Baudi pavasari ar mirdzumu sejā 

Maijs ir īstais brīdis, lai uzlādētu organisma baterijas, atgūtu to vitamīnu daudzumu, ko izsmēluši garie rudens/ziemas mēneši, atbrīvotos no noguruma riņķiem un atgrieztu veselīgu starojumu sejā.

Ar ko sāku es? Devos pēc padoma pie savas kosmetoloģes - dermatoloģes. Pirmais, ko viņa ieteica – pamainīt ierasto skaistumkopšanas rutīnu un izvēlēties sejas krēmu ar C vitamīnu, uzsverot, ka tas ir viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, kas veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu un ir nepieciešams veselai ādai. Tas palīdz pasargāt ādas šūnas no ultravioletā starojuma izraisītā šūnu bojājuma un apkārtējā gaisa piesārņojuma, tādējādi pasargājot ādu no priekšlaicīgas novecošanās, palēninot grumbiņu veidošanos un esošo grumbiņu palielināšanos, kā arī vienlaikus mazinot noguruma pazīmes.[1]

Viņa atzina, ka skaistumkopšanā C vitamīns ir Nr.1 ieteicamo produktu sarakstā, ja pacients sūdzas par nevienmērīgu un blāvu ādas toni, raupju ādas tekstūru un mīmikas krunciņām. Tas tiek pat dēvēts par jaunības sargu, jo tieši C vitamīnam ir būtiska nozīme kolagēna veidošanās procesā organismā – kolagēns ir galvenais strukturālais proteīns, kas veido saistaudus un kas atbild gan par locītavām, kauliem, skrimšļiem, gan muskuļiem un saitēm, un arī ādai tas nodrošina elastību, tvirtumu un blīvumu.[2]

Lai maksimāli ātri un efektīvi sasniegtu vēlamo rezultātu, ar sejas krēmu vien gan šoreiz nepietiks – tā konstatēja dermatoloģe un ieteica C vitamīnu uzņemt arī iekšķīgi - mūsu organisms, pretēji zvēriem, pats nespēj sintezēt šo vitamīnu, tāpēc to jāuzņem ar pārtiku un aptiekā nopērkamiem vitamīniem.

Kad ieminējos, ka C vitamīna iekšķīga lietošana tā skābes dēļ man saistās tikai un vienīgi ar nepatīkamām sajūtām – dedzināšanu un pat sāpēm kuņģī, dermatoloģe vērsa manu uzmanību uz bezskābes C vitamīnu, ko piedāvā pašmāju farmācijas zīmols LYL love your life®.

Devos uz blakus esošo aptieku, lai painteresētos, ar ko tad šis produkts atšķiras no citu ražotāju piedāvātajiem. Farmaceites apstiprināja, ka LYL premium C tiešām ir dabiskas izcelsmes bezskābes (!) C vitamīns, kas ir labvēlīgs kuņģa gļotādai, jo nepieļauj kuņģa kairinājumu, un mazina alerģijas reakcijas iespējamību. Farmaceite apgalvoja, ka pavisam droši varu to lietot, jo tas ir draudzīgs organismam, turklāt dienas deva, kas ir 1-2 kapsulas, nodrošina vitamīna iedarbību visas dienas garumā – pateicoties īpašai LYLsmart™ tehnoloģijai, C vitamīns organismā uzsūcas pakāpeniski, tādējādi garantējot augstāko iedarbības efektivitāti. Uzņemts no rīta, tas nodrošina optimālu C vitamīna līmeni asinīs visas dienas garumā.

Foto: Publicitātes

Farmaceite izskaidroja arī to, ko nozīmē, ka LYL premium C ir bagātināts ar bioflavonoīdiem – hesperidīnu, kvercetīnu un rutīnu. Izrādās, tie ir supervaroņi, kas palīdz C vitamīnam uzsūkties organismā, aizkavē vitamīna oksidēšanos un sekmē organisma šūnu elpošanu, vienlaikus uzlabojot asins kapilāru stāvokli, regulējot cukura līmenis asinīs un normalizējot žults sastāvu.[3]

Farmaceites skaidrojums bija plašs un pārliecinošs, šaubu nav, ka LYL premium C ir īstais līdzeklis, kas man vajadzīgs, lai tandēmā ar sejas krēmu, es varētu ne tikai pārsteigt pavasari ar veselīgu mirdzumu. bet reizē uzlabot arī savu veselību, nostiprināt imunitāti un atgriezt dzīvesprieku.

Atzīstos, LYL premium C tiešām man ir īsts atradums īstajā brīdī! Vairosim pozitīvo enerģiju sevī un baudīsim pavasara atnākšanu!

Maijā iegādājies LYL premium C “Mēness Aptieka” tīkla aptiekās ar atlaidi -20%.

1. https://www.health.harvard.edu/blog/why-is-topical-vitamin-c-important-for-skin-health-202111102635

2. https://www.verywellhealth.com/vitamin-c-for-skin-5084225

3. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bioflavonoids

Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Reklāmas raksts sadarbībā ar SIA "Ozermedia".