meraijas Kerijas un Dženetas Džeksones dziesmām. Šajos mazajos laimes brīžos meitene jutās kaut kam piederīga. Ar sirdi viņa juta, ka viņas nākotne ir saistīta ar mūziku.

Pieaugot spriedzei mājās, cieta meitenes garīgā veselība. Viņa tikpat kā nerunāja, pat neraudāja. Ar laiku sāka pasliktināties sekmes skolā un Rianna cieta no briesmīgām galvassāpēm. Tās turpinājās līdz 14 gadu vecumam, taču ārstiem neizdevās atrast iemeslu. Sākotnēji tika pieļauts, ka Riannai varētu būt audzējs, tomēr testu rezultāti vienmēr bija negatīvi. Tikai tad, kad vecāki izšķīrās, galvassāpes beidzot pārgāja. Rianna uzskata, ka sāpes izraisīja ģimenes strīdu un vardarbības radītais emocionālais stress.

Koncerts Milānā, 2008. gads. (Foto: CAMERA PRESS/Tina Paul / Vida Press)

Smukā tomēr prot

Pēc tam, kad vecāki izšķīrās, māte sāka strādāt pilnas slodzes darbu un Riannai bija ātri jāpieaug, palīdzot ar brāļu pieskatīšanu un iztikas gādāšanu. Viņa strādāja par kasieri veikalā un uz ielas tirgoja drēbes, ko bija jau darījusi iepriekš kopā ar tēvu. Viņa nolēma nekad vairs nepieļaut aizskarošu uzvedību un pazemošanu un iestājās Barbadosas armijas sagatavošanas programmā. Rianna atteicās jebkad izskatīties vāja un neaizsargāta un šo attieksmi ir saglabājusi līdz pat šai dienai.

Paralēli meitene turpināja dziedāt. Viņa iedvesmojās no regeja leģendas Boba Mārlija, kuru uzskatīja par piemēru, kam sekot topošajiem māksliniekiem Karību jūras reģionā, un sāka uzstāties publiski, dziedot pludmalē, saviesīgos pasākumos un vidusskolas talantu šovā, kurā uzvarēja ar Meraijas Kerijas dziesmu Hero.

Piecpadsmit gadu vecumā Rianna ar klasesbiedrenēm izveidoja muzikālu trio. Meitenes uzstājās visos iespējamos pasākumos, repertuārā pārsvarā iekļaujot grupas Destiny’s Child dziesmas. Viss mainījās, kad Riannas draudzene atklāja, ka viņas māte ir pazīstama ar ierakstu producentu Evanu Rodžersu, kurš tieši tobrīd kopā ar sievu bija atvaļinājumā Barbadosā. Rianna izmantoja iespēju un lūdza draudzeni noorganizēt noklausīšanos. Meitenes izpildīja divas dziesmas, un Evanam uzreiz tapa skaidrs, ka Rianna ir radīta ceļam mūzikā, lai gan sākumā, ieraugot meitenes, spriežot pēc pieredzes, bija pārliecināts, ka “smukā” neprot dziedāt.

Pēc noklausīšanās viņš pateicās meitenēm, bet nebija skaidrs, vai kaut kas tālāk sekos. Taču jau pavisam drīz Evans piezvanīja un aicināja Riannu un viņas māti doties uz ASV, lai veiktu demo ierakstu. Drīz pēc tam Rianna saņēma mātes atļauju pārcelties uz Konektikutu, lai dzīvotu tur kopā ar Evanu un viņa sievu, kamēr ierakstīja savu pirmo albumu.

Koncerts Milānā, 2011. gads. (Foto: Mondadori Portfolio/Archivio Francesco Prandoni/Francesco Prandoni/Sipa USA/ Vida Press)

Nākamā gada laikā 16 gadus vecā Rianna ierakstīja četras dziesmas, tostarp draiskulīgo Pon de Replay. Demo ieraksti tika nosūtīti dažādām ierakstu kompānijām, no kurām viena bija Def Jam Recordings, par kuras izpilddirektoru tikko bija iecelts reperis Jay-Z. Viņš bija pozitīvi pārsteigts par Riannas veikumu, taču uzskatīja, ka dziesmas ir “pārāk lielas”, lai tās dziedātu tik jauna meitene. Neraugoties uz to, Jay-Z tomēr uzaicināja jauno dziedātāju uz privātu uzstāšanos, lai pats varētu pārliecināties par viņas talantu. Brīdī, kad Rianna sāka izpildīt Vitnijas Hjūstones dziesmu For the Love of You, Jay-Z jau bija apburts. Viņš saprata, ka Rianna kļūs par zvaigzni ar viņu vai bez, un piedāvāja nekavējoties parakstīt līgumu ar Def Jam Recordings.

Rianna ar lielu atdevi strādāja, lai pabeigtu savu debijas albumu Music of the Sun. Kā galveno singlu viņa izvēlējās Pon de Replay, un 2005. gada maijā tas uzkāpa līdz ASV mūzikas topa Billboard otrajai vietai un iekļuva starp pieciem populārākajiem hitiem visā pasaulē. Rianna bija sevi skaļi pieteikusi un ātri vien kļuva par atzītu vārdu mūzikas industrijā.

Jau pēc astoņiem mēnešiem Rianna izdeva savu otro albumu A Girl Like Me, kas atnesa vēl divus hitus. Dziesma SOS ieguva platīna statusu. Lai panākumi neapreibinātu, Jay-Z deva Riannai padomu, ko viņa ievēro vēl šodien: “Nemaini to, kas tu esi, nekad neaizmirsti, no kurienes nāc, un vienmēr paliec pazemīga!”

Mīlestības neprāts

Riannai bija tikai 19 gadu, kad viņas izpildītās dziesmas jau ieņēma pasaules prestižāko mūzikas topu virsotnes. Viņa turpināja strādāt ar Jay-Z un izdeva satriecošo hitu Umbrella, kas nodrošināja pirmo Grammy balvu. Turpmākajos albumos Rianna pati pārņēma radošo vadību un pārveidoja savu jaukās meitenes tēlu, kļūstot sievišķīgāka un seksīgāka.

Un tad Rianna satika Krisu Braunu un viņas vārds pasaules mediju virsrakstos izskanēja, nesaistīts ar mūziku. Pāra attiecības bija vētrainas. 2009. gadā Rianna pirms Grammy balvu pasniegšanas ceremonijas Krisa telefonā atrada aizdomīgas īsziņas. Viņa mašīnā Braunu konfrontēja, un atklājās, ka viņš tiešām ir Riannu krāpis. Strīds kļuva nekontrolējams. Kriss nesavaldījās un pirmais pacēla roku. Savukārt Rianna, vardarbīgā ģimenē augusi sieviete ar militāru apmācību, cīnījās pretī. No automašīnas viņa izkāpa sasista un ar žņaugšanas pēdām ap kaklu… Šokējošais notikums izraisīja vētru plašsaziņas līdzekļos. Taču tāpat kā pusaudža gados Rianna atteicās slēpties un raudāt spilvenā.

Viņa izmantoja šo pieredzi un kļuva par vardarbības upuru vēstnesi, kopā ar Eminemu un Kanji Vestu radot dziesmas par vardarbību ģimenē. Tiesa, pārtraukt attiecības ar Krisu Braunu nebija viegli. Pēc tam, kad viss bija norimis, Rianna ABC News atzinās, ka jūtas nomākta, domājot par to, kam Brauns iet cauri. “Viņu tagad ienīst visa pasaule. Viņš zaudēja visu, zaudēja mani. Man tikai viņam jāpasaka – nedari neko muļķīgu.” Galu galā, pēc četriem gadiem, abi atkal sagāja kopā un Rianna par to saņēma skarbu kritiku. Kad pāra attiecības beidzot bija sevi izsmēlušas un beigušās, viņa atzina, ka, atjaunojot attiecības ar Braunu, jutās sevī vīlusies, jo pārkāpa sev jaunībā doto solījumu – nekad neiesaistīties romantiskās attiecībās ar tādu personu kā viņas tēvs. Rianna nelepojās ar savu izvēli, bet nespēja pretoties mīlestības neprātam. “Ir pilnīgi normāli atgriezties, bet tas nav pareizi,” viņa vēlāk teica.

Neilgu laiku pēc šķiršanās gan Rianna, gan Brauns izdeva dziesmas, kas lielai daļai fanu lika mēļot par veltījumiem bijušajām otrajām pusēm. Riannai tas bija mega hits We Found Love, bet Braunam – She Ain't You, kur viņš dziedāja par to, ka ir jaunās attiecībās, bet tās nekad nebūs tādas kā iepriekšējās.

Sasodīts, tēti!

Tiklīdz Rianna nostājās uz kājām, ieguva atpazīstamību un sāka pelnīt, pie apvāršņa uzradās tēvs, ar kuru attiecības bija pārtrūkušas pēc vecāku šķiršanās. 2008. gadā viņa bija spiesta izraidīt tēvu no sava koncerta par sliktu uzvedību dzērumā. Saskaņā ar Daily Mail 2013. gadā, lai glābtu tēvu no nokļūšanas cietumā pēc aresta Kalifornijā, Rianna samaksāja 58 000 dolāru par viņa ārstēšanu Malibu rehabilitācijas programmā. Runājot ar Rolling Stone, Rianna atklāja, ka tēvs reiz nosūtījis viņai īsziņu ar mēbeļu cenām, kuras viņš vēlējās iegādāties savai mājai. “Tas ir labi,” viņa paskaidroja. “Es došu savam tēvam jebko. Man nav grūti viņam palīdzēt. Tomēr – sasodīts, tēti, come on!”

Pēc publiskā skandāla un pārdzīvojumiem par Krisu Braunu, Rianna attapās pavisam tumšā vietā un atzina, ka cenšas sakārtot arī attiecības ar tēvu. Tomēr pat pēc mierizlīguma Riannas un tēva attiecībās turpinājās nemieri. Dažos gadījumos tas nebija nekas personisks – tas bija bizness. Kā ziņoja CNN, Rianna atklāja, ka tēvs un viņa biznesa partneris Mozus Pērkinss, iespējams, izmantoja viņas vārdu un zīmolu Fenty, lai nopelnītu. Dziedātāja un viņas pārstāvji atkārtoti lūdza abus “pārtraukt un atturēties no visām darbībām un centieniem izmantot Riannas vārdu un zīmola Fenty labo reputāciju”.

Kad lūgumi netika uzklausīti, Rianna iesniedza prasību tiesā. Saskaņā ar 2019. gada tiesas dokumentiem Riannas tēvs 2017. gadā izveidoja producentu un talantu kompāniju Fenty Entertainment, rezervēja 15 nesaskaņotus Riannas šovus Latīņamerikā, kā arī divus Staples centrā un vēl vienu T-Mobile arēnā ASV, kopsummā par gandrīz 15,5 miljoniem ASV dolāru. Tiek ziņots, ka viņš arī mēģināja izmantot zīmolu Fenty, lai nodibinātu kūrortviesnīcu līniju. 2020. gada jūnijā lieta tika nodota zvērināto tiesai, tomēr vēlāk The Blast ziņoja, ka tiesa tiek atlikta pandēmijas dēļ. 2021. gada septembrī Rianna atteicās no tiesas prāvas pret savu tēvu.

Aizrautīga uzņēmēja

Kopš karjeras sākuma 2005. gadā Rianna ir pārdevusi 60 miljonus albumu un 215 miljonus digitālo ierakstu visā pasaulē, kļūstot par vienu no visu laiku visvairāk pārdotajām mūzikas māksliniecēm. Viņa ir ieguvusi neskaitāmas balvas un ir jaunākā solo māksliniece, kurai ir 14 Billboard topa mūzikas hiti. Viņa ir filmējusies Holivudā, nosaukta par nozīmīgu kultūras ietekmētāju, un Barbadosā viņas vārdā pat tiek svinēti valsts svētki! Taču Rianna nekad nav samierinājusies ar to, kas viņai ir.

Lai gan pāri visam Rianna ir mūziķe, viņa ir sevi pierādījusi arī kā spēcīgu biznesa sievieti un aizrautīgu uzņēmēju. Bērnībā, kad Riannas tēvs papildu ienākumu gūšanas nolūkos uz ielas tirgoja apģērbu, no brīvas gribas vai piespiedu kārtā dažreiz tēvam pievienojās arī meita. “Viņa mēdza pārdot lietas ielas malā, tāpat kā es,” 2011. gada intervijā laikrakstam The Sun sacīja Riannas tēvs Ronalds Fentijs. “Viņa uzstādīja plauktus, pārdeva cepures, jostas un šalles... Viņa arī pirka saldumus, lika tos paciņās un nesa uz skolu, lai pārdotu tālāk saviem draugiem un gūtu peļņu.” Meitenes uzņēmējdarbības gars Riannas tēvam lika domāt, ka reiz viņa nonāks biznesa pasaulē. Un savā ziņā viņam bijusi taisnība.

Rianna sāka ar smaržām – sākumā bija Reb'l Fleur (2011) ar satriecošiem panākumiem, tām sekoja Rebelle (2012), Nude (2012) un Rouge (2013), visbeidzot arī aromāts vīriešiem – Rogue Men (2014).

Jau karjeras sākumā viņa skaidri definēja savu interesi par modi un vēlmi strādāt apģērbu dizaina nozarē: “Mode vienmēr ir bijusi mans aizsardzības mehānisms.” 2011. gadā šo iespēju daudzsološajai zvaigznei piedāvāja zīmols Armani. Tai sekoja sadarbība ar britu masu zīmolu River Island, amerikāņu zeķu un apakšveļas zīmolu Stance un modes grandiem: Dior un Manolo Blahnik. 2014. gadā Rianna kļuva par sporta apģērbu giganta Puma radošo direktori, vēlāk arī par vēstnesi. Pati savu modes zīmolu Fenty dziedātāja prezentēja 2019. gadā. Tiesa, pandēmijas ietekmē 2021. gadā Fenty darbība tika apturēta, “gaidot labākus apstākļus”.

Pirms tam, 2017. gadā, tirgū nonāca Riannas kosmētikas līnija Fenty Beauty, piedāvājot daudzveidīgu kosmētikas produktu klāstu visām ādas krāsām. Zīmols mainīja veidu, kā kosmētikas ražotāji uztver sievietes un viņu ādas unikālās vajadzības – pateicoties Riannai, arī citi zīmoli sāka paplašināt savu toņu klāstu un četrdesmit tonālā krēma toņi kļuva par jauno standartu. Mūziķes skaistumkopšanas impēriju 2020. gadā papildināja ādas kopšanas zīmols Fenty Skin.

2018. gadā Rianna laida klajā iekļaujošu apakšveļas zīmolu visiem ādas toņiem un dažādiem izmēriem ar nosaukumu Savage X Fenty. Īpaši atzinīgi tika novērtēta reklāmas kampaņa, kurā piedalījās arī oversize modeles.

Šopavasar izskanējis, ka Rianna ir atjaunojusi sadarbību ar Puma un top jauns, satriecošs projekts Fenty x Puma.

Šā gada Oskara balvu pasniegšanā. (Foto: Chelsea Lauren/Shutterstock/ Vida Press)

Jauna dzīves loma

Kopš multiplatīna albuma Anti izdošanas 2016. gadā, kurā bija iekļauti tādi hiti kā Work, kas tapa sadarbībā ar reperi Dreiku, kā arī Kiss It Better un Love on The Brain, Rianna no skatuves ir attālinājusies. Šo laiku viņa izmantoja, lai nostiprinātu savu vietu biznesa pasaulē, satricinot skaistumkopšanas industriju ar Fenty Beauty un izmainot apakšveļas nozares tendences ar Savage X Fenty. Rianna ir oficiāli kļuvusi par miljardieri.

2022. gadā dziedātāja nonāca mediju virsrakstos ar ziņu par grūtniecību un savu unikālo grūtniecības stilu. Viņa tika slavēta par grūtnieču modes pārdefinēšanu, jo atļāvās izcelt, nevis slēpt briestošo vēderu un ģērbties patiešām izaicinoši un seksīgi – saīsināti topi, bikses ar zemu jostasvietu, caurspīdīgi audumi… Efektīgs stils bez robežām.

“Kad uzzināju, ka esmu stāvoklī, pie sevis nodomāju, ka es nekādā gadījumā neiepirkšos specializētajos grūtnieču apģērbu veikalos. Piedodiet – ģērbties ir pārāk jautri,” viņa stāstīja žurnālam Vogue un, atsaucoties uz savu partneri A$AP Rocky, sacīja, “es vienkārši jūtu, ka, esot viņam blakus, varu darīt jebko.”

Rianna ar deviņus mēnešus veco dēliņu un A$AP Rocky uz britu Vogue vāka šā gada marta numurā.

Riannas un A$AP Rocky dēls nāca pasaulē pagājušā gada maijā. Dziedātāja žurnālam Vogue sacīja, ka tā bijusi skaista pieredze. “Es nespēju tam noticēt. Būtībā no viena cilvēka es kļuvu par diviem. Jūs ieejat slimnīcā kā pāris un izejat jau kā trīs cilvēku ģimene. Tas ir traki. Un, ak Dievs, tās pirmās dienas tiešām ir ārprātīgas. Jūs neguļat. Vispār.” Abi vecāki ir pilnībā pārņemti un izbauda mātes un tēva lomu.

“Bērns godīgi atklāj citu dzīves pusi. Tagad tu esi tur kopā ar cilvēkiem, kuriem jau ir bērni,” viņa atzīst un piebilst, ka mātes loma ļauj vēl drosmīgāk pieņemt jaunus izaicinājumus. “Tā ir apziņa, ka vari izdarīt jebko. Pat trakākās lietas.” Viens no šādiem izaicinājumiem bija uzstāšanās Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) finālspēlē jeb Super Bowl, kas izceļas ar grandioziem priekšnesumiem.

Tērpusies sarkanā kostīmā, Rianna izpildīja savus lielākos hitus un dziesmas Diamonds laikā parādīja pasaulei grūtnieces vēderiņu – dziedātāja ir otrā mazuļa gaidībās. Vēlāk Rianna teica, ka joprojām nespēj noticēt, ka piekritusi uzstāties. “Ko, pie velna, es domāju? Bet šis izaicinājums mani aizrāva, jo es tikko biju dzemdējusi bērnu un zināju, uz ko mans ķermenis ir spējīgs. Bija šī “nekas nav neiespējams” sajūta,” viņa teica. Protams, tobrīd dziedātājai nebija ne jausmas, ka uzstāšanās brīdī viņa atkal būs stāvoklī. “Tā bija gandrīz kā ārpusķermeņa pieredze,” viņa sacīja žurnālam Vogue.

Super Bowl šovs bija Riannas pirmā uzstāšanās septiņu gadu laikā.

Uzstāšanās Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) finālspēlē jeb Super Bowl. (Foto: The Republic-USA TODAY Sports/Sipa USA/ Vida Press)

Bet kā ar mūziku?

Rianna jau kādu laiku intervijās un sociālajos tīklos spekulē ar domu par jauna albuma iespējamību. “Tas, ko dzirdēsiet, nebūs tas, ko gaidījāt. Vienkārši paturiet to prātā,” 2021. gada septembrī intervijā žurnālam Billboard teica Rianna. “Es patiešām eksperimentēju. Mūzika ir kā mode. Tā ir spēle. Man vajadzētu būt iespējai valkāt visu, ko vēlos. Pret mūziku izturos tāpat. Man ir jautri, un tas noteikti būs kaut kas atšķirīgs.” Arī 2022. gadā intervijā Vogue dziedātāja apliecināja, ka mūzikai viņas dienaskārtībā joprojām ir vieta, lai gan nerunāja par konkrētām detaļām un laiku, kad jauns ieraksts varētu parādīties.

Foto: ddp/abaca press/ Vida Press

Uzstāšanās Super Bowl runas par gaidāmo albumu uzkurināja ar jaunu sparu, tomēr Rianna smejoties izteicās, ka tā neesot taisnība: “Super Bowl ir viena lieta, jauna mūzika – pavisam kas cits. Vai jūs to dzirdat, fani?” Lieki piebilst, ka liela daļa dziedātājas talanta cienītāju viņas uzstāšanos grandiozajā šovā patiešām uztvēra kā zīmi, ka viņas atgriešanās mūzikā šogad būs nenovēršama. Varbūt viņa paziņos par jaunu singlu vai albumu, vai varbūt pat koncertturneju? Tā vietā Rianna izmantoja vienu no lielākajām popmūzikas skatuvēm, lai apliecinātu, ka, neraugoties uz visām šīm kolektīvajām cerībām, viņas prioritāte šobrīd ir privātā dzīve un ģimene. Tiesa, sarunā ar britu Vogue Rianna izteikusies, ka šogad gribētu atgriezties mūzikā. Laiks rādīs.