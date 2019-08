Jūrā traģiski mirušā Aiga Audera sieva Ilona: "Viņa ceļa biedre esmu bijusi gandrīz 41 gadu..."

Audera dzīvesbiedre raksta: "Savu pēdējo lielo zemes ceļojumu veicis mans mīļais Ceļotājs, dabas mīļotājs un asu izjūtu cienītājs. Laikam katram ceļotājam kāds ceļš šeit ir pēdējais. Aigis ceļoja visdažādākos veidos - ar riteni (no skolas laikiem līdz Barselonas ceļam, sagaidot 50.jubileju), ar laivu (jaunībā pa Amatu un Gauju ar visādiem braucamrīkiem, vēlāk ar paštaisītiem kajakiem), kāpjot mūros un augstās sienās, ozolā mājas pagalmā... Arī dodoties uz Namībiju rotu izgatavošanas jaunas pieredzes meklējumos. Rotās viņš ielika savu ceļojumu materiālus un izfantazētās idejas, tāpēc tās bija īpašas. Ar kājām gar jūru esam nostaigājuši neskaitāmus attālumus, tāpat kopīgos braucienos ar riteņiem un laivām, daudz arī skriets un slēpots. Pēdējos gados devāmies rudens un ziemas peldēs jūrā. Arī ar mašīnu ceļots... Ceļš bija viņa īstā Brīvība - uz to viņš vedināja arī savus mazbērnus. Un ja nu galīgi nebija iespējas ceļot, viņš emocijas atrada raidījumos un filmās par tādiem pašiem kā viņš. Viņa ceļabiedre gan reāli uz ceļa, gan atbalstot domās, esmu bijusi gandrīz 41 gadu. Liktenis liek mainīt maršrutu... Esmu pateicīga par šiem gadiem, par mūsu lieliskajiem dēliem un Tevis tik ļoti mīlētiem trīs mazbērniem! Lai labvēlīgs Tev ceļavējš mums citiem vēl nezināmās tālēs!

P.S. Ziņošu par atvadu pasākuma laiku un vietu, kad tas būs zināms," teikts Auderes ierakstā.

Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka 1960. gadā dzimušais Aigis Auders atrasts Igaunijas piekrastē netālu no Latvijas robežas, līdz ar to laivotāja meklēšana ir beigusies. Arī policijā apliecina, ka notikusi līķa atpazīšana, un atrastais ķermenis pieder Auderam. Šobrīd tiek veiktas ekspertīzes, lai noteiktu laivotāja nāves cēloni. Pieredzējušais laivotājs aizpagājušajā piektdienā, 16.augustā, ar kajaku devās no Kolkas uz Roņu salu, taču tās pašas dienas priekšpusdienā vairs nebija sazvanāms. Pagājušās nedēļas ceturtdienā jūra pludmalē Igaunijā izskaloja Audera kajaku, un svētdienas vakarā atrasts arī laivotāja līķis.

