Micelārais ūdens - kā to pareizi izvēlēties un lietot?

Micelāro ūdeņu funkcijas

Micelārie ūdeņi ir paredzēti ādas attīrīšanai no dekoratīvās kosmētikas, ikdienas netīrumiem, putekļiem un uzkrātā sebuma. Micelārajā ūdenī esošās micellas pievelk netīrumus, attīrot ādu un neizjaucot tās līdzsvaru, skaidro skaistuma konsultante Dārziņa.

Micelāro ūdeņu priekšrocība ir tā, ka tie saglabā ādas dabīgo pH līmeni, mazina apsārtumu un nomierina, tādējādi sniedzot ādai komforta sajūtu. Micelārie ūdeņi neizjauc ādas aizsargbarjeru un neaizsprosto poras, tādējādi nodrošinot efektīvu, bet maigu ādas attīrīšanu.

Micelāro ūdeni lieto, samitrinot ar to vates plāksnīti un attīrot ādu no rīta un vakarā. Tīrot sejas ādu, neaizmirstiet arī par kaklu un dekoltē zonu. Micelāro ūdeni nav nepieciešams noskalot ar ūdeni, taču ja ir vēlme, to var darīt.

Toniks vai micelārais ūdens?

Mūsdienās kosmētisko līdzekļu klāsts ir ļoti plašs, tādēļ bieži vien rodas neskaidrības par to, kurš produkts ir piemērotāks noteiktā ādas kopšanas solī un kāda ir produktu lietošanas secība. Ir jāņem vērā – katram produktu veidam ir sava funkcija un mērķis jeb rezultāts, ko tas sniedz, tādēļ nevajadzētu savstarpēji aizstāt produktus, kas paredzēti dažādiem mērķiem. Tā, piemēram, reizēm rodas neskaidrības, kā pareizi un kādā secībā jālieto toniks un micelārais ūdens. Jāatceras, ka tie ir divi dažādi produkti un viens otru neaizstāj!

Lai iegaumētu pareizu sejas ādas kopšanas produktu lietošanas secību, ir jāatceras, ka sejas ādas kopšana sastāv no trīs svarīgiem pamatsoļiem – attīrīšanas, tonizēšanas un mitrināšanas. Micelārais ūdens ir jālieto pirmajā solī jeb ādas attīrīšanas laikā, savukārt toniks – otrajā solī jeb ādas tonizēšanai. Toniks atjauno ādas dabisko pH līmeni, saglabā mitrumu ādā un noņem atmirušās ādas šūnas, kā arī sagatavo to nākamajam solim jeb mitrināšanai, skaidro Dārziņa.

Ja ir bijusi ļoti laba sejas attīrīšana un izmantotie produkti ir labi tikuši galā ar savu uzdevumu, tad tonika lietošanu var arī izlaist, tā var būt individuāla izvēle, vadoties pēc ādas sajūtām un vajadzībām. Taču nākamais jeb mitrināšanas solis ādai ir ļoti būtisks, to izlaist nevajadzētu, tādēļ noteikti pēc ādas attīrīšanas un tonizēšanas lietojiet mitrinošu krēmu, serumu vai citu līdzekli atbilstoši jūsu sejas ādas vajadzībām.

Kā izvēlēties piemērotāko?

Micelārie ūdeņi vairs nav jaunums un ir pieejami lielā dažādībā. Kā neapjukt un izvēlēties tieši jums piemērotāko? Skaistuma konsultante iesaka – sāciet ar savas ādas tipa izvērtēšanu: kādas ir tās vajadzības?

Taukainai un kombinētai ādai aktuālāka būs attīrīšana no liekā sebuma, matējošs efekts un spīdumu mazināšana. Normālai ādai – ādas atsvaidzināšana un attīrīšana no dienas laikā uzkrātajiem putekļiem un netīrumiem. Sausai ādai īpaši aktuāla būs papildu mitrināšana, ko var nodrošināt produktu sastāvā esošā hialuronskābe vai citas mitrinošas sastāvdaļas.

Savukārt jutīgai ādai jāizvēlas tieši tai piemērotie micelārie ūdeņi ar nomierinošu efektu un, piemēram, rozāciju mazinošām īpašībām. Izvēlieties līdzekļus ar jūsu ādai vajadzīgo efektu un sniegtajām īpašībām.

Tāpat pievērsiet uzmanību produkta sastāvam, lai izvēlētais micelārais ūdens nesaturētu etanolu un smaržvielas – īpaši aktuāli tas ir jutīgai ādai. Kā arī pievērsiet uzmanību, vai tas ir piemērots kontaktlēcu lietotājiem, ja jums tas ir aktuāli.