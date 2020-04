Var dzimt pārdroši plāni un lēmumi - horoskops visām zodiaka zīmēm no 20. līdz 26.04.

AUNS

Nedzīvo ilūzijās, pacenties ātri un precīzi novērtēt cilvēkus un viņu patiesos nodomus. Esi paškritisks. To novērtēsi vēlāk, kad pašam pietrūks drosmes atzīt savus trūkumus, taču situācija prasīs no tevis godīgas atbildes. Nedaudz samazini darba tempu, vairāk laika velti atpūtai, garīgām aktivitātēm. Nesāc neko jaunu, jo tas, kas pirmajā brīdī šķitīs daudzsološs, vēlāk var sagādāt vilšanos.

VĒRSIS

Strīdos nāksies lauzt ne vienu vien šķēpu. Ideju aizstāvēšana prasīs daudz spēka un izturības, taču rezultāts būs ieguldīto pūliņu vērts, jo tieši tad atraisīsies tavas spējas un tu panāksi visu, ko vēlies. Katra uzvara vairos ticību saviem spēkiem, cels autoritāti, būs vērtīgs ieguldījums tavas personības pilnveidē. Palielināsies iespējas gūt ievērību un iedibināt labas attiecības ar priekšniecību.

DVĪŅI

Neesi aizspriedumains, pieļauj nelielas atkāpes, mainies līdzi laikam un tendencēm. Esi gatavs pielāgoties jaunām situācijām, negaidītiem pavērsieniem. Nedusmojies uz cilvēkiem, kas norāda uz taviem trūkumiem. Labāk tos zināt nekā izlikties neredzam un nonākt neveiklā situācijā, kad tie izpaudīsies nekontrolēti. Daudz ko no iecerētā paveiksi, pieaugs tava pašpārliecinātība, gatavība nepadoties.

VĒZIS

Pieņem pārdomātus lēmumus. Tiklīdz zaudēsi spēju valdīt pār situāciju, pieļausi kļūdas, kas nenāks par labu tavai reputācijai. Lai nezaudētu kontroli pār notiekošo, centies izdarīt apzinātu izvēli, nevis vadīties pēc principa – kā ir, tā ir. Neatsakies no kaut kā tikai tāpēc, ka tev šķiet – tu ar to netiksi galā. Tikmēr pievērsies hobijam, kas palīdz novērst domas no nepatīkamām lietām.

LAUVA

Ar personisku jautājumu risināšanu vien neaprobežojies, iesaisties arī sabiedriskās aktivitātēs – līdzcilvēki ar tevi labprāt sadarbosies un piedalīsies tevis organizētās aktivitātēs. Palīdzi tiem, kam klājas grūti. Piesardzīgs esi, komunicējot ar tuviniekiem, kāds asāks vārds var izraisīt nevēlamus konfliktus un nesaskaņas. Lai panāktu savstarpēju sapratni, būs vajadzīga pacietība un tolerance.

JAUNAVA

Viegli apgūsi darbā nepieciešamās zināšanas. Šaubas par pieņemto lēmumu pareizību izkliedēsi ātrāk, ja tev šajā jautājumā būs domubiedri vai padomdevēji. Tavā galvā var dzimt pārdroši plāni un lēmumi, kurus nekavējoties gribēsi īstenot. Labu rezultātu dos rūpīgi saplānota, racionāla rīcība. Aizstāvot savas intereses, nekļūsti ietiepīgs.

SVARI

Plašas pārmaiņas dzīvē neplāno, jo iespējamas dažādas aizķeršanās, pārpratumi, kas neļaus visam ritēt, kā iecerēts. Stingra, konsekventa nostāja palīdzēs nenovirzīties no iecerētā. Lai izvairītos no pārmērīgas slodzes, neiedomājies, ka esi neaizstājams, pieņem partneru, kolēģu vai vienkārši labu cilvēku piedāvājumu palīdzēt. Katra situācija var būt citāda un prasīt no tevis lielu koncentrēšanos.

SKORPIONS

Apstākļi no tevis pieprasīs elastīgu, radošu un no aizspriedumiem brīvu pieeju uzdevumu risināšanā. Pat ja nāksies patērēties vairāk, nekā paredzēts, tas atmaksāsies. Lai tiktu pie vēlamā rezultāta, liec lietā gan savas lietišķās spējas, gan personības valdzinājumu. Spēsi atstāt uz citiem lielu ietekmi, pārliecināt par savu viedokli un aizraut ar savām idejām.

STRĒLNIEKS

Šķietami draudzīga saruna ar tuviniekiem pavisam negaidīti var pāraugt strīdā. Radinieki tev pārmetīs nepraktiskumu un lidināšanos mākoņos. Viņu kritika būs nesaudzīga, toties patiesa. Lai izvairītos no domstarpībām, izvērtē savu iespēju robežas, nesoli to, ko nespēj izpildīt. Apzinies sava rakstura stiprās puses – tas palīdzēs saprast, ar ko vari izcelties un gūt panākumus, ar ko izpelnīties kritiku.

MEŽĀZIS

Spried un rīkojies racionāli, domā par paša izdevīgumu. Tev veiksies, ja spēsi tikt galā ar vairākiem uzdevumiem vienlaikus. Ja rodas vēlēšanās kritizēt draugus un kolēģus, palielini slodzi. Biežāk esi kopā ar cilvēkiem, kuri respektē tavas rakstura īpatnības un saglabā labas attiecības arī tad, kad jūsu intereses atšķiras. Tikai nekļūsti augstprātīgs, nepiedēvē sev lielākus nopelnus, nekā tie ir patiesībā.

ŪDENSVĪRS

Ja esi sadrūmis un nomākts, neizgāz savu slikto omu uz apkārtējiem. Vēlāk koncentrējies uz dzīves materiālo pusi. Velti uzmanību finansiālās situācijas stabilizēšanai. Pārskati tēriņus, izvērtē savus iepirkšanās paradumus. Itin viegli atradīsi loģiskus, racionālus, viegli īstenojamus risinājumus. Nepiespiestā gaisotnē sekmīgi risināsies nopietnas sarunas par biznesu.

ZIVIS

Būsi ierāvies sevī un pavisam nelabprāt ņemsi vērā līdzcilvēku ieteikumus, lai cik lietderīgi tie būtu. Kamēr tev neizdosies nedaudz distancēties no savām problēmām, saskatīt patiesos neveiksmju iemeslus būs grūti. Tomēr vairāk par visu tevi nodarbinās labklājības jautājumi. Pat tad, ja ienākumi nebūs lieli, tos pareizi sadalot, izdosies gan apmierināt savas vajadzības, gan ietaupīt.

