Džuzepe Paterno, kurš dzīvo Palermo pilsētā, ir pensionējies dzelzceļa nozares darbinieks. Kad viņš auga, ģimene bija nabadzīga, tāpēc viņš saņēma vien pamatizglītību. Vēlāk, jau 31 gada vecumā, vīrietis saņēma vidusskolas atestātu, bet 2017. gadā nolēma beidzot iestāties universitātē. “Tagad vai nekad,” par savu lēmumu žurnālistiem pastāstīja Paterno.

Pirms trim gadiem viņš iestājās Palermo universitātē, kur nolēma studēt vēsturi un filozofiju. “Es sapratu, ka ir mazliet par vēlu iziet trīsgadīgo programmu, bet teicu sev: “Raudzīsim, vai varu to izdarīt”,” stāsta sirmgalvis. Lai pildītu uzdotos darbus, talkā viņam nāca cilvēks, kurš tekstu ievadīja datorā, bet lasīja viņš tikai no tām grāmatām, kuras pats varēja paņemt rokā, izvairoties no mācību materiālu digitālajām versijām.

Pagājušajā nedēļā 96 gadus vecais Paterno tomēr absolvēja universitāti, kļūstot par vecāko universitātes beidzēju valstī. Lai arī mācību laiks ir garām, vīrietis turpina studēt un pārlasīt grāmatas, kā arī ir iecerējis pierakstīt un pārskatīt visus tekstus, kuriem viņam pietrūka laika iepriekš.

“Zināšanas ir kā koferis, ko nēsāju sev līdzi. Tās ir dārgums,” viņš norāda.