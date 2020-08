Paula Freimane: Tagad ir labākais laiks, lai ātri un viegli notievētu!!! Izaicināju šos 2 latviešus un tagad izaicinu Tevi!

Paula, ar ko sākt, lai notievētu bez badošanās un sevis mocīšanas?



Es sāku no nepareizā gala – ar intensīviem treniņiem, un tas nedeva rezultātu. Realitātē – tikai ar sakārtotu ēdienkarti notiek izmaiņas ķermenī un svarā. Kad sakārtoju savu ēdienkarti, uzreiz sekoja arī rezultāts - īsā laikā atbrīvojos no deviņiem kilogramiem.



Jāni, Tu īsā laikā nometi 15kg un tiki pie presītes. Kāds bija Tavs ceļš uz to?



Es jau no 16 gadu vecuma cilāju svarus un periodiski apmeklēju sporta zāli, bet vienmēr ir garšojis arī trekni paēst. Pirms sāku lietot MonacoFit.com domāju, ka notievēt iespējams tikai, dzīvojot badā. Man nebija izpratnes par pareizu ēšanu. Tagad saprotu, ka galvenais laba auguma noslēpums ir sakārtota (un garšīga) ēdienkarte, nevis sports.

Vēl nesen es skatījos uz sevi spogulī un redzēju apaļu bluķi. Tad draugs mani pierunāja 3 dienas pamēģināt Paulas programmu MonacoFit.com. Sāku ar neticību, bet beigās 3 mēnešos zaudēju 15 kilogramus un nomainīju drēbes no XL uz M izmēru.

Evija, vai Tev gāja tikpat viegli un ātri?

Pirms MonacoFit.com es mocīju sevi ar dažādām dietām, kas neveselīgā veidā ļāva nomest labākajā gadījumā 2 kilogramus. Pēc tam svars, protams, strauji atgriezās. Vēl aizrāvos ar atrunām, ka nevaru nomest svaru, jo nav laika sporta zālei. Tagad saprotu, ka skaista auguma noslēpums ir balanss starp pareizajiem vingrojumiem un sakārtotu (un garšīgu) ēdienkarti.

Ar MonacoFit.com ļoti ātrā tempā samazinājās vidukļa apkārtmērs un pavisam drīz varēja jau redzēt izteiktu vēderpresi! Apkārtējie brīnījās, kā progress var būt tik acīmredzams un ātrs!

Kopumā es ar Paulas metodi esmu nometusi vairāk nekā 7 kilogramus un nedomāju apstāsties, jo tas tiešām ir viegli un efektīgi - nekādas piespiešanās, badošanās vai jo-jo efekta! Tas ir pa spēkam ikvienam, neizejot no mājāmo un netērējot kaudzi naudas.

Paula, kā Tu komentē Evijas un Jāņa satriecošos rezultātus?



Es lepojos ar katru viņu nomesto kilogramu! Viņi vienkārši sekoja programmas norādījumiem un rezultāti jau runā paši par sevi! Man ir liela pieredze un pēc tās zinu, ka grūtākais ir sākt. Vajag vienkārši pamēģināt MonacoFit.com mājās tikai nedēļu un rezultāts būs gan spogulī, gan uz svariem. Es ceru, ka Evija un Jānis visiem kasjauns.lv lasītājiem būs kā piemērs, ka notievēt viegli un ātri ar MonacoFit.com ir pavisam reāli!

Uz ko Tu izaicini cilvēkus, kas tagad lasa šo rakstu?



Vai Tu sapņo par skaistu augumu, kuru joprojām neesi ieguvusi? Vai liekais svars Tev traucē? Ja tā, tad vienkārši pieņem lēmumu un izmēģini MonacoFit vismaz vienu nedēļu! Sāc tagad un šī būs Tava labākā vasara!

Reklāmas raksts tapis sadarbībā ar Monacofit