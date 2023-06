Esi gatavs pārsteigumiem - horoskops visām zodiaka zīmēm no 12.06. līdz 18.06.

AUNS

Būs daudz ideju, kā uzlabot dzīves kvalitāti, taču ne visas izdosies īstenot. Lai nenodarbotos ar mētāšanos no vienas ieceres pie citas, izvēlies to, kas atbilst konkrētā brīža noskaņojumam. Vērtē, analizē, jo daļa piedāvājumu var izrādīties tikai tukši solījumi vai neatbilst tam, ko no tiem gaidīji. Nenoslēdzies sevī, iesaisties kolektīvās aktivitātēs, meklē domubiedrus, veido jaunus kontaktus.

VĒRSIS

Laiks ritēs vēja spārniem, jo būs notikumiem bagāts un aizraujošs. Tikšanās, iepazīšanās, jaunas attiecības un intereses – katra diena var sagādāt kādu pārsteigumu vai atklājumu. Uzmanīgi izturies pret idejām, kas radušās emocionālas pacilātības brīžos. Tādējādi gan var pietrūkt mirkļu, kuros vienkārši izbaudīt klusu kopā būšanu ar tuviniekiem.

DVĪŅI

Nesēdi aizkrāsnē, citādi augšupeju pa karjeras kāpnēm padarīsi par maz iespējamu. Gaisma tuneļa galā ir tuvu. Zinot to, būs vieglāk pārvarēt grūtības un saglabāt optimismu. Mājās nelielas domstarpības brīžiem var pāraugt nopietnā konfliktā, būs grūti par kaut ko vienoties un pieņemt adekvātus lēmumus. Kopīgi pasākumi saliedēs ģimeni, palīdzēs atjaunot zudušas radniecīgās saites. Lai izvairītos no problemātiskām situācijām, neļauj vaļu emocijām, rūpīgi pārdomā sakāmo.

VĒZIS

Tikt galā ar problēmām darbā un mājās palīdzēs pārdomāti risinājumi. Ja esi par kaut ko izlēmis, neatkāpies no iecerētā, paliec pie sava, lai cik grūti tas būtu. Tiklīdz piekritīsi mainīt savu lēmumu, vairs nebūsi situācijas noteicējs, tev nāksies pielāgoties, meklēt kompromisus. Kopīgiem spēkiem būs vieglāk īstenot iecerēto, saglabāt pozitīvu attieksmi un dzīvesprieku.

LAUVA

Koncentrē spēkus finansiālo jautājumu risināšanai. Centies neko neatstāt pašplūsmā, kontrolē situāciju, dokumentus, ievēro instrukcijas. Nepaļaujies uz to, ka tas, kas tev šķiet interesants, ir arī lietderīgs un ekonomiski izdevīgs. Attiecībās ar mīļoto neielaid šaubas un neuzticību. Esi draudzīgs un atvērts, akcentē pozitīvo, piever acis uz trūkumiem.

JAUNAVA

Ja tev pietrūks argumentu, tavu viedokli būs viegli apstrīdēt un noraidīt. Jo komunikablāks būsi, jo lielākas būs iespējas tikt galā ar sarežģītām situācijām. Svarīgākie notikumi iespējami personīgajā dzīvē. Romantisku jūtu un emociju pilnā dvēsele alks attiecību, kurās rast dzīves piepildījumu. Uz brīdi liksies, ka nav nekā svarīgāka par mīlestību.

SVARI

Meklē jaunu motivāciju sevis pilnveidošanai. Esi mērķtiecīgs, taču notikumus nesteidzini. Var rasties neliels sajukums ikdienas darbos un pienākumos. Lai to novērstu, liec lietā iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas, ievies jaunas darba metodes. Diskusijas ar kolēģiem un partneriem palīdzēs atrast veiksmīgus problēmu risinājumus.

SKORPIONS

Tevi var aizraut vairākas idejas vienlaikus. Diemžēl ne visu izdosies īstenot, jo būsi pārāk izklaidīgs, vairāk lidināsies pa mākoņiem nekā stabili stāvēsi uz zemes. Pateicoties radošam pacēlumam, lielākus panākumus gūsi darbā, kas saistīts ar mākslu, mūziku. Nedaudz palutinot sevi, noskaņojums uzlabosies, tavas pozīcijas nostiprināsies, bažas par nākotni atkāpsies.

STRĒLNIEKS

Brīva, neatkarīga rīcība stiprinās tavu autoritāti darbā, taču tava brīvdomība nepatiks tuviniekiem – viņi tavas idejas uzskatīs par utopiskām un nepraktiskām. Būs vajadzīga liela neatlaidība, lai pierādītu, ka nekļūdies. Kamēr būs iedvesma, ideju netrūks. Pārpūle un līdzsvara trūkums starp pienākumiem un izklaidi var izraisīt hronisku kaišu saasināšanos. Tas savukārt var pārvilkt svītru ļoti perspektīvām pašrealizācijas iespējām.

MEŽĀZIS

Aktuāli būs gan braucieni un mācības, gan iepazīšanās un jaunu attiecību veidošana. Nelaid garām iespēju uzzināt ko jaunu, izpētīt un iegūt pilnīgāku priekšstatu par kādu tev svarīgu tēmu. Ieteicamas mērenas fiziskās aktivitātes ar mērķi uzlabot ne tikai veselību, bet arī atbrīvoties no stresa. Vienlaikus tavā dzīvē var ienākt noslēpumi, kas nomāks dvēseli, liks aizdomāties un nedaudz piebremzēs aktīvo rosīšanos.

ŪDENSVĪRS

Par garlaicību sūdzēties nevarēsi, jo gan darbā, gan personīgajā dzīvē iespējami negaidīti, pozitīvi pavērsieni. Mazāk veiksmīgas būs aktivitātes, kas saistītas ar labklājību un finansēm. Problēmas var sagādāt pārāk liela uzticēšanās un paļāvība uz cilvēku godīgumu. Neliela deva vientulības palīdzēs atgūt pašpārliecinātību un sirdsmieru. Tas būs labs veids, kā izvairīties no uzmācīgiem un apnicīgiem uzmanības patērētājiem.

ZIVIS

Esi gatavs pārsteigumiem – gan patīkamiem, gan mazāk tīkamiem. Mīņāšanās uz vietas un aprobežotība darīs tevi nervozu, tev būs nepieciešams plašs vēriens un dinamiska notikumu gaita. Tavā galvā dzims vērienīgas idejas, bet kā tās īstenot, nezināsi. Bruņojies ar pacietību un tālredzību, centies katrā situācijā saskatīt ko pozitīvu. Publisku atzinību un labdara reputāciju būs vieglāk iemantot, ja būsi nesavtīgs.