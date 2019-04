"Man teica, lai apēdu kādu burgeru" - ko stāsta sievietes, kuras daudzi soctīklos lamā par tievumu

Neinformētība

Pērn februārī modele Džidži Hadida izmantoja sociālā tīkla Twitter 140 rakstu zīmju iespējas, lai aizstāvētos, kāpēc ir kļuvusi vēl tievāka: „Tie, kas cenšas noskaidrot, kāpēc mans augums mainās, varētu nezināt, ka 17 gadu vecumā man tika diagnosticēta hipotirioze (vairogdziedzera slimība). Tie, kas reiz mani saukāja ar vārdiem „industrijai par resnu”, redzēja iekaisumu un ūdens aizturi.

Pēdējo gadu laikā ārstējos, lai samazinātu simptomus, kuri atbild par ekstremālu nogurumu, vielmaiņas traucējumiem, ķermeņa siltuma saglabāšanu un citiem. Uzturs nav mainījies, ir mainījies tas, kā ķermenis šīs uzturvielas izmanto.”

Sportiska veselība

Arī modele Bella Hadida ir kļuvusi par upuri apvainojumiem par slaidumu. 2018. gadā Instagram fotogrāfijā no Victoria’s Secret aizkulisēm modele rediģējusi bildes parakstu par godu tiem, kurus „satrauc” viņas svars un veselība: „Visi ķermeņi atšķiras un dažādi reaģē uz sporta treniņiem un veselīgu diētu!”

Foto: Laurent VU/SIPA

Resnums = tievums

No komentāriem par pārlieku kalsnumu nav pasargāta arī pasaulē labāk apmaksātā modele Kendala Dženere: „Es patiešām cenšos pieņemties svarā, bet mans ķermenis to neļauj. Cilvēki nesaprot, ka kādu apsaukāt par tievu ir tāpat kā dēvēt par resnu. Tas nav patīkami.”

Foto: Birdie Thompson/SIPA

Nekad nebūs labi

„Mana pašpārliecinātība nav atkarīga no jūsu komentāriem. Es vienmēr būšu pārāk resna, pārāk tieva, man nekad nebūs tāda auguma silueta, lai es tiktu dēvēta par sievieti. Un vienmēr būšu padauza, jo valkāju push up krūšturi. Mīli sevi, esi sevis labākā versija, esi veselīga,” tā auguma kritiķiem atcērt aktrise Sāra Hailanda, kuras nespēja kontrolēt auguma aprises ir nieru displāzijas, līdz ar to arī aizlieguma sportot dēļ.

Foto: Birdie Thompson/SIPA

Stress

Arī aktrisei Emmai Stounai nākas atbildēt uz nelabvēļu kritiku: „Man, īpaši ar gadiem un stresa pieaugumu, ir grūti saglabāt svaru. Esmu redzējusi komentārus, kuros teikts, ka izskatos slima un man ir jāapēd kāda sviestmaize... Mūsdienu pasaulē ikvienam, it īpaši meitenēm un sievietēm, ir grūti justies labi savā ķermenī. Lai kā mēs izskatītos, pret savu spoguļattēlu esam pārāk paškritiskas.”

Resni tieva

Sabiedrība mīl konstanti kritizēt TV šova Keeping Up with the Kardashians varones Hlojas Kardašjanas augumu. Mēneša laikā viņa tiek dēvēta ne tikai par resnu, bet arī par kārnu. „Šis datums ir jāatceras!!! Nekad nebūtu iedomājusies, ka mediju uzmanības centrā varu nonākt kā „pārāk tieva”. Kas, pie velna?! Tad esmu par resnu, tad par tievu – šis kļūst smieklīgi,” savā Twitter kontā pasmējās Hloja.

Foto: Starmax/PA Images

Slotaskāts

Aktrisei Galai Gadotai 2015. gadā kandidējot uz lomu filmā Brīnumsieviete, izskanēja apgalvojumi, ka supervarones lomai viņa esot par tievu. „Teica, ka esmu kārna un manas krūtis – par mazu. Mana galva par lielu, un ķermenis kā slotaskāts. Tās ir tukšas runas. Manas karjeras blakusefekts ir būt eksponētai, un tas nozīmē – būt pa sitienam,” slavas ēnas puses apzinās aktrise.

Foto: Jeff Moore/PA Images

Obligātais hamburgers

„Neviens heteroseksuāls vīrietis nemīl šādu anoreksiķes izskatu. Tāds augums ir domāts gejiem un fašionistām. Mēs vēlamies, lai tu apēd hamburgeri,” kāds anonīmais komentētājs Twitter sociālajā tīklā lamājis aktrisi Lūsiju Heilu.

Viņa, kura ir pārcietusi anoreksiju, nespēja klusēt par šādu ēšanas traicējumu trivializāciju: „Man ir pretīgi, ka vīrietis spēj iedomāties sievietei pateikt ko tik šausmīgu. Tev vajadzētu par sevi kaunēties! Kā cilvēks, kurš ir cīnījies ar anoreksiju, šādus komentārus nespēju viegli uzņemti.”

Foto: imago/Future Image