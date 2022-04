Kā izvēlēties īsto līdzekli veseliem un skaistiem matiem?

Kā uzturēt matu veselību un izvēlēties piemērotāko līdzekli?

Ļoti bieži varam apmulst, ieraugot piedāvāto produktu klāstu. Būtiski ir pievērst uzmanību produktu sastāvam, kā arī pavisam vienkāršam faktoram – kāda ir sajūta, lietojot šo produktu. Ja patīk tā smarža, putošanas īpašības, ādas sajūta gan matu mazgāšanas laikā, gan pēc izžāvēšanas, tad tāds produkts būs piemērots tieši Jums!

Jaunums Latvijas tirgū ir Biofarmacija šampūns, kas ir īpaši izstrādāts, pamatojoties uz jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm. ReHair ir matu struktūru atjaunojošs šampūns ar biotīnu, kas stimulē matu augšanu un novērš to izkrišanu. Formulas pamatā ir augstākās kvalitātes augu ekstrakti. Tīruma kosa ir lielisks silīcija dioksīda avots, minerāla, kurš nepieciešams veselīgu matu uzturēšanā. Šī auga ekstrakts veicina kolagēna un elastīna sintēzi, kā rezultātā tiek uzlabota matu struktūra un piešķirts mirdzums. Tīruma kosā un sīpolos sastopamie aktīvie elementi veicina matu augšanu, mazina to izkrišanu, kā arī novērš matu galu šķelšanos. Lielās nātres ekstrakts, pateicoties tajā esošām miecvielām, nodrošina padziļinātu, taču maigu galvas ādas un matu attīrīšanu, regulējot tauku dziedzeru darbību. Papardes ekstrakts bagāts ar flavonoīdiem un sēra savienojumiem. Pateicoties tam, tiek stimulēta matu ataugšana vietās, kur tie ir novājināti un uzlabota to kvalitāte.

Izvēloties šampūnu, nedrīkstam aizmirst arī par kondicionieri un tā nozīmi matu kvalitātes atjaunošanā un uzturēšanā. Tas palīdzēs novērst matu stiebru virsmas bojājumus un izvairīties no matu kvalitātes zuduma. Jaunās reHair līnijas kondicionieris ir īpaši piemērots, lai restrukturizētu matu, nodrošinātu to veselību, mirdzumu un aizsardzību pret ārējās vides nelabvēlīgo ietekmi. Mati ir viegli izķemmējami, netiek radīta smagnējuma sajūta.

Formulas pamatā ir biotīns, hialuronskābe, organisko granātābolu eļļa un rīcineļļa, augu ekstrakti un augu izcelsmes keratīns. Šī kompozīcija dziļi mitrina un aizsargā matus. Sastāvam pievienotais augu keratīns iedarbojas ar atjaunojošām īpašībām, novēršot pūkošanos. Lielās nātres ekstrakts noņem elektrizēšanos, piešķir matiem spēku un spīdumu.

Svarīgi ir atcerēties, ka veselu un skaistu matu pamatā ir ne vien pareizu ikdienas kopšanas līdzekļu piemeklēšana, bet arī organisma stiprināšana no iekšpuses. Re-Hair sortimentā ir revolucionārs uztura bagātinātājs, kas bagātināts ar magniju, cinku, selēnu un varu. Šis komplekss palīdz uzturēt matu veselību un veicina normālu matu pigmentāciju. Re-Hair sevī ietver arī īpaši atlasītu dabas zālīšu spēku – tīruma kosas lakstu ekstrakts palīdz stiprināt ādas audus, veicina kolagēna un elastīna sintēzi, kā arī palīdz nodrošināt epitēlija reģenerāciju, kā rezultātā galvas āda ir veselīga un matu augšana atjaunota. Lielās nātres lapu ekstrakts veicina ādas šūnu vielmaiņu un stimulē atjaunošanos, piešķirot matiem spēku un spīdumu. Savukārt, papardes ekstrakts samazina matu izkrišanu.

(Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.)

Ceļš uz veseliem un skaistiem matiem var būt pavisam vienkāršs. Jāatrod vien īstie līdzekļi!

