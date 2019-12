Laiks rīkoties, nevis gari runāt - horoskops visām zodiaka zīmēm ceturtdienai, 5. decembrim

AUNS

Uz lielu līdzcilvēku atsaucību šodien nepaļaujies. Aktivitāti izrādīs vienīgi tie, kas raduši citus pamācīt un audzināt. Viņu kritika būs nesaudzīga, toties patiesa. To novērtēsi vēlāk, kad pašam pietrūks drosmes atzīt savus trūkumus, taču situācija prasīs no tevis godīgas atbildes.

VĒRSIS

Ja rodas vēlēšanās kritizēt draugus un kolēģus, palielini slodzi. Enerģijas pieplūdumu un vēlmi pēc teicamiem rezultātiem ievirzi konstruktīvā gultnē. Kopīgus plānus būs vieglāk īstenot, ja kolektīvā valdīs draudzīga gaisotne. Ļauj izpausties citiem, novērtē katra individualitāti.

DVĪŅI

Nepalaid garām neko, kas var noderēt, risinot praktiskus, sadzīviskus jautājumus. Neuzņemies to, ko nevari vai nemāki izdarīt, izmanto profesionāļu pakalpojumus. Apkārtējiem tu vari uzticēties vairāk, nekā tev šķiet.

VĒZIS

Spēsi atstāt uz citiem lielu ietekmi, pārliecināt par savu viedokli un aizraut ar savām idejām. Vislabāk sevi parādīsi ekstremālās situācijās – tieši tad atraisīsies tavas spējas, un tu panāksi visu, ko vēlies.

LAUVA

Lai gan attiecības ar tuviniekiem brīžiem būs diezgan saspringtas, tas netraucēs veiksmīgi risināt finansiālus un citus lietišķus jautājumus. Negaidīti pavērsieni iespējami mantojuma vai nekustamā īpašuma lietās. Lielu lomu var nospēlēt kāds ārzemēs mītošs radinieks.

JAUNAVA

Velti uzmanību finansiālās situācijas stabilizēšanai. Pārskati tēriņus, izvērtē savus iepirkšanās paradumus. Lielu atbalstu savu ideju īstenošanā saņemsi no draugiem. Pietiks ar vienu frāzi, lai raisītos dzīva, interesanta saruna.

SVARI

Palielināsies iespējas gūt ievērību, nostiprināt reputāciju un iedibināt labas attiecības ar priekšniecību. Nepaliec malā, kad tiek risināti svarīgi profesionālie jautājumi. Apmierinot savas materiālās vajadzības, nejauši vari izdarīt arī ko cēlu un ļoti vajadzīgu citiem.

SKORPIONS

Seko līdzi tam, lai cilvēki, ar kuriem sadarbojies, nepārkāptu likumus un vienošanās. Iespējams, pats būsi pārsteigts par pārliecību un spējām, kas spilgti izpaudīsies tad, kad vajadzēs uzrunāt plašāku publiku. Daži pat uzskatīs tevi par ekstravagantu būtni.

STRĒLNIEKS

Garas sarunas tevi nogurdinās, uzskatīsi, ka vienkāršāk ir darīt, nekā prātot. Kamēr citi rotīs piedurknes, tu ar visu jau būsi ticis galā. Tavā galvā var dzimt pārdroši plāni, kurus nekavējoties gribēsi īstenot. Tikai nekļūsti augstprātīgs, nepiedēvē sev lielākus nopelnus, nekā tie ir patiesībā.

MEŽĀZIS

Saņemt konkrētas atbildes uz jautājumiem, kas attiecas uz finansēm, būs grūti. Tikmēr dari to, kas palīdz novērst domas no nepatīkamām lietām. Tiecies ar draugiem, piedalies savām interesēm atbilstošās aktivitātēs. Veido jaunas draudzīgas attiecības.

ŪDENSVĪRS

Darbs ritēs raiti, taču tas nenozīmē, ka vari atslābināties un ļaut notikumiem ritēt savu gaitu. Tiklīdz zaudēsi kontroli pār situāciju, pieļausi kļūdas, kas nenāks par labu tavai reputācijai. Esi gatavs pielāgoties jaunām situācijām, negaidītiem pavērsieniem.

ZIVIS

Šodien viss ies no rokas - viegli apgūsi darbā nepieciešamās zināšanas. Apzinies savus plusus un mīnusus un izcel to, kas var noderēt ceļā uz karjeras virsotni. Vakarpusē atturies no došanās tālā ceļā. Rodoties sarežģījumiem, būs grūti izšķirties un pieņemt ātrus, racionālus lēmumus.

Saistītās ziņas Astrologi nosauc četras zodiaka zīmes, kuras 2020. gadā gaida finansiāla veiksme 4 zodiaka zīmes, kuri ir labākie tēvi Kuras zodiaka zīmes pārstāvis ir tavs niknākais ienaidnieks