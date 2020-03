Kas patiesībā ir feminisms? Rakstniece Inga Gaile: "Varbūt vīrieši baidās no līdzvērtīgām tiesībām"

Par šiem un citiem ar ikdienas feminismu saistītiem jautājumiem Patiesā Dzīve aprunājās ar vienu no Latvijas zināmākajām sieviešu tiesību aktīvistēm un feminisma skaidrotājām – dzejnieci, rakstnieci un dramaturģi Ingu Gaili. Viņas spēku var tikai apbrīnot – Inga ir sešu dzejas grāmatu, kā arī trīs romānu un stāstu krājuma autore, Ģertrūdes ielas teātrī un Dirty Deal Teatro iestudētas piecas viņas lugas, viņas literārie darbi tulkoti lietuviešu, angļu, igauņu, bengāļu un citās valodās.

Turklāt 2015. gadā Inga Gaile Latvijā iedibināja Sieviešu stendapu, kas laikam gan patlaban ir redzamākā feminisma platforma. Kopš 2018. gada Gaile ir Latvijas PEN kluba priekšsēdētāja. Pašlaik romānu un monogrāfiju sērijā Es esmu… top Ingas Gailes romāns par Ivandi Kaiju.

Rakstniece Inga Gaile uzrunā klātesošos Sieviešu dienas solidaritātes gājiena "Izvēle un brīvība!" laikā pie Saeimas nama. (Foto: LETA)

Īsi par feminismu un stereotipiem

Saistībā ar feminismu sastopamies ar dažnedažādiem stereotipiem – visas feministes ienīst vīriešus un ir homoseksuālas; feministes ir resnas un spalvainas – un tamlīdzīgi. Taču pēc būtības šodien ar feminismu saprotam domāšanas sistēmu un metodi, kas velta uzmanību daudzām jomām – sociālajai, filozofiskajai, reliģiskajai – un akcentē tajās iesakņojušos nevienlīdzību ar nolūku to labot. Protams, mūslaikos nav tādas vienotas feminisma definīcijas, jo tas izpaužas visdažādākajās jomās – arī mākslā, mūzikā, kino un literatūrā.

Pavisam īsi un tikai atgādinājumam – feminisms sākās kā politiska kustība, kas aizstāv sieviešu tiesības, un tā saknes rodamas jau 18. gadsimtā, kad Francijā tapa pirmā sieviešu tiesību deklarācija. Nosacīti var izšķirt trīs feminisma viļņus. Pirmajā (19. gs. beigas–20. gs. sākums) sievietes cīnījās par savām politiskajām tiesībām, kā arī tiesībām strādāt; otrais (20. gs. vidus–20. gs. 70.–80. gadi) bija – un joprojām ir – stāsts par sievietes tiesībām strādāt, par sievietes privātajām tiesībām un sievieti kā otro dzimumu; trešais vilnis (20. gs. beigas) iekļāva arī konkrētas, nereti pretrunīgas grupas.

Protams, šie posmi nav strikti nošķirami, galvenokārt jau tāpēc, ka dažādās pasaules valstīs feminisms koncentrējas uz atšķirīgām problēmām, dažkārt pat nonākot pie savstarpēja konflikta. Tikai daži piemēri. Septiņdesmitajos gados ASV izveidojās t. s. melnais feminisms, kas līdzšinējai kustībai par sieviešu tiesībām pārmeta pārliecīgu koncentrēšanos uz baltās vidusšķiras tiesībām, neņemot vērā tumšādaino sieviešu līdztiesību.

Savukārt trešā viļņa laikā papildus melnajam feminismam attīstījās citu marginālo grupu tiesību aktualizācija – muherisms, kas īpaši koncentrējas uz Latīņamerikas sieviešu tiesībām, zilo teorija, kas aizstāv LGBT grupu līdztiesību, kā arī ekofeminisms, kura dažādi atzari akcentē patriarhālās kultūras nelabvēlīgo ietekmi uz dabas resursiem. Trešajā feminisma vilnī aktualizējās arī jautājumi par vīrieša tiesībām, piemēram, nebūt izteiktam mačo vai galvenajam pelnītājam, bet izvēlēties nestrādāt, veikt mājas soli u.tml.

Arī Latvijā feminisms nav nekas svešs. Līdzīgi kā daudzās citās Eiropas valstīs, 20. gadsimta sākumā tas vairāk aktualizējās tieši kultūras dzīvē, pateicoties, piemēram, tādām personībām kā Aspazija, Zenta Mauriņa, Ivande Kaija un citām. Padomju okupācijas laikā feminisms iekļāvās marksistiskās domāšanas rāmjos, uz papīra pasludinot sievietes līdztiesību vīrietim, bet realitātē vēl jo vairāk iezīmējot to, ko pētniecībā ierasts apzīmēt ar jēdzienu trejāda nasta, proti, uz sievietes pleciem gūlās gan algots darbs, gan rūpes par mājsaimniecību, gan arī sabiedriskie pienākumi (iesaiste vietējās komisijās, dažādās strādnieku apvienībās u. tml.).

Jautājums par dzimumu līdztiesību joprojām tika skatīts lielākoties nodarbinātības perspektīvā, par sieviešu galveno atbildību joprojām uzskatot rūpes par ģimeni. Šķiet, lielisks padomju feminisma simbols ir uzcītīgās strādnieces-mātes-komunistes tēls (ne velti mātēm tolaik tika izsniegti arī ordeņi).

Pēc neatkarības atgūšanas izmaiņas, protams, ir notikušas, taču lielākoties feminisms joprojām tiek uzskatīts par elitāru, no dzīves atrautu kustību. Patriarhālā sabiedrībā, kurā joprojām vērojama izteikta sabiedrības noslāņošanās un milzīga ekonomiskā un līdz ar to arī sociālā atšķirība starp dažādiem slāņiem, līdztiesības jautājumi nereti tiek uzskatīti par sava veida ekskluzivitāti. Tomēr ir atsevišķas platformas, kas šos jautājumus aktualizē, norādot tieši uz patriarhālās sabiedrības vēsturiski veidojušos nevienlīdzību attiecībā pret sievietēm, un nav nekāds brīnums, ka lielākoties šie jautājumi tiek skarti, izmantojot mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus.

Lūk, tikai daži piemēri vizuālajā mākslā – sieviešu tiesības tiek akcentētas Rasas Jansones, Mētras Saberovas, Elīnas Brasliņas, Ingrīdas Pičukānes un citu mākslinieču darbos, kā arī, piemēram, Janas Kukaines kūrētajās izstādēs. Līdztiesības jautājumiem pievēršas arī literatūra un mūzika. Tomēr, kā uzskata Inga Gaile, situācija mūsdienu Latvijā aizvien nav viennozīmīga, jo “mūsu sabiedrība dažādos veidos joprojām rāj sievietes, kas atļaujas būt feministiskas vai vispār paust kādus uzskatus, vai dzīvot nepareizi. Un rāj, demonizē vairāk sievietes.”

Āksta lomu uzņemoties

Inga Gaile ir viena no redzamākajām rakstniecēm feministēm. Sarunā ar Patieso Dzīvi viņa atklāj savu ceļu līdz feminismam, atceroties laikus, kad vēl pirms bērnu piedzimšanas noraidījusi piedāvājumu piedalīties sieviešu dramaturgu sanāksmē Zviedrijā. Tagad viņa to skaidro ar vēl joprojām ārkārtīgi aktuālu jautājumu latviešu feminismā – dažādu stereotipu dēļ sievietes nereti baidās “iekļūt drausmīgo feministu kategorijā”.

Lai arī viņa uzsver, ka zināšanas par feminisma teorijām ir ieguvusi jau agrā jaunībā, un atzīst, ka ar feminismu saistīti motīvi parādās arī viņas agrīnajos darbos (piemēram, dzejas krājumos Laiks bija iemīlējies, Kūku Marija), personīgajā pieredzē par būtisku pavērsienu Gaile uzskata bērna piedzimšanu.

“Kad piedzima meitiņa, man bija 31 gads, es jau biju šo to sasniegusi un jutos pelnījusi laiku arī savam darbam. Bet tad es nonācu šajā situācijā, kur vīrietis nesaprot, par ko es runāju, kad es saku, ka mums ir jādala aprūpe pilnībā uz pusēm. Nesaprot nevis tāpēc, ka viņš būtu stulbs, bet tāpēc, ka mūsu kultūras paradums nav tā darīt. Viņš taču mani pazina jau kādu laiciņu pirms tam un zināja, ka nebūšu nekāda mājsaimniece.

Bet man liekas, ka vīrieši līdz pēdējam brīdim domā: ai, gan jau viņa pārvērtīsies un iekūņosies! Varbūt ar kādu tā ir noticis, bet es neticu. Tā kā viņš nebija gatavs to atbildību par bērnu uzņemties tik lielā mērā, jo tā neļāva viņa audzināšana, es sāku par to domāt. Tad es kļuvu arvien feministiskāka un sāku aktīvāk meklēt atbalstu, lai nejustos tik nepareiza ar savām vēlmēm un vajadzībām.”

Rakstniece uzsver – acīmredzot līdz šim brīdim savā dzīvē viņa nav gribējusi tikt rāta, gribējusi būt paklausīga un normāla sieviete. “Un vēl, kas ir spēcīgi – man piedzima bērns, un tad es beidzot aizgāju pie terapeita. Domāju, daudzas sievietes šo sajūtu zina, – kamēr viņām nav bērna, ir sajūta, ka nav par sevi jāinteresējas un jārūpējas. Kad piedzima Alise, es sapratu, ka man vajag palīdzību un atbalstu arī tāpēc, lai viņai būtu laba mamma.

Domāju, ar to brīdi es beidzu izlikties par to, kas es neesmu; arī viņai ir liela nozīme. Terapijas process mani iedrošināja runāt par kardinālākajām traumām, kas man ir bijušas ļoti nozīmīgas. Arī atbildēt uz to, kāpēc es veidoju kopību. Es gribēju būt brīva no visām tām lietām, kas mani mocīja. Apzināti jau es neizdomāju, ka gribu būt feministe, es vienkārši gribēju justies labāk. [..] Es ļoti negribu, lai arī manai meitai būtu jāmokās ar sava ķermeņa nepieņemšanu. Es gribu, lai sievietes par šīm lietām runā un lai mainītos sabiedrības objektivizējošā attieksme pret sievietes ķermeni. Tas daļēji izaug no manas vēlmes rūpēties par bērniem.”

Savukārt ar rakstnieces otrā bērna piedzimšanu sakrīt laiks, kad Latvijā, sākotnēji nejaušas sagadīšanās dēļ, tapa viena no būtiskākajām un populārākajām platformām, kas ne vien pievēršas sievietes pieredzei, aktualizējot sabiedrībā diskusiju par sasāpējušiem un tabu jautājumiem, bet arī veicina dažādu žanru platformu tālāku attīstību. Runa ir par Sieviešu stendapu, kas pirmo uznācienu piedzīvoja 2015. gadā. Šīs platformas vērtējums dažādos skatupunktos mainās skalā no -1 līdz +10, taču būtiskākais – tās parādīšanās rosināja diskusiju sabiedrībā, noliekot sievieti un viņas pieredzi uzmanības centrā.

No nelielas domubiedru grupas, kas sapulcējas, lai publiski uzdrošinātos runāt arī par sievietei būtiskām, bet sabiedrības stigmatizētām problēmām, kas ietver sievietes pieredzi, tā attīstījusies plašākā kustībā. Kā norāda Gaile, ir būtiski veidot šādas platformas, kas darbojas citā paradigmā nekā, piemēram, vairums sieviešu žurnālu, kuros atainotā sieviete aizvien ir paklausīga un par neforšām lietām nerunā.

“Mēs galīgi nebijām paklausīgas. Ir ļoti dažādi, bet ir gadījumi, kad kāda dalībniece pastāsta pavisam nesmieklīgu stāstu – par izvarošanu bērnībā, par abortu. Man bija ļoti svarīgi, ka tas ir sociāls projekts,” atzīst Gaile. Stendapā, protams, uzstājas arī profesionālas komiķes, bet citām sievietēm, kuras uzdrošinās uzstāties, ir izredzes par tādām kļūt.

Inga Gaile ir ievērojusi, ka arī par politiku vīrieši joko daudz retāk un uzmanīgāk. Taču sabiedrībai ir nepieciešams savs āksts. “Tas ir āksta motīvs arī karaļu galmos, ka viņu nevarēja sodīt par to, ko viņš tur dažreiz murgo – jo ir kāds, kam ir jāpasaka tiem, kas ir pie varas, ka kaut kas nav kārtībā. Varbūt vīriešiem, kuri tāpat ir pie varas un bauda varas augļus, ir grūtāk to izdarīt,” spriež rakstniece.

Gandrīz katrā stāvizrādē izskan ne vien smieklīgi, bet arī ļoti dusmīgi stāsti. Gaile uzsver, ka divas tēmas, kas šobrīd ir ārkārtīgi aktuālas Latvijā un vistiešākajā mērā saistītas ar sieviešu vai marginalizētu grupu tiesībām, ir jautājumi par partnerattiecību likumu un Stambulas konvenciju. “Visas šīs baznīctēvu Bībeles interpretācijas un viena teikuma izraušana no Pāvila vēstules korintiešiem, un stāstīšana, ka geji ir ļaunuma avots… Es par to mēdzu runāt. Es vispār ļoti daudz runāju par Jēzu un to, kas man šķiet problemātiski tajā, cik ļoti tomēr katoļu un luterāņu galvas ietekmē politiskos procesus mūsu valstī. Man ir svarīgi, ka ir kāda platforma, kur varu par to runāt,” atklāja Gaile.

Sieviešu stendaps joprojām notiek, un, lai arī apmeklēt šo notikumu vairāk vedas vien rīdziniekiem, arī interneta platformās, piemēram, YouTube, joprojām ir pieejamas atsevišķas uzstāšanās. Turklāt 2019. gadā ar LTV dokumentālo filmu sērijas Latvijas kods gādību skatītājiem pieejama kļuva arī režisores Adrianas Rozes filma par Sieviešu stendapa veidotājām Vārdotājas.

Puscilvēku situācijas labumiņi

Sievietes, kas Latvijā publiski aizstāv feminisma idejas, nereti tiek rātas arī par daudziem ikdienas jautājumiem. Jau pieminēju stereotipus par resnām un spalvainām sievietēm, taču šis stereotips izriet arī no patriarhālās sabiedrības daļas vēlmes iebaidīt sievietes. Ja viņas būs kā feministes – resnas un spalvainas –, ar viņām taču neviens negribēs veidot pareizo (Satversmē paredzēto) ģimeni.

“Turklāt man personīgi ļoti patīk resni un spalvaini cilvēki,” saka Inga. Vēl kāds visai izplatīts jautājums, kas bieži vien raisa neizpratni vai vedina provocēt feministes ar jautājumu “Kā tad tu to pieļauj?”, ir pavisam ikdienišķas parādības. Piemēram, senu senie un sabiedrībā labi iesakņojušies pieklājības principi paredz, ka vīrietis pasniedz sievietei mēteli vai palaiž pirmo, ejot pa durvīm. Kā šie ikdienas sīkumi iederas feminisma paradigmā?

Inga Gaile šajos sabiedrības ieradumos nekādu paradoksu nesaskata un uzsver vienu no centrālajām feminisma vērtībām – personas izvēles brīvību. Viņa šādu kritiku uzskata par pārspīlētu vispārinājumu, norādot, ka situācijas ir dažādas. “Ja es zinu, ka viņam patīk pasniegt mēteli, pat ja man nav salauzta roka, man tas nesagādā problēmas. Un man nav problēmu pasniegt viņam mēteli, ja, teiksim, viņam ir salauzta roka. Un, piemēram, ja es stiepju bērna riteni un kāds man patur durvis, es domāju, ka tas ir kolosāli un nav nekādā pretrunā ar manu feminismu. Es arī paturu durvis cilvēkiem, kas steidzas, māmiņai ar milzīgu vēderu, vecākam cilvēkam – neatkarīgi no dzimuma,” viņa komentē, piebilstot – visbiežāk šie gadījumi ir situatīvi un jāvērtē kontekstā.

Tomēr līdz ar šīm situācijām izkristalizējas arī citas, kas savukārt atklāj feministiskas domāšanas un sabiedrības gaidu skaudrās pretrunas. Inga Gaile saka – šādās runās faktiski var saskatīt pārmetumu: “Ā, jūs izliekaties par brīvdomīgām, bet patiesībā gribat labumiņus, kas jums tiek no tā, ka tiekat uzskatītas par puscilvēkiem!”

Labs piemērs ir jautājums – ja sieviete ir feministe, kļūst par feministi vai pauž feministiskus uzskatus, vai tas nozīmē, ka viņa vairs nevarēs lakot nagus, apmeklēt kosmetologu vai nēsāt augstpapēžu kurpes? Nebūt ne! Šajos gadījumos, uzsver rakstniece, runa allaž ir par izvēles brīvību un motivāciju.

Piemēram, ja sievietei ir muguras problēmas vai vienkārši nepatīk augstpapēžu kurpes, taču viņa tās tomēr nēsās, sekojot stereotipam, ka tā izskatīsies seksīgāka un patiks, tā nebūs brīva izvēle – to diktēs bailes tikt izraidītai no sabiedrības. Cits jautājums – ja sievietei vienkārši patīk augstpapēžu kurpes un ir komfortabli tajās staigāt. Būtiskākais – kā jebkuram cilvēkam – neatkarīgi no dzimuma, starp citu – apzināties savas vēlēšanās un nepieciešamības un dzīvot saskaņā ar tām. Tomēr Gaile uzsver – daudzas sievietes joprojām dzīvo lielās bailēs tikt noraidītas, lielās alkās tikt gribētas, par spīti savām patiesajām vajadzībām.

“Tas nav tāpēc, ka latviešu sievietes būtu stulbenes,” viņa skaidro. “Sievietes mūsu reģionā, piemēram, mana vecmamma, domāju, arī es zināmā mērā, dzīvojam bailēs, ka vīrieši vienkārši pazudīs. Jo vecmamma un vecvecmamma piedzīvoja, ka vīriešu vienkārši vairs nebija – viņi tika nošauti, pazuda.” Šis aspekts – sieviete, kurai ir jāiztiek vienai, – daļēji iezīmējas arī Gailes jaunākajā romānā "Skaistās", vienlaikus gan atklājot to, kā sieviete mainās līdz ar laikmetu. Un apliecinot autores teikto – sieviete var viena, un labi var viena. Sieviete dzīvos pilnvērtīgi arī bez vīra un bērniem.

“Piedzimstot un augot cilvēks primāri ir cilvēks, nevis sieviete vai vīrietis. Nē, primāri ir cilvēki, kuri brīvā sabiedrībā pēc tam noskaidro, kāda ir viņu seksualitāte, un izvēlas, vai viņi grib bērnus vai negrib. Tas, ka meitenēm jau no mazām dienām māca viņu funkcionalitāti, ir ierobežojoši,” saka Gaile. Viņa ir pārliecināta – nereti tas notiek ar slēptiem resursiem, proti, meitenei tiek stāstīts, ka viņa ir topošā māte vai sieva, vai kā viņai jāizskatās. Būtiskākais ir dot šo izvēles brīvību, un to cilvēkam var iedot tikai sabiedrība, kurā viņš dzīvo.

Kāda droši vien pieaugušā vecumā piedalīsies skaistumkonkursā, kļūs par sievu un māti, dzemdēs bariņu bērnu, bet citas liktenis, piemēram, būs atrast zāles pret vēzi. “Ja mēs sievieti, kuras liktenis būs atrast zāles pret vēzi, iebāzīsim dzemdējošās mašīnas formā, viņa tās zāles var arī neatrast. Vai darīt visus darbus vienlaikus un pārmērīgi nogurt,” skaļi domā rakstniece.

Bailes atdot varu

Bieži vien tieši dzejnieču un rakstnieču daiļradē sievišķība vai vientulība tās dziļākajās izpausmēs stereotipiski tiek skaidrota kā gaidas pēc vīrieša – ka viņš beidzot nāks un ieviesīs kārtību mikrokosmosā, kurā iestājies disbalanss. Un tas nu ir tiešām patriarhālās pasaules skaidrojums par lietu kārtību. “Un interesanti, kāpēc tai tāds ir izdevīgs?” Par Skaistajām – Inga teic, ka neraksta, lai pierādītu ideju.

“Pat ja, sākot darbu, man ir kaut kāda ideja vai satraukums par netaisnību, kas mani dzen rakstīt, tad darba gaitā es rakstu par saviem varoņiem un viņu raksturu likumsakarības ir tās, kas nosaka viņu izvēles.”

Autore akcentē – nav runa par prinča baltā zirgā gaidīšanu, bet gan par mīlestību, kas ir cilvēciska nepieciešamība neatkarīgi no dzimuma. Mīlestību viņa raksturo kā universālu, un tam var tikai piekrist. “Es esmu definējusi sevi kā heteroseksuālu un ilgojos pēc attiecībām ar vīrieti. Nav pretrunas tajā, ka esmu šajā modelī, kas ir valsts atbalstīts, un nav pretruna, ka esmu feministe,” viņa skaidro, atkal un atkal akcentējot līdzvērtības nozīmību jebkurās attiecībās.

Liela problēma ir ar to, ka nereti, runājot par sievieti – un to apliecina arī šādi literatūras interpretācijas gadījumi –, bieži vien parādās objektivizējošas iezīmes, arī mediju rakstos. Tiek apspriests sievietes skaistums, izskats, viņas funkcionalitāte, iespējamais ieguldījums tautas vairošanā un tamlīdzīgi, taču netiek saklausīta sievietes pašas balss.

“Tas notiek neapzināti. Ir jāapstājas un jāatzīst kļūdas, jāklausās, ko sievietes stāsta. Galu galā mūsu racionālā loģika balstās Aristoteļa dogmās, varbūt tur kaut kas slēpjas. Aristotelis saka – sieviete ir puscilvēks, bet vergs vispār nav cilvēks. Nav tā, ka viss, ko Aristotelis būtu rakstījis, būtu metams laukā, bet jāatzīst, ka tā ir viņa kļūda, jo sievietes bija cilvēki arī tolaik. Un šī kļūme ir jālabo,” uzskata Gaile.

Lai arī feminisma situāciju Latvijā viņa vērtē kā labāku nekā, piemēram, pirms diviem gadiem – sievietes daudz mazāk baidās tikt stereotipizētas, biežāk un atklātāk runā par neērtām tēmām un iestājas pret vardarbību –, viņa tomēr uzskata, ka esam kaut kur pa vidu. Dažādos feminisma jautājumos un LGBT jautājumā nekas nav mainījies kopš 2015. gada. “Ir valstis, kas šķitušas daudz konservatīvākas, bet ir mainījušas savu politiku. Bet Latvija? Es nezinu – tas ir tā kā kaut kāds nacionālais raksturs. Ļoti interesanti – spītīgs nē, bez atbildes uz “kāpēc?”. Šis mani sadusmo,” neslēpj rakstniece.

Ar nelielu ironiju viņa jautā, ka varbūt vīrieši ļoti baidās no līdzvērtīgām tiesībām gejiem (vai sievietēm), jo baidās, ka pret viņiem var sākt izturēties tāpat, kā viņi gadu simtiem izturējušies pret sievietēm. Te, protams, kā lielākoties feminismā, runa nav par kādiem konkrētiem vīriešiem, bet par cilvēkiem, kuri atbalsta vēsturisko patriarhālo situāciju, kas izveidojusies vīriešu pārvaldītā pasaulē, apspiežot atšķirīgos; tiklab to ar vārdu vīrieši var saprast patriarhāli domājošas sievietes. “Un tad varbūt taktika ir teikt – nebaidieties. Cilvēki nav tik ļauni, kā jūs par viņiem domājat. Ir saprotams, ka šobrīd ir mulsinošs laiks, jo daudz kur ir pieļautas kļūdas.”

Jebkura šāda apspiešana vienlaikus ir arī muļķīga cilvēkresursu tērēšana. Ja cilvēki tiek rāti vai diskriminēti, ir acīm redzams, ka viņi nespēs savu potenciālu tik labi attīstīt un izvēlēsies, piemēram, šo valsti pamest, lai dzīvotu citviet Eiropā, kur var atļauties būt brīvi, elpot un īstenot sevi jebkurā profesijā. Inga Gaile uzskata – visbiežāk šo spītīgo nē izraisa patriarhāli domājošo bailes atdot varu.

“Bet mums jau īsti nav tās varas nevienā no galvenajiem jautājumiem. Ne dzīvības, ne nāves, ne seksualitātes jautājumos mums nav varas. Bet mēs esam to kaut kā sagrābuši, jo visas šīs tēmas ir tik bailīgas,” saka rakstniece. Un, šķiet, tieši šo – ka ir tik daudz kas lielāks par mums, ko nevaram ietekmēt, – ir vērts atcerēties ikreiz, kad ikdienā sastopamies ar feminismu vai stereotipiem par to – neatkarīgi no tā, vai mums tas ir patīkami vai nav.

